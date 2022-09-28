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Зеленский (16498) МВД (9220) награда (1672)

Зеленский наградил 144 военнослужащих МВД, 27 – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 144 военнослужащих Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы Украины, из них 27 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №672/2022 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество" и "За безупречную службу", медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь" и "За безупречную службу".

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28.09.2022 17:40 Ответить
 
 