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Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
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Путін (21432) рейтинг (696) Левада-Центр (71) мобілізація (1446)

Рейтинг Путіна після оголошення мобілізації почав знижуватися, - "Левада-центр"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації позитивна оцінка його діяльності серед росіян впала.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Позитивна оцінка діяльності Путіна на посаді президента знизилася на 6 п.п. Якщо протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів, то у вересні — 77%. П'ята частина (21%) не схвалює.

Рейтинг Путіна після оголошення мобілізації почав знижуватися, - Левада-центр 01

Також наприкінці вересня порівняно з серпнем знизилася частка тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Якщо у серпні таких було 67%, то цього місяця — 60%. 27% опитаних вважають, що країна рухається неправильним шляхом (у серпні — 24%).

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
ми прийшли і помстимося
в о н и це шкурою відчувають

Не знаю щодо переламу в бойових діях, бо ж не експерт. Проте ми з вами зараз наочно спостерігаємо перелам іншого штибу: психологічний. Ми бачимо, як росіяни починають нас боятися.

Страхом змінюються традиційні для росіян зневага, зверхність та презирство. Страхом змінюється сором'язливе співчуття. Страхом змінюється байдужість.

Залишаються лише страх та ненависть. Але в підсвідомості росіян навіть корені цієї ненависті зсуваються з невиправданого історичного відчуття власної переваги та з імперського шовінізму в інший бік: сьогодні росіянин починає ненавидіти українця через те, що його боїться.

Ви можете не слідкувати за подіями в РФ, можете ігнорувати їхнє інформаційне поле. Але запах тваринного страху вже починає його отруювати.

Цей запах відчувається в їхніх пропагандистських шоу. Він відчувається в їхніх телеграм-каналах, абсолютно ідеологічно полярних. Його можна відчути в їхніх новинах, та, очевидно серед тих росіян, які зараз тікають від мобілізації. Він застиг у повітрі там, де війну намагалися не помічати. Цей запах ні з чим неможливо сплутати: навіть їхній президент в своїх зверненнях та виступах відтепер смердить страхом. Страхом перед народом, існування якого він спробував заперечити.

Росіяни починають нас боятися. Головний перелам цієї війни вже відбувся. Він відбувся завдяки стійкості Збройних Сил, завдяки незламності нашого народу. Завдяки міжнародній підтримці. Але в першу чергу - завдяки тому, що українські захисники знищують фізично не лише загарбника, а й всю його столітню міфологію.

Росіянам можуть бути байдужі смерті своїх співвітчизників. Їм може бути плювати на втрати серед мирного населення, на втрати живої сили, або навіть на власне життя. Але вони бояться, бо бачать, що увесь той історичний міф, навколо якого будується саме їхнє існування, незабаром здохне.

Росіяни бояться українців. Тому що українці руйнують саме поняття "russian", сам сенс цього їхнього існування.

Росіяни мають боятися українців. Тому що ця найпримітивніша емоція - єдина, яку їхній емпатійно кастрований народ здатний повноцінно відчути.

Страх перед українцями, перед Україною, має міцно закарбуватись в їхній генетичній пам'яті, він має потрапляти до них разом із молоком матері. Це - головна задача нашої держави, нашого народу, наших Збройних сил. Зробити так, щоб постійний запах страху охопив та задушив усю їхню імперію.

Росіяни бояться українців.

Тому що українці більше не бояться нічого.
https://t.me/tanya_adams/3401
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29.09.2022 17:10
+19
Раша развивается по старому сценарию - приближается к февралю 1917г, затем хаос и развал империи. (Брестский мир)
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29.09.2022 17:10
+17
В принципе, все так.
Российская Империя существовала 190 лет (1721-1917)
СССР существовал 73 г. (1917-1991)
РФ существует уже 31 год. (1991-202*)
Пора, пора.
Цикл ускоряется, интервалы уменьшаются и подходят у нулю
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29.09.2022 17:28
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Та Ви шо!!!!
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29.09.2022 17:09 Відповісти
Так одна армія уже убегла,то про який рейтинг можна говорити
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29.09.2022 17:09 Відповісти
ми прийшли і помстимося
в о н и це шкурою відчувають

Не знаю щодо переламу в бойових діях, бо ж не експерт. Проте ми з вами зараз наочно спостерігаємо перелам іншого штибу: психологічний. Ми бачимо, як росіяни починають нас боятися.

Страхом змінюються традиційні для росіян зневага, зверхність та презирство. Страхом змінюється сором'язливе співчуття. Страхом змінюється байдужість.

Залишаються лише страх та ненависть. Але в підсвідомості росіян навіть корені цієї ненависті зсуваються з невиправданого історичного відчуття власної переваги та з імперського шовінізму в інший бік: сьогодні росіянин починає ненавидіти українця через те, що його боїться.

Ви можете не слідкувати за подіями в РФ, можете ігнорувати їхнє інформаційне поле. Але запах тваринного страху вже починає його отруювати.

