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Зеленский и Данилов анонсировали важные решения СНБО 30 сентября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,розмова

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали важные решения на заседании Совета по нацбезопасности и обороне 30 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - сказал Зеленский во время видеообращения.

Данилов заявил, что в ходе заседания СНБО будут приняты "фундаментальные решения".

"Помимо заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

Смотрите: Единственный путь нашей победы – вытеснить Россию с нашей земли, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Нет, асфальт приберут.
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29.09.2022 23:03
+13
Опять шашликі?
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29.09.2022 23:11
+13
Велике Крадівництво 2?
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29.09.2022 23:17
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Хммм, війну офіційно оголосимо?
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29.09.2022 23:00 Ответить
Нет, асфальт приберут.
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29.09.2022 23:03 Ответить
кстати, в Днепре будут класть асфальт .... вроде мер не их партии прорабов зелебобы, но, походу, пилить всем хочется ....
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29.09.2022 23:07 Ответить
а партія тут ні до чого..наказали напиляти й занести - ото будуть класти, скільки, де і як скажуть..
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29.09.2022 23:48 Ответить
Страна, которая первой объявит войну, будет считаться агрессором. Как следствие, исключение из ООН и полная международная изоляция.
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29.09.2022 23:15 Ответить
Вы сами в это верите? При генсеке упоротом леваке
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29.09.2022 23:16 Ответить
Генсек ООН - це чиновник, найманий на роботу країнами-членами ООН, що отримує зарплату за рахунок внесків країн-членів.
Він особисто не може зупинити війну, нагодувати дітей Африки, врятувати пінгвінів Мадагаскару чи припинити таяння льодовиків Антарктиди.
В нього нема свого особистого контингенту миротворців, запасів зброї, грошей на закупки продовольства.
Він - секретар.
Рішення/резолюції приймає РБ ООН або ж Генеральна Асамблея ООН.
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29.09.2022 23:35 Ответить
та при чем тут это? как вы думаете в какой своей паравадиге мира он живет, если он 50 лет дрочит на карламаркса и ленина, + все ком. и соц партии так или иначе спонсировались из москвы
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30.09.2022 07:50 Ответить
те, що він упоротий лівак це його особиста справа, а на посаді він має виконувати свої обов"язки і діяти за статутом а не за своїм лівацьким бажанням-небажанням.
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30.09.2022 14:34 Ответить
Ну а як ще реагувати на пряму відкриту агресію у вигляді анексії? Я розумію, що в нас воєнний стан та мобілізація, але Але
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29.09.2022 23:16 Ответить
Может, ты еще нас убедишь в полезности ООН?
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29.09.2022 23:29 Ответить
Мобілізацію.
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30.09.2022 11:41 Ответить
Так вона вже йде з 28 лютого
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30.09.2022 11:47 Ответить
З цих ідіотів вистачить оголосити масову, при тому, що замовили на мільйон 200 тис. комплектів форми на зиму, Захід обіцяв половину зібрати, виходить що 300 тисяч всю зиму проходять в літньому. Звичайно покидьки розуміють, що є волонтери, що бійці самі собі будуть купляти.
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30.09.2022 12:03 Ответить
Щоб що?

Україна веде оборонну війну. Україні не треба оголошувати щось бо це обов'язок агресора.

Якщо ж агресор не оголосив, то це знімає з України будь-які зобов'язання по дотримуванню правил до громадян агресора і його території.

По факту ведення війни без її оголошення це тероризм, а тому всі громадян рф що беруть хоч якусь участь у війні записується в терористи, а саму рф в терористичну організацію.

Наприклад є ІДІЛ. Розшифровується воно як Ісламська Держава Іраку та Леванту, але її не визнається державою і навіть права на громадян вона не має. А тому є тільки члени ІДІЛ, а не громадяни ІДІЛ. І до них допускаються відповідні методи типу смерть на місці, допит через катування та інше, при чому це стосується всіх членів ІДІЛ без різниці чи вони вважають та називають себе солдатами, чи журналістами, чи просто цивільними - їх всіх чекає одне і це смерть.

Так ось майбутнє РФ це Православна Держава Російська Федерація. ПДРФ. І її членів буде чекати виключно смерть без різниці на їх вік чи стать так як всі вони рахуватимуться членами терористично утворення. А тому Україні зовсім не треба оголошувати війну рф. Це лиш обмежує нас потім коли ми прийдемо по своє.
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30.09.2022 12:25 Ответить
загальна мобілізація? - єдине що може бути дійсно важливим і необхідним, будь-яка інша "новина" нічого не змінює
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29.09.2022 23:03 Ответить
ти тютю? а зараз що? часткова?))
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29.09.2022 23:06 Ответить
не треба забувати про інформаційну війну - це не менш важлива складова, де-факто може нічого і не змінюватися, а ось в питанні пропаганди це необхідний інформаційний крок
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29.09.2022 23:08 Ответить
Ти дурак, у нас зимової форми замовили тільки на 200 тис чоловік. У що плануєш одягати наших новобранців?!
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29.09.2022 23:08 Ответить
Як у 14..скинемось..тоді й на броніки, каски, берци..на все скидались
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29.09.2022 23:51 Ответить
Це жарт?! Чи така собі політична сатира?
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30.09.2022 04:02 Ответить
а в 14 жартували?
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30.09.2022 10:18 Ответить
Загальна тоже ничего не изменит
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29.09.2022 23:08 Ответить
А сейчас не общая? Или ты имеешь ввиду мобилизировать миллионов 5? На такое количество мы никогда не найдем столько техники и даже броников, тут и Запад ен поможет
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29.09.2022 23:11 Ответить
ну якщо зараз "загальна" - то чому ти так обурюєшся? нічого де-факто для нас не змінюється але все дуже змінюється для запорєбріка і для наших західних партнерів
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29.09.2022 23:14 Ответить
А де я обурююсь? Якщо Україні краще від того буде то я тільки за
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29.09.2022 23:20 Ответить
А зараз інша всіх гребуть? Та і чим комплектувати....
Вони знову зроблять гібридне щось..... Тому захід не зможе виділяти кредити тоді приватним і держкомпаніям....
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29.09.2022 23:12 Ответить
я вже заїб..ся пояснювати навіщо це робити, це якийсь пиз..ць, ви чи тупі?
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29.09.2022 23:15 Ответить
Кому хочете мозок промити, Україною керують люди які живуть з держбюджету і кредитів, тому буде гібридне щось але з назвою.... як зараз
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29.09.2022 23:21 Ответить
А бєню каламойського призовуть? Чи хоча б татарова з" палковніком" абдристовичем?
Чи до бюджету 3 мільярди, що бєнє списали повернуть?) А єрмака комбатом штурмового батальйону "Монако" поставлять?!)
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30.09.2022 04:12 Ответить
Или двух мордоворотов? Правда лысый уже открестился от мобилизации, побоявшись снайперской пули...
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30.09.2022 10:09 Ответить
Невже заберуть майна кацапських олігархів на 2 млрд баксів?!
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29.09.2022 23:07 Ответить
як теорія...запорізька та херсонська обл.будуть під окупацією після так званих "рєфєрєндумів",для того щоб )(уйло не застосував ядерну зброю
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29.09.2022 23:07 Ответить
Ще мільон вирішили призвати? На більше окрім як мордувати своє населення ці дегенерати не здатні.
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29.09.2022 23:07 Ответить
Возврат статуса ядерной державы. Начало производства обогащенного урана и производство межконтинентальных ракет в КБ Южмаш ? В Украине есть все что для этого нужно. 90% совкового стратегического ЯО были сделаны в Украине и обслуживались украинскими специалистами.
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29.09.2022 23:08 Ответить
А может обьявят, что у нас уже есть ЯО. Впринципе норм вариант. Можно тогда сказать, что добровольно все отдадим после того как освободим всю свою территорию и вступим в НАТО
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29.09.2022 23:13 Ответить
Даже если где то "раздобыли болванку из музея института ядерной физики" - уран нужно выкопать в кировоградской области и обогатить. Эксперты легко определяют происхождение урана.
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29.09.2022 23:16 Ответить
Все є в відпрацьованому паливі можна грязну бомбу зробити, сильне ураження якщо в повітрі здетонувати
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29.09.2022 23:25 Ответить
як мінімум ураження кацапських штанців забезпечено
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29.09.2022 23:34 Ответить
Ви не знаєте що таке паливний стержень відпрацьований.... там п..ц радіації, просто сама небезпека такого ураження при взриві в повітрі, зупинить їх від застосування проти нас
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29.09.2022 23:42 Ответить
Абсолютно правильно. а доставлять можно китайскими беспилотниками-один такой долетел до штаба ЧМ РФ в Севастополе-долентит и до москвы и москвичи будут сдыхать от радиации
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30.09.2022 10:00 Ответить
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29.09.2022 23:16 Ответить
Простите, уважаемый ископаемый Mamont, но Вы вменяемый?..
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30.09.2022 04:17 Ответить
более чем.
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30.09.2022 08:00 Ответить
Как вариант объявить войну и начать ******* по Белгороду и Курску
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29.09.2022 23:10 Ответить
Да что ж вам так не терпится с этим объявлением войны? Кто на кого напал вообще?
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29.09.2022 23:50 Ответить
а какие еще могут быть "мощные" решения ?
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30.09.2022 00:33 Ответить
Например, Лохбонэвтик признает анексию, назначит переговоры с ****** и будет ,,договариваться" о сдаче в наём Херсонщины и Запорожья рашке на 15 лет. Арахамия с Подлякой всегда наготове, шоб ,,договориться"
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30.09.2022 05:37 Ответить
"объявить войну и начать ******* по Белгороду и Курску"
ты опоздал - ***** уже сам ****** по ним - ему не жаль никого. Пока лежит в мавзолее источник и генератор зла - членин, ничего хорошего в мире не будет. Членина нужно спалить просто в ядерном реакторе и пепел запаковать в свинцовый шар толщиной 10м и выпустить в открытый космос куда-нибудь в бесконечность.
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30.09.2022 10:06 Ответить
там от того трупа своего ничего не осталось, все сгнило.
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30.09.2022 13:36 Ответить
Опять шашликі?
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29.09.2022 23:11 Ответить
Вариантов много - скумбрия по 7грн, например. Или десантируют ОП в тылу врага, они ****** все, что могут, а что не могут - закатывают в асфальт.
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30.09.2022 06:46 Ответить
Велике Крадівництво 2?
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29.09.2022 23:17 Ответить
Вот согласен на все 100% !!! Именно это блюдо нам и предложат, только под новым соусом!
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30.09.2022 04:21 Ответить
шо, дерьмака не пустят на заседание?
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29.09.2022 23:17 Ответить
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29.09.2022 23:19 Ответить
Да щаз!) А кто ж его проводить будет? Блинкен и Трасс, что-ли?))
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30.09.2022 04:23 Ответить
блд...сподіваюсь Зеля щось скаже на кшалт наявності, хоч брудної, але ядерної хріні...у кацапів штани лусніть від поносу
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29.09.2022 23:35 Ответить
Водородную кстати проще сделать технически
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29.09.2022 23:39 Ответить
І шо асфальт перестануть класти там де не треба...
чи може акциз на паливо ще піднімуть щоб усі пішки пішли...?
дії влади в деяких питаннях викликають занепокоєння....
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29.09.2022 23:56 Ответить
Завтра параша объявит аннексию, очевидно что будет принято несколько решений по противодействию. Возможно состояние войны со всеми вытекающими последствиями.
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29.09.2022 23:57 Ответить
Призначать Єрмака генералісімусом. А Залужного відправлять на 'підвищення' на білоруський фронт щоб всі за нього забули.
А Бєню - міністром оборони щоб простіше красти було з бюджету
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30.09.2022 00:29 Ответить
Ой, не наврочте! Не буди лихо, доки воно тихо!!
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30.09.2022 04:27 Ответить
Вже перед війною наприймали рішень.Я то сам думав,що нападу не буде,але всі керманичі знали,що москалі нападуть і мовчали.
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30.09.2022 01:48 Ответить
Нужно ставить конкретный вопрос к Западу-либо они принимают меры-вступление в НАТО,ввод их войск на территорию Украины либо мы возобновляем ЯО
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30.09.2022 03:42 Ответить
Лол, тоді вже наступного дня будь-яка допомога взагалі буде призупинена і будуть накладені санкції. Ніхто не дозволить Україні мати ядерну зброю.
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30.09.2022 13:05 Ответить
При ядерных атаках нам их помощь вооще не будет нужна.На ядерную дубину отвечать можно только ядернрй дубиной.
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01.10.2022 03:28 Ответить
Ніхто не буде застосовувати ядерну зброю заради України. Я ще можу повірити в атаку на флот рф чи ще щось, але це буде звичайна зброя.
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01.10.2022 13:17 Ответить
Для этого и нужно создавать свою ЯО
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01.10.2022 16:40 Ответить
Коло замкнулось)
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01.10.2022 18:35 Ответить
здається мені що поки війна Зе і Бєня під шумок всю Україну приватизують і пограбують... кажете не на часі? вже більше 15 млрд перейшло від держави Коломойському в кишеню... а скільки відкатів... зато ОПа кричить світу що нам всі винні і одягти армію у зимову форму теж винні...
А а коли "не на часі" стане на часі, то у бєні вся країна буде у кишені.
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30.09.2022 04:31 Ответить
Новина нема про що.
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30.09.2022 08:48 Ответить
Введуть штрафи для тих, хто не дивиться гівномарафон, а Дєрьмака вже офіційно призначать регентом.
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30.09.2022 09:43 Ответить
Неужели наконец вместо дорог Зеленые начнут производить дальнобойные ракеты Гром-2 и прочую военную технику и оружие? Украине позарез еще 2 года назад были нужны такие ракеты!
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30.09.2022 09:57 Ответить
Ага, щоб наступного дня в завод калібром запулили.
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30.09.2022 13:04 Ответить
Ну тоді ставай раком і чекай на бурята.
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30.09.2022 16:05 Ответить
аби ляпнути
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30.09.2022 16:18 Ответить
Важные решения от боневтика - это красть миллиарды для своего хозяина - бородатой бабушки, остальное - отмазки.
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30.09.2022 10:01 Ответить
Оманськамразото.....досить так відверто знущатись над УКРАЇНОЮ.....каламояразом з шоблою на нари!А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
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30.09.2022 10:13 Ответить
Чому у "фундаментальних рішеннях" відсутні санкції проти Гундяєва з поплічниками,адже кабмін ще три місяці як їх подав до РНБО.Що,Єрмак проти?Ну-ну...
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30.09.2022 13:52 Ответить
ЩО ТИ ТАМ АНОНСУВАВ, ЯК ЩО НА ЦІ ПИТАННЯ У ТЕБЕ НЕМАЄ І НЕ БУДЕ ВІДПОВІДІ -

