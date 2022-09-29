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Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблема иранских беспилотных летательных аппаратов находится в стадии решения.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов", - сказал он.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - сказал Резников.

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Топ комментарии
+5
У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
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29.09.2022 11:29
+4
мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
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29.09.2022 11:53
+3
І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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29.09.2022 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Вириши проблему з забезпеченням й транспортом евакуації спочатку !!!
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29.09.2022 11:26 Ответить
мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
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29.09.2022 11:53 Ответить
As_BoDya Бюджет у асфальті який вже ЗЕкоМанда почала класти у Бучі й іньших містах.
Хлопці просять навіть звичайні Буси для евакуації.
Ти не з дивану? Дати контакти з "0" хлопців приженеш їм Бус? Хер що ти приженеш бо ти порожне пи#дливе місце.
P. S. ЗеБоти вас тут "палять" зразу, даремно намагаєтесь.
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29.09.2022 13:49 Ответить
Евакуювати треба поранених з "0" , а транспорту не у всіх вистачає на це.
Розмова про Україну, Ви дурні по життю чи тільки по Четвергах?
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29.09.2022 13:46 Ответить
От блин и где в Англии такие бои шо раненых в Украину нужно эвакуировать? Даже интересно а танков авиации и тд вам хватает, этим вас обеспечивать не надо Резникову? И вы идиот постоянный в отличии от остальных четверговых?
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29.09.2022 13:52 Ответить
ммм...ось що треба спочатку...а ми не здогадувалтсь...ОК "Південь" хочеш евакуювати? Не в Придністров'я часом?
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29.09.2022 12:28 Ответить
Укропич, бачу вам особисто у Британії видніше що робити, тим більше там таке лайно не літає і не гуде над головою, правда
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29.09.2022 13:37 Ответить
Мабудь так. Бо ЗеФанам ТВ вихваляння ЗеВлади мізкі й очі заплющило.
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29.09.2022 13:44 Ответить
Я до зефанів ніколи не ставився і не ставлюся і не голосував за нього, так що ти даремно наїжджаєш не розібравшись, а "шахеди" дійсно та ще гидота особливо знайомі одеситам і взагалі в цій темі саме про них тому і обговорюємо
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29.09.2022 16:18 Ответить
У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
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29.09.2022 11:29 Ответить
с Іраном впорається Ізраїль, він вже ****** завод тих дронів. А ракети нам хоча б на 300км дали! І то буде пісня!
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29.09.2022 12:30 Ответить
Свое надо иметь! Приучились: дайте, дайте! Голосовали за зеленых - вы за них в ответе!
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29.09.2022 14:08 Ответить
І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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29.09.2022 11:53 Ответить
Это всё хорошо, но зачем об всё, что удалось или планируется постоянно трындеть?! Враг же предпримет контр-меры и сможет помешать.
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29.09.2022 13:42 Ответить
Марафон ******* продовжується
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29.09.2022 14:18 Ответить
 
 