Цей запах відчувається в їхніх пропагандистських шоу. Він відчувається в їхніх телеграм-каналах, абсолютно ідеологічно полярних. Його можна відчути в їхніх новинах, та, очевидно серед тих росіян, які зараз тікають від мобілізації. Він застиг у повітрі там, де війну намагалися не помічати. Цей запах ні з чим неможливо сплутати: навіть їхній президент в своїх зверненнях та виступах відтепер смердить страхом. Страхом перед народом, існування якого він спробував заперечити.

Росіяни починають нас боятися. Головний перелам цієї війни вже відбувся. Він відбувся завдяки стійкості Збройних Сил, завдяки незламності нашого народу. Завдяки міжнародній підтримці. Але в першу чергу - завдяки тому, що українські захисники знищують фізично не лише загарбника, а й всю його столітню міфологію.

Росіянам можуть бути байдужі смерті своїх співвітчизників. Їм може бути плювати на втрати серед мирного населення, на втрати живої сили, або навіть на власне життя. Але вони бояться, бо бачать, що увесь той історичний міф, навколо якого будується саме їхнє існування, незабаром здохне.

Росіяни бояться українців. Тому що українці руйнують саме поняття "russian", сам сенс цього їхнього існування.

Росіяни мають боятися українців. Тому що ця найпримітивніша емоція - єдина, яку їхній емпатійно кастрований народ здатний повноцінно відчути.

Страх перед українцями, перед Україною, має міцно закарбуватись в їхній генетичній пам'яті, він має потрапляти до них разом із молоком матері. Це - головна задача нашої держави, нашого народу, наших Збройних сил. Зробити так, щоб постійний запах страху охопив та задушив усю їхню імперію.

Росіяни бояться українців.

Тому що українці більше не бояться нічого.
https://t.me/tanya_adams/3401
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29.09.2022 17:10 Відповісти
Ще до війни було опитування і ми були на першому місті. Чеченців менше боялися ніж бандерівців А зараз не бояться, а сруться та сцуться
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29.09.2022 17:47 Відповісти
Раша развивается по старому сценарию - приближается к февралю 1917г, затем хаос и развал империи. (Брестский мир)
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29.09.2022 17:10 Відповісти
В принципе, все так.
Российская Империя существовала 190 лет (1721-1917)
СССР существовал 73 г. (1917-1991)
РФ существует уже 31 год. (1991-202*)
Пора, пора.
Цикл ускоряется, интервалы уменьшаются и подходят у нулю
показати весь коментар
29.09.2022 17:28 Відповісти
Империя существует до сих пор, только названия меняются. В 1917 и 1991 был полураспад. Теперь должен последовать окончательный распад
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29.09.2022 22:56 Відповісти
Було 146%, стало 125%... нічо, він це якось переживе...
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29.09.2022 17:12 Відповісти
Як це нема? Спитайте будь якого кацапа в кацапії
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29.09.2022 18:46 Відповісти
Пусть помассирует свой рейтинг - или не поможет ?
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29.09.2022 17:13 Відповісти
Весь рейтинг путлера в чемоданчике, в который он сам же и испражняется.
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29.09.2022 17:28 Відповісти
А разве будет человек, кто против чмони, вообще участвовать в этих опросах? Особенно по телефону или личной встрече. Плюс формулировка вопроса тотально неправильная. Задали бы вопрос: "Хотите ли вы, чтобы вместо чмони пришел другой президент, который бы немедленно в этот же день закончил войну", то "за" было бы 80-85% голосов. И вообще, центры опроса, а кто вас финансирует, как вы зарабатывайте? Скорее всего на прикорме у ФСБ, которые и сливают вам нужные цифры.
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29.09.2022 17:13 Відповісти
У варваров понятие рейтинга абсолютно свое. Там даже мамаши особенно за своих пакетированных сынков не страдают.
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29.09.2022 17:13 Відповісти
Дай Бог, як у царя в 1917 стане
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29.09.2022 17:13 Відповісти
пошел на пол шестого.
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29.09.2022 17:14 Відповісти
Нічого страшного. Завтра ***** "завоює" південь України, і стадо знову радісно плескатиме у долоньки
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29.09.2022 17:15 Відповісти
Та вони ще не почали масово "самовбиватись". За місяць-два буде інша "картина калом"...
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29.09.2022 19:34 Відповісти
Вековая борьба между телевизором и холодильником в россии вступает в новый качественный этап.
Телевизор остался прежним, а вот место холодильника занимает рефрижератор.
И вы знаете, это очень, очень открывает глаза

