Россия готовит почву, чтобы сорвать зерновое соглашение, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовит почву чтобы сорвать зерновую инициативу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
"Сегодня в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу", - заявил Зеленский.
По словам президента, статистика украинского зернового экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе, а именно – это более 5 млн тонн агропродукции, которые отправлены на экспорт из трех украинских портов 232 судами в страны Африки (Судан, Кения, Алжир, Сомали, Эфиопия и др.) и других регионов.
При этом Зеленский подчеркнул необходимость немедленного реагирования мирового сообщества, чтобы Россия снова не поставила эти или другие страны в условия продовольственного кризиса.
Пожалуйста, подождите...
Хлопчику, не пиши дурню, та не уподібнювайся парашистським невігласам.
Краще почитай статут та інші встановчі документи Червоного Хреста.
Ніколи Червоний Хрест не займався обміном полоненими, а те, що намагалися вішати на вуха зебільні пропагандони про якісь гарантії від Червоного Хреста про наших полонених, просто чергова їх брехня для самовиправдовування.
Куда пойдут налоги с этих доходов?
зарплата пенсии
закупят и больше 500 ( один контейнер на 6 ракет ) боеприпасов AFOM ATACMS Block IA Unitary ATACMS Block IA
Пентагон купит для Украины быстро доставит результат узнаем «незабаром»:
заметь Безвозмездная помощь
Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
Експорт з України зернових, зернобобових
(з продуктами їх переробки) та борошна
2022/2023 МР, тис. тонн станом на
28.09.2022 (дані Держмитслужби)
якщо олйух не зiрве домомленностi по зерну кабмiн отрымае $ 12-14 000 000 000
Про зерно та ринок зерна в Україні
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 35, ст.258)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403
№ 2611-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.351
№ 547-V від 09.01.2007, ВВР, 2007, № 12, ст.104
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 925-VI від 05.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.350
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5493-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.697
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1557-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1182
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 1601-IX від 01.07.2021}
Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
зеленський, йди на *** зі своїм пижженим в українців за копійки зерном, ****, яке ви гніди ще й продаєте виключно ворогам України. Просто йди на ***.
Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.
Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3369716 Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.
Вивляється під "зерновою угодою" спокійно йде eкспорт нафти рф в ЄС. Ось вам і пояснення стурбованості на високих трибунах, а при цьому і путін "в долі"... вистави стурбованості
Хлеб, мука, сахар, крупы по безумно дорогим ценам.
Про мясо и яйца я уже вообще молчу.
Почему я должна кормить кого-то, чтоб вы зарабатывали, а я и мои дети почти голодать.
Ты недоумок, хоть немного думал о своем народе?
Цены растут, зарплаты снизили. За институт, колледж плати.
Вы что там вообще решили добить, уничтожить народ?