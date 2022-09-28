УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8522 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 196 25
війна (56107) Зеленський (17376) зерно (1225) Росія (47115)

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову угоду, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,африка

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія готує ґрунт для того, щоб зірвати зернову ініціативу.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Сьогодні в Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України та наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу", - заявив Зеленський.

За словами президента, статистика українського зернового експорту абсолютно прозора й доступна всім у міжнародній спільноті, а саме – це понад 5 млн тонн агропродукції, які відправлено на експорт із трьох українських портів 232 суднами до країн Африки (Судан, Кенія, Алжир, Сомалі, Ефіопія тощо) та інших регіонів.

При цьому Зеленський наголосив на необхідності негайного реагування світової спільноти, щоб Росія знову не поставила ці чи інші країни в умови продовольчої кризи.

Також читайте: Із порту "Південний" вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Пох на цю "угоду" з русньой, єдине про що можна з ними говорити це обмін полоненими. Все!!
показати весь коментар
28.09.2022 00:27
+5
Міни на Чонгарі знимамалаи ЗСУ по наказу шмарклі. Артілерію на 100 км від Чонгара теж відвели по наказу шмарклі.
показати весь коментар
28.09.2022 08:15
+4
Куда пойдут налоги с этих доходов? Неужели закупят 500 Хаймарсов?
показати весь коментар
28.09.2022 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пох на цю "угоду" з русньой, єдине про що можна з ними говорити це обмін полоненими. Все!!
показати весь коментар
28.09.2022 00:27 Відповісти
Про обмін полоненими має говорити Червоний Хрест.
показати весь коментар
28.09.2022 08:13 Відповісти
Владимир Сухов e5dee246

Хлопчику, не пиши дурню, та не уподібнювайся парашистським невігласам.
Краще почитай статут та інші встановчі документи Червоного Хреста.
Ніколи Червоний Хрест не займався обміном полоненими, а те, що намагалися вішати на вуха зебільні пропагандони про якісь гарантії від Червоного Хреста про наших полонених, просто чергова їх брехня для самовиправдовування.
показати весь коментар
28.09.2022 10:20 Відповісти
Ставлять міни які в Чонгарі зняли? Просто суки?
показати весь коментар
28.09.2022 00:27 Відповісти
Міни на Чонгарі знимамалаи ЗСУ по наказу шмарклі. Артілерію на 100 км від Чонгара теж відвели по наказу шмарклі.
показати весь коментар
28.09.2022 08:15 Відповісти
Куда пойдут налоги с этих доходов? Неужели закупят 500 Хаймарсов?
показати весь коментар
28.09.2022 00:42 Відповісти
mrtime1800

Куда пойдут налоги с этих доходов?

зарплата пенсии
закупят и больше 500 ( один контейнер на 6 ракет ) боеприпасов AFOM ATACMS Block IA Unitary ATACMS Block IA

Пентагон купит для Украины быстро доставит результат узнаем «незабаром»:
заметь Безвозмездная помощь
показати весь коментар
28.09.2022 08:37 Відповісти
Де тут агрохолдинги та зернотрейдери?Так виглядає топ-20 платників податків України 2020: Укрнафта ー 45,8 млрд грн; Укргазвидобування ー 28,46 млрд; Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн; Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн; В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн. Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд; Укрзалізниця ー 13,5 млрд; Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн; Укртатнафта ー 11,5 млрд грн; Енергоатом ー 10,5 млрд грн; АТБ-Маркет ー 8,6 млрд грн; Імперіал Тобакко Продакшн Україна ー 8,1 млрд грн; ПриватБанк (не вказано); Київстар ー 6,7 млрд грн; Винниківська тютюнова фабрика (не вказано); Укртрансгаз ー 3,7 млрд грн; Південний гірничо-збагачувальний комбінат ー 3,5 млрд грн; Укренерго ー 3,3 млрд грн; Нова пошта (не вказано); ВФ Україна (не вказано). Крім того, до рейтингу потрапила «дочка» техногіганта Google, посівши 24 місце. Суму сплачених компанією податків видання не вказало. З повним рейтингом можна ознайомитись нижче.

Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
показати весь коментар
28.09.2022 10:55 Відповісти
Рудак Михайло де де в караганде Де тут агрохолдинги та зернотрейдери? не експортують Міністерство аграрної політики та продовольства України

Експорт з України зернових, зернобобових

(з продуктами їх переробки) та борошна
2022/2023 МР, тис. тонн станом на

28.09.2022 (дані Держмитслужби)
якщо олйух не зiрве домомленностi по зерну кабмiн отрымае $ 12-14 000 000 000
показати весь коментар
28.09.2022 14:35 Відповісти
Не несіть пургу.У нас немає державних підприємств котрі займаються виробництвом,зберіганням та експортом зернових.Нічого кабмін не отримає бо це зерно приватних компаній.А податки з прибутку вони зазвичай платять в офшорах,або в караганде.Те ж саме стосується меткомбінатів,зевлада закидує в ЗМІ наратив про розблокування торгівлі металом,виробництво котрого через війну значно зменшилось.У випадку з зерном і випадку з металом ,зе кодла хоче зняти санкції з мордору.По телемарафону чомусь "забули" повідомити які санкції зняли з орків в обмін на "зернову угоду".
показати весь коментар
28.09.2022 20:26 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зерно та ринок зерна в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 35, ст.258)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403
№ 2611-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.351
№ 547-V від 09.01.2007, ВВР, 2007, № 12, ст.104
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 925-VI від 05.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.350
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5493-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.697
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1557-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1182
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 1601-IX від 01.07.2021}

Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
показати весь коментар
29.09.2022 11:45 Відповісти
Можливо на 2002 рік у нас ще були державні с/г підприємства,але на сьогодні таких немає.Держава не може вказувати приватним виробникам що їм вирощувати,де зберігати і куди продавати,вона може закуповувати їхню продукцію для держрезерву,котра потім кудись зникає.А щодо підтримки с/г бізнесу то допомогу від держави отримують великі агрохолдинги, а дрібні фермерські господарства банкрутують бо не отримують цієї допомоги.
показати весь коментар
29.09.2022 17:14 Відповісти
"Вже зараз українськими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. В цілому в цьому році урожай зернових і олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років", - повідомив Шмигаль
показати весь коментар
29.09.2022 19:40 Відповісти
"Українські аграрії" - узагальнене поняття.Це приватні с/г підприємства,іноді власниками цих підприємств є іноземці,або офшорні компанії.
показати весь коментар
29.09.2022 20:31 Відповісти
Україна очікує отримати мінімум $20 млрд за експорт зернових, враховуючи ціни на світовому продовольчому ринку. Про це сказав заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький у рамках Всеукраїнського марафону
показати весь коментар
29.09.2022 21:58 Відповісти
Державних аграрних підприємств в Україні нема,а міністр аграрної політики є.Цікаво за що цей міністр отримує зарплату?Як може Держава Україна отримати кошти від продажу зерна,котре їй неналежить?
показати весь коментар
29.09.2022 22:35 Відповісти
Росія навмисне бреше, щоб відвести від себе провину за продовольчу кризу та мінімізувати спротив України вторгненню. Водночас ЗСУ продовжують досягати успіхів на фронті.
показати весь коментар
30.09.2022 10:00 Відповісти
Африканцям час починати часткову мобілізацію. Я думаю, мільйони з три було б непогано.
показати весь коментар
28.09.2022 00:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
28.09.2022 01:25 Відповісти
Та хер на цю угоду.
показати весь коментар
28.09.2022 07:53 Відповісти
Ой-ой-ой, який жах! Бєнєчкіни друзяшки-жидозернотрейдери недополучать прібилєй! Вова, срочна в ефір!
зеленський, йди на *** зі своїм пижженим в українців за копійки зерном, ****, яке ви гніди ще й продаєте виключно ворогам України. Просто йди на ***.
показати весь коментар
28.09.2022 08:26 Відповісти
Цікаво "зернова угода" повазана із постачання нафти в ЄС через Чорне море? Греція та Мальта...

Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.
Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3369716 Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.

Вивляється під "зерновою угодою" спокійно йде eкспорт нафти рф в ЄС. Ось вам і пояснення стурбованості на високих трибунах, а при цьому і путін "в долі"... вистави стурбованості
показати весь коментар
28.09.2022 08:55 Відповісти
Забеспеч військових зимовим одягом чио ЗЕлене
показати весь коментар
28.09.2022 11:33 Відповісти
Расскажи мне недопрезидент, за кого ты больше переживаешь. Почему я, уже практически живу в прогрлодь?
Хлеб, мука, сахар, крупы по безумно дорогим ценам.
Про мясо и яйца я уже вообще молчу.
Почему я должна кормить кого-то, чтоб вы зарабатывали, а я и мои дети почти голодать.
Ты недоумок, хоть немного думал о своем народе?
Цены растут, зарплаты снизили. За институт, колледж плати.
Вы что там вообще решили добить, уничтожить народ?
показати весь коментар
28.09.2022 15:55 Відповісти
 
 