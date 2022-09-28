Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову угоду, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія готує ґрунт для того, щоб зірвати зернову ініціативу.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Сьогодні в Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України та наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу", - заявив Зеленський.

За словами президента, статистика українського зернового експорту абсолютно прозора й доступна всім у міжнародній спільноті, а саме – це понад 5 млн тонн агропродукції, які відправлено на експорт із трьох українських портів 232 суднами до країн Африки (Судан, Кенія, Алжир, Сомалі, Ефіопія тощо) та інших регіонів.

При цьому Зеленський наголосив на необхідності негайного реагування світової спільноти, щоб Росія знову не поставила ці чи інші країни в умови продовольчої кризи.

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