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Зеленський (17387) нагорода (1099)

За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нагорода

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні

Він зазначив: "Увечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені: 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники.

За хоробрі та результативні дії при визволенні з-під окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 144 військовослужбовців МВС, 27 - посмертно

Автор: Роман Свиридович
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https://www.volynnews.com/files/news/2014/10-10/132729/10702145_10152329533571507_4160204395000687758_n.jpg
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29.09.2022 02:24 Відповісти
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29.09.2022 02:42 Відповісти
Україна понад усе!
https://www.youtube.com/watch?v=VfSYyXQ0iLA&list=RDVfSYyXQ0iLA&

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29.09.2022 02:46 Відповісти
Про яке визволення йде мова, якщо Харків постійно ********?
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29.09.2022 04:36 Відповісти
Як це про яке ? В тексті ж написано-''.. з під окупації районів Харківської області". Це значить, що орків фізично витурили звідти і вони не тероризують, не граблять, не насилують місцеве населення та не проводять там псевдореферендуми.
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29.09.2022 06:52 Відповісти
За то ракеты летят каждый день,убивая наших детей!шмаркля! Хватит наркоманить!где ПВО для Харькова???
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29.09.2022 12:36 Відповісти
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29.09.2022 04:55 Відповісти
Шмаркля,на бутылку!у тебя киностудии в РФ!?судить как предателя!
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29.09.2022 12:38 Відповісти
а заразом і квартальску шоблу
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29.09.2022 05:53 Відповісти
А всі решта що робили ? Не визволяли ?
Якісь дивні ініціативи
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29.09.2022 07:54 Відповісти
 
 