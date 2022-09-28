Зеленський нагородив 144 військовослужбовців МВС, 27 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 144 військовослужбовців Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби України, з них 27 - посмертно.

Як інформцє Цензор.НЕТ, відповідний указ №672/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність" та "За бездоганну службу", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя" й "За бездоганну службу".

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