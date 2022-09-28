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Россия готовит почву, чтобы сорвать зерновое соглашение, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,африка

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовит почву чтобы сорвать зерновую инициативу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу", - заявил Зеленский.

По словам президента, статистика украинского зернового экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе, а именно – это более 5 млн тонн агропродукции, которые отправлены на экспорт из трех украинских портов 232 судами в страны Африки (Судан, Кения, Алжир, Сомали, Эфиопия и др.) и других регионов.

При этом Зеленский подчеркнул необходимость немедленного реагирования мирового сообщества, чтобы Россия снова не поставила эти или другие страны в условия продовольственного кризиса.

Смотрите: Из порта "Южный" вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+7
Пох на цю "угоду" з русньой, єдине про що можна з ними говорити це обмін полоненими. Все!!
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28.09.2022 00:27
+5
Міни на Чонгарі знимамалаи ЗСУ по наказу шмарклі. Артілерію на 100 км від Чонгара теж відвели по наказу шмарклі.
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28.09.2022 08:15
+4
Куда пойдут налоги с этих доходов? Неужели закупят 500 Хаймарсов?
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28.09.2022 00:42
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Пох на цю "угоду" з русньой, єдине про що можна з ними говорити це обмін полоненими. Все!!
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28.09.2022 00:27 Ответить
Про обмін полоненими має говорити Червоний Хрест.
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28.09.2022 08:13 Ответить
Владимир Сухов e5dee246

Хлопчику, не пиши дурню, та не уподібнювайся парашистським невігласам.
Краще почитай статут та інші встановчі документи Червоного Хреста.
Ніколи Червоний Хрест не займався обміном полоненими, а те, що намагалися вішати на вуха зебільні пропагандони про якісь гарантії від Червоного Хреста про наших полонених, просто чергова їх брехня для самовиправдовування.
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28.09.2022 10:20 Ответить
Ставлять міни які в Чонгарі зняли? Просто суки?
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28.09.2022 00:27 Ответить
Міни на Чонгарі знимамалаи ЗСУ по наказу шмарклі. Артілерію на 100 км від Чонгара теж відвели по наказу шмарклі.
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28.09.2022 08:15 Ответить
Куда пойдут налоги с этих доходов? Неужели закупят 500 Хаймарсов?
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28.09.2022 00:42 Ответить
mrtime1800

Куда пойдут налоги с этих доходов?

зарплата пенсии
закупят и больше 500 ( один контейнер на 6 ракет ) боеприпасов AFOM ATACMS Block IA Unitary ATACMS Block IA

Пентагон купит для Украины быстро доставит результат узнаем «незабаром»:
заметь Безвозмездная помощь
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28.09.2022 08:37 Ответить
Де тут агрохолдинги та зернотрейдери?Так виглядає топ-20 платників податків України 2020: Укрнафта ー 45,8 млрд грн; Укргазвидобування ー 28,46 млрд; Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн; Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн; В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн. Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд; Укрзалізниця ー 13,5 млрд; Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн; Укртатнафта ー 11,5 млрд грн; Енергоатом ー 10,5 млрд грн; АТБ-Маркет ー 8,6 млрд грн; Імперіал Тобакко Продакшн Україна ー 8,1 млрд грн; ПриватБанк (не вказано); Київстар ー 6,7 млрд грн; Винниківська тютюнова фабрика (не вказано); Укртрансгаз ー 3,7 млрд грн; Південний гірничо-збагачувальний комбінат ー 3,5 млрд грн; Укренерго ー 3,3 млрд грн; Нова пошта (не вказано); ВФ Україна (не вказано). Крім того, до рейтингу потрапила «дочка» техногіганта Google, посівши 24 місце. Суму сплачених компанією податків видання не вказало. З повним рейтингом можна ознайомитись нижче.

Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
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28.09.2022 10:55 Ответить
Рудак Михайло де де в караганде Де тут агрохолдинги та зернотрейдери? не експортують Міністерство аграрної політики та продовольства України

Експорт з України зернових, зернобобових

(з продуктами їх переробки) та борошна
2022/2023 МР, тис. тонн станом на

28.09.2022 (дані Держмитслужби)
якщо олйух не зiрве домомленностi по зерну кабмiн отрымае $ 12-14 000 000 000
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28.09.2022 14:35 Ответить
Не несіть пургу.У нас немає державних підприємств котрі займаються виробництвом,зберіганням та експортом зернових.Нічого кабмін не отримає бо це зерно приватних компаній.А податки з прибутку вони зазвичай платять в офшорах,або в караганде.Те ж саме стосується меткомбінатів,зевлада закидує в ЗМІ наратив про розблокування торгівлі металом,виробництво котрого через війну значно зменшилось.У випадку з зерном і випадку з металом ,зе кодла хоче зняти санкції з мордору.По телемарафону чомусь "забули" повідомити які санкції зняли з орків в обмін на "зернову угоду".
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28.09.2022 20:26 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зерно та ринок зерна в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 35, ст.258)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403
№ 2611-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.351
№ 547-V від 09.01.2007, ВВР, 2007, № 12, ст.104
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 925-VI від 05.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.350
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5493-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.697
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1557-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1182
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 1601-IX від 01.07.2021}

Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
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29.09.2022 11:45 Ответить
Можливо на 2002 рік у нас ще були державні с/г підприємства,але на сьогодні таких немає.Держава не може вказувати приватним виробникам що їм вирощувати,де зберігати і куди продавати,вона може закуповувати їхню продукцію для держрезерву,котра потім кудись зникає.А щодо підтримки с/г бізнесу то допомогу від держави отримують великі агрохолдинги, а дрібні фермерські господарства банкрутують бо не отримують цієї допомоги.
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29.09.2022 17:14 Ответить
"Вже зараз українськими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. В цілому в цьому році урожай зернових і олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років", - повідомив Шмигаль
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29.09.2022 19:40 Ответить
"Українські аграрії" - узагальнене поняття.Це приватні с/г підприємства,іноді власниками цих підприємств є іноземці,або офшорні компанії.
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29.09.2022 20:31 Ответить
Україна очікує отримати мінімум $20 млрд за експорт зернових, враховуючи ціни на світовому продовольчому ринку. Про це сказав заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький у рамках Всеукраїнського марафону
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29.09.2022 21:58 Ответить
Державних аграрних підприємств в Україні нема,а міністр аграрної політики є.Цікаво за що цей міністр отримує зарплату?Як може Держава Україна отримати кошти від продажу зерна,котре їй неналежить?
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29.09.2022 22:35 Ответить
Росія навмисне бреше, щоб відвести від себе провину за продовольчу кризу та мінімізувати спротив України вторгненню. Водночас ЗСУ продовжують досягати успіхів на фронті.
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30.09.2022 10:00 Ответить
Африканцям час починати часткову мобілізацію. Я думаю, мільйони з три було б непогано.
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28.09.2022 00:52 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.09.2022 01:25 Ответить
Та хер на цю угоду.
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28.09.2022 07:53 Ответить
Ой-ой-ой, який жах! Бєнєчкіни друзяшки-жидозернотрейдери недополучать прібилєй! Вова, срочна в ефір!
зеленський, йди на *** зі своїм пижженим в українців за копійки зерном, ****, яке ви гніди ще й продаєте виключно ворогам України. Просто йди на ***.
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28.09.2022 08:26 Ответить
Цікаво "зернова угода" повазана із постачання нафти в ЄС через Чорне море? Греція та Мальта...

Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.
Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3369716 Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.

Вивляється під "зерновою угодою" спокійно йде eкспорт нафти рф в ЄС. Ось вам і пояснення стурбованості на високих трибунах, а при цьому і путін "в долі"... вистави стурбованості
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28.09.2022 08:55 Ответить
Забеспеч військових зимовим одягом чио ЗЕлене
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28.09.2022 11:33 Ответить
Расскажи мне недопрезидент, за кого ты больше переживаешь. Почему я, уже практически живу в прогрлодь?
Хлеб, мука, сахар, крупы по безумно дорогим ценам.
Про мясо и яйца я уже вообще молчу.
Почему я должна кормить кого-то, чтоб вы зарабатывали, а я и мои дети почти голодать.
Ты недоумок, хоть немного думал о своем народе?
Цены растут, зарплаты снизили. За институт, колледж плати.
Вы что там вообще решили добить, уничтожить народ?
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28.09.2022 15:55 Ответить
 
 