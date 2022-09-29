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Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", - отметил он.

Также смотрите: Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО

Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО, - Никифоров 01
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Топ комментарии
+36
Не хочется критикувати ну якби не було зради на Півні не було трагедії Маріуполя і здачі без будь якого супротиву Херсону і Енергодару де найбільша в Європі АЕС Нагадаю хтось розмінував кримський перешийок не був підірваний Чонгарський міст і ще чотири включно з антонівським ,а тепер маємо втрачені території і загибель тисяч наших співвідчизників.
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29.09.2022 15:46
+30
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29.09.2022 15:45
+28
Що, голосував за те щоб "лишь бы улицы были освещены", а зараз намагаєшься бубочку виправдати? Але він цілком заслужено отримає критику, тому що замість займатися підвищенням обороноздатності країни зеленський намагався зводити рахунки з політичними опонентами.
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29.09.2022 15:43
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29.09.2022 16:26 Ответить
Рома Абрамович агент Зели..и финансовый партнёр кстати...😛не только по зерну...
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29.09.2022 16:41 Ответить
Кто кого агент? Может напомнить, кто к кому на корпоративы ездил?
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29.09.2022 23:08 Ответить
Оце так терміновість - всього навсього ціла доба.
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29.09.2022 17:24 Ответить
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:40 Ответить
Часть этих пунктов уже выполняется,а часть обсуждется. Есть часть ,которая не выполнима.
А вообще , я бы не обращал много внимания на этот референдум. Он в основе ничего не меняет.
ВСУ делает свою работу ,бьёт русню.
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29.09.2022 19:08 Ответить
А как насчёт введения санкций против росолигархов?Единственная страна в Европе ,которая не ввела санкции против Абрамовича,Дерипаски,Фридмана это УКРАИНА!!!Але,ОПа,хватит устраивать "цирк на дротi"!Вы требуете усиления санкций от других,а сами в это время гешефты мутите с этими тварями!Но запомните,шлимазлы,карма-она девочка правильная....
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30.09.2022 08:14 Ответить
Кінець місяця, треба ******* рапорт писати...
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29.09.2022 19:07 Ответить
На цю тему в ютуб, Радио НВ.
"Власть должна честно сказать, идёт миллион врагов"

Від реаліста.
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29.09.2022 20:53 Ответить
Радіо НВ каже непогані речі але треба розуміти що весь колектив радіостанції НВ "імпортували" з
ерефії. Хлопці вони непогані, але по суті кацапи, хоча зараз служать інтересам України, ну як служать - говорять очевидні речі. Вони і не за Зе і не проти Зе.
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29.09.2022 21:28 Ответить
Це хто там кацапи? Ти вже зовсім ********?
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30.09.2022 01:16 Ответить
Та, ні, **бнувся ти, те що в составі є нащі журналісти як Притула та інщі не робе саме ЗМІ патріотичним, бо корені у нього кацапські.


У вересні 2017 року компанія Dragon Capital викупила Радіо «Ера» та вирішила назвати наявну радіомережу «Радіо НВ», оскільки компанія вже володіла виданням «НВ» (рос. Новое время)[4][5][6][7].

Одночасно було повідомлено про заміну усієї наявної радіомережі новим американським обладнанням[8]

15 січня 2018 року було оголошено конкурс на вакантні місця ведучих та журналістів Радіо «НВ»[9].

