За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні

Він зазначив: "Увечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені: 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники.

За хоробрі та результативні дії при визволенні з-під окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій".

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