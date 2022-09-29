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Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проблема іранських безпілотних літальних апаратів перебуває у стадії вирішення.

Про це він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже її вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів", - сказав він.

"Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, зокрема до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", - сказав Резніков.

Також читайте: Окупанти вже випустила по півдню України 32 дрони-камікадзе, 22 з них було збито, – ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
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29.09.2022 11:29
+4
мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
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29.09.2022 11:53
+3
І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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29.09.2022 11:53
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Вириши проблему з забезпеченням й транспортом евакуації спочатку !!!
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29.09.2022 11:26 Відповісти
мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
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29.09.2022 11:53 Відповісти
As_BoDya Бюджет у асфальті який вже ЗЕкоМанда почала класти у Бучі й іньших містах.
Хлопці просять навіть звичайні Буси для евакуації.
Ти не з дивану? Дати контакти з "0" хлопців приженеш їм Бус? Хер що ти приженеш бо ти порожне пи#дливе місце.
P. S. ЗеБоти вас тут "палять" зразу, даремно намагаєтесь.
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29.09.2022 13:49 Відповісти
Евакуювати треба поранених з "0" , а транспорту не у всіх вистачає на це.
Розмова про Україну, Ви дурні по життю чи тільки по Четвергах?
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29.09.2022 13:46 Відповісти
От блин и где в Англии такие бои шо раненых в Украину нужно эвакуировать? Даже интересно а танков авиации и тд вам хватает, этим вас обеспечивать не надо Резникову? И вы идиот постоянный в отличии от остальных четверговых?
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29.09.2022 13:52 Відповісти
ммм...ось що треба спочатку...а ми не здогадувалтсь...ОК "Південь" хочеш евакуювати? Не в Придністров'я часом?
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29.09.2022 12:28 Відповісти
Укропич, бачу вам особисто у Британії видніше що робити, тим більше там таке лайно не літає і не гуде над головою, правда
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29.09.2022 13:37 Відповісти
Мабудь так. Бо ЗеФанам ТВ вихваляння ЗеВлади мізкі й очі заплющило.
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29.09.2022 13:44 Відповісти
Я до зефанів ніколи не ставився і не ставлюся і не голосував за нього, так що ти даремно наїжджаєш не розібравшись, а "шахеди" дійсно та ще гидота особливо знайомі одеситам і взагалі в цій темі саме про них тому і обговорюємо
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29.09.2022 16:18 Відповісти
У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
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29.09.2022 11:29 Відповісти
с Іраном впорається Ізраїль, він вже ****** завод тих дронів. А ракети нам хоча б на 300км дали! І то буде пісня!
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29.09.2022 12:30 Відповісти
Свое надо иметь! Приучились: дайте, дайте! Голосовали за зеленых - вы за них в ответе!
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29.09.2022 14:08 Відповісти
І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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29.09.2022 11:53 Відповісти
Это всё хорошо, но зачем об всё, что удалось или планируется постоянно трындеть?! Враг же предпримет контр-меры и сможет помешать.
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29.09.2022 13:42 Відповісти
Марафон ******* продовжується
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29.09.2022 14:18 Відповісти
 
 