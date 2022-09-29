Зеленський скликає на 30 вересня термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - зазначив він.

Читайте також: РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов