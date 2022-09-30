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Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня
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Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - сказав Зеленський під час відеозвернення.
Данілов заявив, що під час засідання РНБО будуть ухвалені "фундаментальні рішення".
"Крім засідання РНБО, президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни", - сказав секретар РНБО.
Топ коментарі
+28 Бенина Мама
показати весь коментар29.09.2022 23:03
+13 Николай Николаевич b96f438b
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+13 CrossFirenko
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Будь ласка, зачекайте...
Він особисто не може зупинити війну, нагодувати дітей Африки, врятувати пінгвінів Мадагаскару чи припинити таяння льодовиків Антарктиди.
В нього нема свого особистого контингенту миротворців, запасів зброї, грошей на закупки продовольства.
Він - секретар.
Рішення/резолюції приймає РБ ООН або ж Генеральна Асамблея ООН.
Україна веде оборонну війну. Україні не треба оголошувати щось бо це обов'язок агресора.
Якщо ж агресор не оголосив, то це знімає з України будь-які зобов'язання по дотримуванню правил до громадян агресора і його території.
По факту ведення війни без її оголошення це тероризм, а тому всі громадян рф що беруть хоч якусь участь у війні записується в терористи, а саму рф в терористичну організацію.
Наприклад є ІДІЛ. Розшифровується воно як Ісламська Держава Іраку та Леванту, але її не визнається державою і навіть права на громадян вона не має. А тому є тільки члени ІДІЛ, а не громадяни ІДІЛ. І до них допускаються відповідні методи типу смерть на місці, допит через катування та інше, при чому це стосується всіх членів ІДІЛ без різниці чи вони вважають та називають себе солдатами, чи журналістами, чи просто цивільними - їх всіх чекає одне і це смерть.
Так ось майбутнє РФ це Православна Держава Російська Федерація. ПДРФ. І її членів буде чекати виключно смерть без різниці на їх вік чи стать так як всі вони рахуватимуться членами терористично утворення. А тому Україні зовсім не треба оголошувати війну рф. Це лиш обмежує нас потім коли ми прийдемо по своє.
Вони знову зроблять гібридне щось..... Тому захід не зможе виділяти кредити тоді приватним і держкомпаніям....
Чи до бюджету 3 мільярди, що бєнє списали повернуть?) А єрмака комбатом штурмового батальйону "Монако" поставлять?!)
ты опоздал - ***** уже сам ****** по ним - ему не жаль никого. Пока лежит в мавзолее источник и генератор зла - членин, ничего хорошего в мире не будет. Членина нужно спалить просто в ядерном реакторе и пепел запаковать в свинцовый шар толщиной 10м и выпустить в открытый космос куда-нибудь в бесконечность.
чи може акциз на паливо ще піднімуть щоб усі пішки пішли...?
дії влади в деяких питаннях викликають занепокоєння....
А Бєню - міністром оборони щоб простіше красти було з бюджету
А а коли "не на часі" стане на часі, то у бєні вся країна буде у кишені.
1) Кацапи планують завезти на Донбас 500 - 600 тис. бурятів, що Зе з ними буде робити ❓
2) Що Зе буде робити з російською швалю яка залишиться в Криму і Донбасі ❓
3) Що Зе буде робити з багатоповерхівками і особняками з парканами які кацапи набудували навіть в заповідних зонах Криму❓
4) Що Зе буде робити з браками коли українка з Донбаса одружилась з чуреком - осетином
чи тувінцем/бурятом і таких там багато❓
5) Що Зе буде робити з десятком тисяч дітей з України яких кацапи вивезли в ерефію❓
6) Що Зе буде робити з дітьми Крима і Донбасу які виросли після 2014 і ненавидять Україну❓
7) Що Зе буде робити з власністю кацапів які ті придбали в Криму після 2014 го❓
8) Що Зе буде робити з колаборантами і сепарами в Донбасі і в Криму, приголубить і простить❓
ДОСІ МИ ЧУЄМО ТУЖ САМУ МУЙНЮ - МИ ПЕРЕМОЖЕМО, ТАК МИ ПЕРЕМОЖИМО, А ЩО ДАЛІ, ЯК ЖИТИ З ЦИМ ВСІМ - КАКАЯ РАЗНІЦА ⁉️