Радіо «НВ» розпочало мовлення на частотах радіо «Ера» у форматі, подібному до Радио Вести, проте без наявності проблем щодо прозорості власників радіостанції. Його очолив колишній головред радіо «Вести» та «РБК-Україна» Валерій Калниш, з ним на радіо почали роботу більше 20 колишніх співробітників радіо «Вести» (серед яких: Дмитро Тузов, Олег Білецький, Євген Олефіренко, Дмитро Симонов, Юрій Пустовіт, Віктор Стельмах, Олексій Зарахович, Богдан Амосов, Євгенія Гончарук, Олена Чабак, Анна Ільницька, Костянтин Лінчевський, Ірина Сінченко, Ольга Куришко, Тимур Філоненко, Євген Кисельов, Юрій Мацарський, Павло Новіков тощо). Він застосував програмну сітку, схожу до «Радио Вести» зі значною частиною подібних програм та зі схожою концепцією, проте з новими назвами.
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30.09.2022 02:07 Ответить
Про весь колектив це я перебільшив згоден, але який корень, таке буде і дерево.
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30.09.2022 02:09 Ответить
В той же час критики Радіо НВ вказують на той факт, що її журналістами влаштувалися громадяни РФ (колишні або нинішні), які раніше займали досить неоднозначну щодо України позицію, але у березні 2014 року стали підтримувати Україну в її протистоянні з Росією: колишній працівник сайту «Лента. Ру» Яковина Іван Вікторович (1979 року народження), та колишній кореспондент російської газети «Известия» у 2012-2014 роках Мацарський Юрій Вадимович (1980 року народження, до 2015 року - мешканець району Перово у м. Москва, де залишився проживати його батько, а також його рідний брат Мацарський Іван Вадимович - кореспондент московської газети «Business FM» з 2005 року, та запрошений автор газети «Известия» в 2011-2012 роках, засновник рекламного агентства «Роуз Групп»)[10]
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30.09.2022 02:13 Ответить
Маленькое уточнение:"Идёт 100500 миллионов врагов"..
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30.09.2022 08:16 Ответить
Мене дивує лишень те, що на часі питання 30 вересня збираються рашкостанці об'явити про приєднання до себе ще шмату української землі. А РНБО з цього приводу скликається сьогодні! НЕ ВЧОРА!... НЕ ТРИ ДНІ ТОМУ!
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29.09.2022 20:54 Ответить
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29.09.2022 21:23 Ответить
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29.09.2022 21:25 Ответить
хто такий зеленський???
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30.09.2022 01:37 Ответить
Учасник команди КВК і капітан української команди Квартал 95
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30.09.2022 02:11 Ответить
Никто. Пустое место
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30.09.2022 03:41 Ответить
Щодо ядерних ударів:
Діти російських найголовніших бандитів (керівників) могли би добровільно приїхати в Україну без уточнення місця їхнього перебування тут. Звісно притягти їх сюди ми не можемо, але публічно запросити їх ми можемо. Якщо вони погодяться, то таким чином, можливо, врятують багато людей не тільки тут, але і в Росії, і стануть при цьому справді відомими людьми, чиї вчинки гідні поваги. Якщо ж вони відмовляться, то нехай би публічно пояснили, чому вони відмовились:
Чи тому, що їхніх батьків не зупинить загроза їхнім дітям?
Чи тому, що самі ці діти поділяють погляди своїх батьків?
Чи ще з якої причини?
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30.09.2022 03:12 Ответить
Сподіваюся, на цьому засіданні РНБО буде, нарешті, прийняте рішення про максимально швидке створення Україною власних ядерних та (головне) термоядерних боєголовок.
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30.09.2022 03:16 Ответить
- Зачем Путин собирается бомбить Новороссию ядерными бомбами?

- Ну, как зачем? - Он же сказал, что будет зачищать русскоязычное население, Вот и зачищает его.

- ЗаЩищать?

- Нет, заЧищать. Для этого и мобилизованных из России туда же пошлёт - чтобы их заЧищать.
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30.09.2022 03:27 Ответить
- Если Россия будет бомбить украинские позиции на фронте ядерными бомбами,
то что произойдёт на расстоянии 300-500 м от украинских позиций на позициях российских войск?
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30.09.2022 03:32 Ответить
Их там нет.
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30.09.2022 03:40 Ответить
Да объявите войну РФ и погнали. **** тормозят 7 месяц.
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30.09.2022 03:39 Ответить
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