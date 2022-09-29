26 897 127
Зеленський скликає на 30 вересня термінове засідання РНБО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив у фейсбуці прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - зазначив він.
Топ коментарі
+36 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар29.09.2022 15:46
+30 Павло ШОвте
показати весь коментар29.09.2022 15:45
+28 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар29.09.2022 15:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
А вообще , я бы не обращал много внимания на этот референдум. Он в основе ничего не меняет.
ВСУ делает свою работу ,бьёт русню.
"Власть должна честно сказать, идёт миллион врагов"
Від реаліста.
ерефії. Хлопці вони непогані, але по суті кацапи, хоча зараз служать інтересам України, ну як служать - говорять очевидні речі. Вони і не за Зе і не проти Зе.
У вересні 2017 року компанія Dragon Capital викупила Радіо «Ера» та вирішила назвати наявну радіомережу «Радіо НВ», оскільки компанія вже володіла виданням «НВ» (рос. Новое время)[4][5][6][7].
Одночасно було повідомлено про заміну усієї наявної радіомережі новим американським обладнанням[8]
15 січня 2018 року було оголошено конкурс на вакантні місця ведучих та журналістів Радіо «НВ»[9].
Радіо «НВ» розпочало мовлення на частотах радіо «Ера» у форматі, подібному до Радио Вести, проте без наявності проблем щодо прозорості власників радіостанції. Його очолив колишній головред радіо «Вести» та «РБК-Україна» Валерій Калниш, з ним на радіо почали роботу більше 20 колишніх співробітників радіо «Вести» (серед яких: Дмитро Тузов, Олег Білецький, Євген Олефіренко, Дмитро Симонов, Юрій Пустовіт, Віктор Стельмах, Олексій Зарахович, Богдан Амосов, Євгенія Гончарук, Олена Чабак, Анна Ільницька, Костянтин Лінчевський, Ірина Сінченко, Ольга Куришко, Тимур Філоненко, Євген Кисельов, Юрій Мацарський, Павло Новіков тощо). Він застосував програмну сітку, схожу до «Радио Вести» зі значною частиною подібних програм та зі схожою концепцією, проте з новими назвами.
Діти російських найголовніших бандитів (керівників) могли би добровільно приїхати в Україну без уточнення місця їхнього перебування тут. Звісно притягти їх сюди ми не можемо, але публічно запросити їх ми можемо. Якщо вони погодяться, то таким чином, можливо, врятують багато людей не тільки тут, але і в Росії, і стануть при цьому справді відомими людьми, чиї вчинки гідні поваги. Якщо ж вони відмовляться, то нехай би публічно пояснили, чому вони відмовились:
Чи тому, що їхніх батьків не зупинить загроза їхнім дітям?
Чи тому, що самі ці діти поділяють погляди своїх батьків?
Чи ще з якої причини?
- Ну, как зачем? - Он же сказал, что будет зачищать русскоязычное население, Вот и зачищает его.
- ЗаЩищать?
- Нет, заЧищать. Для этого и мобилизованных из России туда же пошлёт - чтобы их заЧищать.
то что произойдёт на расстоянии 300-500 м от украинских позиций на позициях российских войск?