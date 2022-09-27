РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов
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Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода,
"Йдеться про тактичну зброю. Якщо вона буде застосовуватися, на сьогодні є певні процедури. У нас в апараті РНБО є розроблена інструкція, яку ми найближчими днями спробуємо максимально оприлюднити", - сказав він.
Водночас Данілов зазначив, що ядерні держави взяли на себе зобов'язання не допустити застосування ядерної зброї.
"Це відповідальність кожної ядерної країни", - зазначив він.
Секретар РНБО наголосив, що погрози Росії стимулюватимуть інші неядерні країни створювати "брудні бомби", аби убезпечитися від "божевільних сусідів".
"Коли росіяни сьогодні починають брязкати ядерною зброєю перед світом, то кількість так званих бомб з'являтиметься в геометричній прогресії. Бо жодна країна не буде захищена від божевільного сусіда. Ця так звана брудна бомба не таке вже й складне завдання", - підкреслив він.
За словами Данілова, попри все Україна захищатиме свою землю. "Якщо не буде цивілізованої відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку, якщо вона станеться, це не означатиме, що ми не будемо боронити нашу землю. Нас не зупинять путінські війська", - підсумував він.
Данілов заявив, що завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.
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Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
Ми ******** світового масштабу
Через якийсь час ховали своїх дітей під бомбами.
Унікальна нація - ніхто не несе відповідальності і всім все *****
Правда не подобається? Чи зелебобікам весь час десь порох мерещиться?
Але це ви написали про якихось фанатів пороха (хоча де в коментарях вище було про пороха?) , відповідно ви себе не відносите до прихильників пороха, значить ви за зелене малоросійське чмо (бо в 2019 у другому турі вибір був або "Армія.мова.віра" , або "какая разніца".
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ага, а ще вони обіцяли нам обіцянок цілу купу. І як то вони не допустять???
це мені нагадує як госполарі собак, що гасають без намордника, шо "не бійтеся, воно не кусається", ніби у пса зубів нема)))
да, это надо было сделать давным давно!
Что мы не знаем кто такой Путлер?
даже в «советские времена» была Гражданская Обонона с инструкциями как и что делать...
можно также употреблять квашеную капусту.
добре влаштувався
Дебильное государство с дебильным народом это кацапстан.
и всем власть предержащим выдать лошадиные противогазы.
Населению и военнослужащим нужно раздать средства защиты от ОМП
и создать подразделения химзащиты из людей, которые когда-то в таких
подразделениях служили. А инструкцию себе засунуть в д-пу.