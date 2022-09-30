Зеленский и Данилов анонсировали важные решения СНБО 30 сентября

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали важные решения на заседании Совета по нацбезопасности и обороне 30 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - сказал Зеленский во время видеообращения.

Данилов заявил, что в ходе заседания СНБО будут приняты "фундаментальные решения".

"Помимо заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

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