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попросила не врать на фоне частичной мобилизации в России. Об этом она заявила в выпуске авторской программы «Ч.Т.Д.» на рутьюб-канале «Кеосаян Daily».«Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать», - сказала Симоньян.
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29.09.2022 17:15 Відповісти
Серьёзно? А там что, кто-то ещё помнит, как это "НЕ ВРАТЬ"?
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29.09.2022 17:29 Відповісти
Не врать они уже не могут.
Мне в детстве сосед алкаш объяснял разницу между пьяницей и алкоголиком - "Пьяница, хочет - пьет, а не хочет - не пьет. А алкоголик хочет - пьет, а не хочет - все равно пьет".
Они врут всегда и везде, врут когда от этого есть польза и когда от этого нет никакой пользы. Врут даже зная, что это ведет их к концу.
На Лжи сломала себе шею Империя, на Лжи развалился Союз, на Лжи падет и Федерация.
Они перевернули все понятия о Правде и Лжи, о Добре и Зле.
Они своей ложью и злобой восстановили против себя не только людей, но и Высшие Силы. И это будет их конец. И по моему, уже окончательный.
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29.09.2022 17:37 Відповісти
не может быть! он должен взлететь до небес..., ничто так не укрепляет рейтинг, как полученная возможность сдохнуть в чужой стране ни за что или остаться калекой...
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29.09.2022 17:15 Відповісти
Все одно- відсоток великий... Треба ще пакети щоб йшли в підерацію....
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29.09.2022 17:16 Відповісти
завтра поднимется, дальше по мере потери территорий ******, его закопают с высоким рейтингом.
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29.09.2022 17:17 Відповісти
********* в результаті нашої перемоги не втратить жодного квадратного метра своєї міжнародно визнаної території. Так що ******** має всі шанси жити довго і щасливо посилаючи нах всіх хто його проклинає, але повісити не може.
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29.09.2022 19:38 Відповісти
законной - нет, но он потеряет много нашей территорий, которые мы возвратим. а тут будем смотреть. В ситуации "Акела промахнулся" смотрят в сторону нового вожака. Вариантов много, поглядим.
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29.09.2022 19:42 Відповісти
***** остаточно знищать санкції. Аби лишень не повторили помилку 90-х - тоді прислали "ніжки Буша" і відкрили програму "Дай надію" вартістю 47 мільярдів доларів. Кацапи відразу "відрубали хвости" (відпустили республіки) і схомячили халяву самі. Відїлися і почали "відродження імперії"...
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29.09.2022 19:49 Відповісти
Та ладно?! Невже з 146 відсотків впав до 145?
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29.09.2022 17:17 Відповісти
Це треба))?)... на скільки росіянимосковити тормоза...
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29.09.2022 17:18 Відповісти
А цікаво а чого ви боїтеся ? Країна велика і непереможна це так в голови орків роками вливали таку інформацію .
А коли почалася мобілізація бояться . А чому? Бо бояться здохнуть -ще не всю горілку в Росії випили тому є для чого жити.
Тобто в Росії не така вже й велика армія коли проводять мобілізацію і всім брехали ось в нас велика армія .
Бо Росія має до цього різні підходи в розумінні слова армія - вони розуміють що армія це не тільки ті хто служить а весь народ .
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29.09.2022 17:18 Відповісти
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29.09.2022 17:19 Відповісти
Завтра його рейтинг знову буде зашкалювати після його обяви що південь України повертється в родную говєнь. Щоб його понизити потрібно збільшити в рази потік трупаків на рашу
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29.09.2022 17:20 Відповісти
А де опитували ? серед росгвардії?
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29.09.2022 17:22 Відповісти
Гадаю, спорожнілі холодильники вплинули б на таку оцінку значно сильніше і швидше. Навіть зомбоящик перемогли б.
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29.09.2022 17:22 Відповісти
У бегущих за кордон тоже спрашивали?
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29.09.2022 17:25 Відповісти
Все одно коефіцієнт **#нутості рашистів залишається високим!
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29.09.2022 17:42 Відповісти
ЛЕВАДА ВРЕТ .ПРОЦЕНТОВ 40-50 .ЭТО МАКСИМУМ. И ТО СОМНИТЕЛЬНО. ДО МОГИЛИЗАЦИИ ТАК БЫЛО .СЕЙЧАС ЛЮДИ БОЯТСЯ . 88 -90 БЫЛО В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ. АВГУСТ ,СЕНТЯБРЬ 50-60 . СЕЙЧАС ПОЙДЕТ ПИКЕЕЕЕЕЕЕеееееееееееее И ВСЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.09.2022 17:48 Відповісти
Даже если в ноль уйдет, для срабсеянских холопов ничего не поменяется.
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29.09.2022 17:49 Відповісти
Смешно обсуждать за рейтинг диктатора, падает он или не падает.
Нужно обсуждать - падает или не падает на его голову противо бункерная бомба.
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29.09.2022 18:26 Відповісти
Нафіг нам знати про рейтинг якогось шибздрика?
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29.09.2022 19:21 Відповісти
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29.09.2022 20:07 Відповісти
Толку с того. Если нужно они там этому ушлепку любой рейтинг нарисуют
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30.09.2022 03:54 Відповісти
 
 