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Зеленский и Данилов анонсировали важные решения СНБО 30 сентября
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали важные решения на заседании Совета по нацбезопасности и обороне 30 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - сказал Зеленский во время видеообращения.
Данилов заявил, что в ходе заседания СНБО будут приняты "фундаментальные решения".
"Помимо заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны", - сказал секретарь СНБО.
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+28 Бенина Мама
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Він особисто не може зупинити війну, нагодувати дітей Африки, врятувати пінгвінів Мадагаскару чи припинити таяння льодовиків Антарктиди.
В нього нема свого особистого контингенту миротворців, запасів зброї, грошей на закупки продовольства.
Він - секретар.
Рішення/резолюції приймає РБ ООН або ж Генеральна Асамблея ООН.
Україна веде оборонну війну. Україні не треба оголошувати щось бо це обов'язок агресора.
Якщо ж агресор не оголосив, то це знімає з України будь-які зобов'язання по дотримуванню правил до громадян агресора і його території.
По факту ведення війни без її оголошення це тероризм, а тому всі громадян рф що беруть хоч якусь участь у війні записується в терористи, а саму рф в терористичну організацію.
Наприклад є ІДІЛ. Розшифровується воно як Ісламська Держава Іраку та Леванту, але її не визнається державою і навіть права на громадян вона не має. А тому є тільки члени ІДІЛ, а не громадяни ІДІЛ. І до них допускаються відповідні методи типу смерть на місці, допит через катування та інше, при чому це стосується всіх членів ІДІЛ без різниці чи вони вважають та називають себе солдатами, чи журналістами, чи просто цивільними - їх всіх чекає одне і це смерть.
Так ось майбутнє РФ це Православна Держава Російська Федерація. ПДРФ. І її членів буде чекати виключно смерть без різниці на їх вік чи стать так як всі вони рахуватимуться членами терористично утворення. А тому Україні зовсім не треба оголошувати війну рф. Це лиш обмежує нас потім коли ми прийдемо по своє.
Вони знову зроблять гібридне щось..... Тому захід не зможе виділяти кредити тоді приватним і держкомпаніям....
Чи до бюджету 3 мільярди, що бєнє списали повернуть?) А єрмака комбатом штурмового батальйону "Монако" поставлять?!)
ты опоздал - ***** уже сам ****** по ним - ему не жаль никого. Пока лежит в мавзолее источник и генератор зла - членин, ничего хорошего в мире не будет. Членина нужно спалить просто в ядерном реакторе и пепел запаковать в свинцовый шар толщиной 10м и выпустить в открытый космос куда-нибудь в бесконечность.
чи може акциз на паливо ще піднімуть щоб усі пішки пішли...?
дії влади в деяких питаннях викликають занепокоєння....
А Бєню - міністром оборони щоб простіше красти було з бюджету
А а коли "не на часі" стане на часі, то у бєні вся країна буде у кишені.
1) Кацапи планують завезти на Донбас 500 - 600 тис. бурятів, що Зе з ними буде робити ❓
2) Що Зе буде робити з російською швалю яка залишиться в Криму і Донбасі ❓
3) Що Зе буде робити з багатоповерхівками і особняками з парканами які кацапи набудували навіть в заповідних зонах Криму❓
4) Що Зе буде робити з браками коли українка з Донбаса одружилась з чуреком - осетином
чи тувінцем/бурятом і таких там багато❓
5) Що Зе буде робити з десятком тисяч дітей з України яких кацапи вивезли в ерефію❓
6) Що Зе буде робити з дітьми Крима і Донбасу які виросли після 2014 і ненавидять Україну❓
7) Що Зе буде робити з власністю кацапів які ті придбали в Криму після 2014 го❓
8) Що Зе буде робити з колаборантами і сепарами в Донбасі і в Криму, приголубить і простить❓
ДОСІ МИ ЧУЄМО ТУЖ САМУ МУЙНЮ - МИ ПЕРЕМОЖЕМО, ТАК МИ ПЕРЕМОЖИМО, А ЩО ДАЛІ, ЯК ЖИТИ З ЦИМ ВСІМ - КАКАЯ РАЗНІЦА ⁉️