Ми не бачимо ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї, - США
Сполучені Штати наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу всерйоз.
Про це сказала на брифінгу в Білому домі речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно якихось ознак чи шансів, наразі ми не спостерігаємо цього", - відповіла речниця на запитання, чи вважає адміністрація США, що ризик застосування росією ядерної зброї є вищими, ніж у лютому чи березні нинішнього року.
Водночас вона підкреслила, що у Вашингтоні сприймають цю загрозу дуже серйозно.
"Але ми не бачимо жодної причини, щоби корегувати зараз нашу власну ядерну позицію",- зазначила представниця Білого дому.
Топ коментарі
+16 три - пятнадцать
показати весь коментар27.09.2022 01:17
+12 DmitrySviridon #501268
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+8 Oresta Bartka
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як ЕС це робить...
не прогавте.
а за тим русня і Буча і тисячі хто повірив в ті шашликі вже не живі?
Завжди майте свою голову на плечах, не бубіну...
не додали, не вдарили по мацкві, а голове - сцукі меріканьськи,
не клали ацфальт!
хіба пустомолоти, це більш пасує до ролі та місця
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Цього разу все трапиться як із Кримом у 2014-му.
"Що вдієш, росіянам хочеться зґвалтувати Україну більше, ніж нам - її захистити. Ги-ги-ги!!!"
Barack Hussein Obama
навів "цитату"? наведі ссилку.
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Його обрали також десь 70%. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" та з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!" Історія такого не пам'ятає...
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
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і вимагати, з партнерів за зпіджене це великій подвіх? - типічне зелення...
знамень красную з бандерівцями путаєте - і це несправно,
тут тільки ждати вашого здоху - може хоч у онуків і з'явиться шанс.
все вже спіджено зеленнею криворогатою...
а будете дyркувать?
зелені в вас і родину ********...
було б значно іронічніше, якби такі заяви робив Саліван чи Бернс, а чи обидва добродія хором
мінус дерьмак плюс агрoмавпа агрохімік...
Тетя Мотя, а что это значит?
Что угрозы действительно нет или вы ее просто не видите?
Если вы не можете гарантировать, что ее нет (и не будет)- значит она существует.
Не надо держать всех за дурачков...
Навіть наш Найвеличніший та 75% його зедібілів не бачили "вдарних вгрупувань" фуйла.
Дерьмак вже м'яса намаринував, Бузвугла з Катлетою та Юзіком вже вчили новий танець - "обдовбана зелена жабка".
Там кажись все постійно в готовності.