1) Кацапи планують завезти на Донбас 500 - 600 тис. бурятів, що Зе з ними буде робити ❓
2) Що Зе буде робити з російською швалю яка залишиться в Криму і Донбасі ❓
3) Що Зе буде робити з багатоповерхівками і особняками з парканами які кацапи набудували навіть в заповідних зонах Криму❓
4) Що Зе буде робити з браками коли українка з Донбаса одружилась з чуреком - осетином
чи тувінцем/бурятом і таких там багато❓
5) Що Зе буде робити з десятком тисяч дітей з України яких кацапи вивезли в ерефію❓
6) Що Зе буде робити з дітьми Крима і Донбасу які виросли після 2014 і ненавидять Україну❓
7) Що Зе буде робити з власністю кацапів які ті придбали в Криму після 2014 го❓
8) Що Зе буде робити з колаборантами і сепарами в Донбасі і в Криму, приголубить і простить❓

ДОСІ МИ ЧУЄМО ТУЖ САМУ МУЙНЮ - МИ ПЕРЕМОЖЕМО, ТАК МИ ПЕРЕМОЖИМО, А ЩО ДАЛІ, ЯК ЖИТИ З ЦИМ ВСІМ - КАКАЯ РАЗНІЦА ⁉️
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30.09.2022 15:35 Ответить
 
 