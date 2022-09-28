Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову угоду, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія готує ґрунт для того, щоб зірвати зернову ініціативу.
ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.
"Сьогодні в Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України та наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу", - заявив Зеленський.
За словами президента, статистика українського зернового експорту абсолютно прозора й доступна всім у міжнародній спільноті, а саме – це понад 5 млн тонн агропродукції, які відправлено на експорт із трьох українських портів 232 суднами до країн Африки (Судан, Кенія, Алжир, Сомалі, Ефіопія тощо) та інших регіонів.
При цьому Зеленський наголосив на необхідності негайного реагування світової спільноти, щоб Росія знову не поставила ці чи інші країни в умови продовольчої кризи.
Будь ласка, зачекайте...
Хлопчику, не пиши дурню, та не уподібнювайся парашистським невігласам.
Краще почитай статут та інші встановчі документи Червоного Хреста.
Ніколи Червоний Хрест не займався обміном полоненими, а те, що намагалися вішати на вуха зебільні пропагандони про якісь гарантії від Червоного Хреста про наших полонених, просто чергова їх брехня для самовиправдовування.
Куда пойдут налоги с этих доходов?
зарплата пенсии
закупят и больше 500 ( один контейнер на 6 ракет ) боеприпасов AFOM ATACMS Block IA Unitary ATACMS Block IA
Пентагон купит для Украины быстро доставит результат узнаем «незабаром»:
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Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
Експорт з України зернових, зернобобових
(з продуктами їх переробки) та борошна
2022/2023 МР, тис. тонн станом на
28.09.2022 (дані Держмитслужби)
якщо олйух не зiрве домомленностi по зерну кабмiн отрымае $ 12-14 000 000 000
Про зерно та ринок зерна в Україні
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 35, ст.258)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403
№ 2611-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.351
№ 547-V від 09.01.2007, ВВР, 2007, № 12, ст.104
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 925-VI від 05.02.2009, ВВР, 2009, № 27, ст.350
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5493-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.697
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1557-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1182
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 1601-IX від 01.07.2021}
Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
зеленський, йди на *** зі своїм пижженим в українців за копійки зерном, ****, яке ви гніди ще й продаєте виключно ворогам України. Просто йди на ***.
Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.
Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3369716 Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.
Вивляється під "зерновою угодою" спокійно йде eкспорт нафти рф в ЄС. Ось вам і пояснення стурбованості на високих трибунах, а при цьому і путін "в долі"... вистави стурбованості
Хлеб, мука, сахар, крупы по безумно дорогим ценам.
Про мясо и яйца я уже вообще молчу.
Почему я должна кормить кого-то, чтоб вы зарабатывали, а я и мои дети почти голодать.
Ты недоумок, хоть немного думал о своем народе?
Цены растут, зарплаты снизили. За институт, колледж плати.
Вы что там вообще решили добить, уничтожить народ?