Рейтинг Путина после объявления мобилизации начал снижаться, - "Левада-центр"
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После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации положительная оценка его деятельности среди россиян упала.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", передает Цензор.НЕТ.
Положительная оценка деятельности Путина в должности президента снизилась на 6 п.п. Если за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов, то в сентябре — 77%. Пятая часть (21%) не одобряет.
Также в конце сентября по сравнению с августом снизилась доля тех, кто считает, что дела в стране обстоят в правильном направлении. Если в августе таких было 67%, то в этом месяце – 60%. 27% опрошенных считают, что страна движется по неправильному пути (в августе — 24%).
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в о н и це шкурою відчувають
Не знаю щодо переламу в бойових діях, бо ж не експерт. Проте ми з вами зараз наочно спостерігаємо перелам іншого штибу: психологічний. Ми бачимо, як росіяни починають нас боятися.
Страхом змінюються традиційні для росіян зневага, зверхність та презирство. Страхом змінюється сором'язливе співчуття. Страхом змінюється байдужість.
Залишаються лише страх та ненависть. Але в підсвідомості росіян навіть корені цієї ненависті зсуваються з невиправданого історичного відчуття власної переваги та з імперського шовінізму в інший бік: сьогодні росіянин починає ненавидіти українця через те, що його боїться.
Ви можете не слідкувати за подіями в РФ, можете ігнорувати їхнє інформаційне поле. Але запах тваринного страху вже починає його отруювати.
Цей запах відчувається в їхніх пропагандистських шоу. Він відчувається в їхніх телеграм-каналах, абсолютно ідеологічно полярних. Його можна відчути в їхніх новинах, та, очевидно серед тих росіян, які зараз тікають від мобілізації. Він застиг у повітрі там, де війну намагалися не помічати. Цей запах ні з чим неможливо сплутати: навіть їхній президент в своїх зверненнях та виступах відтепер смердить страхом. Страхом перед народом, існування якого він спробував заперечити.
Росіяни починають нас боятися. Головний перелам цієї війни вже відбувся. Він відбувся завдяки стійкості Збройних Сил, завдяки незламності нашого народу. Завдяки міжнародній підтримці. Але в першу чергу - завдяки тому, що українські захисники знищують фізично не лише загарбника, а й всю його столітню міфологію.
Росіянам можуть бути байдужі смерті своїх співвітчизників. Їм може бути плювати на втрати серед мирного населення, на втрати живої сили, або навіть на власне життя. Але вони бояться, бо бачать, що увесь той історичний міф, навколо якого будується саме їхнє існування, незабаром здохне.
Росіяни бояться українців. Тому що українці руйнують саме поняття "russian", сам сенс цього їхнього існування.
Росіяни мають боятися українців. Тому що ця найпримітивніша емоція - єдина, яку їхній емпатійно кастрований народ здатний повноцінно відчути.
Страх перед українцями, перед Україною, має міцно закарбуватись в їхній генетичній пам'яті, він має потрапляти до них разом із молоком матері. Це - головна задача нашої держави, нашого народу, наших Збройних сил. Зробити так, щоб постійний запах страху охопив та задушив усю їхню імперію.
Росіяни бояться українців.
Тому що українці більше не бояться нічого.
https://t.me/tanya_adams/3401
Российская Империя существовала 190 лет (1721-1917)
СССР существовал 73 г. (1917-1991)
РФ существует уже 31 год. (1991-202*)
Пора, пора.
Цикл ускоряется, интервалы уменьшаются и подходят у нулю
Телевизор остался прежним, а вот место холодильника занимает рефрижератор.
И вы знаете, это очень, очень открывает глаза
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попросила не врать на фоне частичной мобилизации в России. Об этом она заявила в выпуске авторской программы «Ч.Т.Д.» на рутьюб-канале «Кеосаян Daily».«Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать», - сказала Симоньян.
Мне в детстве сосед алкаш объяснял разницу между пьяницей и алкоголиком - "Пьяница, хочет - пьет, а не хочет - не пьет. А алкоголик хочет - пьет, а не хочет - все равно пьет".
Они врут всегда и везде, врут когда от этого есть польза и когда от этого нет никакой пользы. Врут даже зная, что это ведет их к концу.
На Лжи сломала себе шею Империя, на Лжи развалился Союз, на Лжи падет и Федерация.
Они перевернули все понятия о Правде и Лжи, о Добре и Зле.
Они своей ложью и злобой восстановили против себя не только людей, но и Высшие Силы. И это будет их конец. И по моему, уже окончательный.
А коли почалася мобілізація бояться . А чому? Бо бояться здохнуть -ще не всю горілку в Росії випили тому є для чого жити.
Тобто в Росії не така вже й велика армія коли проводять мобілізацію і всім брехали ось в нас велика армія .
Бо Росія має до цього різні підходи в розумінні слова армія - вони розуміють що армія це не тільки ті хто служить а весь народ .
Нужно обсуждать - падает или не падает на его голову противо бункерная бомба.