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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не бачимо ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї, - США

жан-п’єр,карін

Сполучені Штати наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу всерйоз.

Про це сказала на брифінгу в Білому домі речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно якихось ознак чи шансів, наразі ми не спостерігаємо цього", - відповіла речниця на запитання, чи вважає адміністрація США, що ризик застосування росією ядерної зброї є вищими, ніж у лютому чи березні нинішнього року.

Водночас вона підкреслила, що у Вашингтоні сприймають цю загрозу дуже серйозно.

"Але ми не бачимо жодної причини, щоби корегувати зараз нашу власну ядерну позицію",- зазначила представниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може влаштувати показовий ядерний вибух над Україною, Чорним морем чи Північним Льодовитим океаном, - The New York Times

Автор: 

росія (64958) США (22568) ядерна зброя (1147) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+16
роздеребаньте беню з зелею - там стока висипеться? - замахаетеся баталоьни формувать.
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27.09.2022 01:17
+12
Беню тоже нужно трухануть, он украл 5,5 миллиардов долларов. На эти деньги можно купить было где то 150 истребителей F16. И до сих пор не вернули эти деньги.
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27.09.2022 01:25
+8
Путін винен? Путін - це звичайний інструмент в руках русскага народа. Якщо русскім щось в його діях не сподобається, то вони його знищать. А зараз він кумир і улюбленець. Для русскіх главнає в жизні, це щоб їх боялась вся планета.
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27.09.2022 03:56
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дивитесь ох як добре в спутнікові снімки зі щільною деталізацію,
як ЕС це робить...
не прогавте.
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27.09.2022 00:25 Відповісти
коли вам кажуть - "гей на шашликі і все гаразд",
а за тим русня і Буча і тисячі хто повірив в ті шашликі вже не живі?
Завжди майте свою голову на плечах, не бубіну...
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27.09.2022 09:46 Відповісти
зараз нас-вас форрумчани обісруть...
не додали, не вдарили по мацкві, а голове - сцукі меріканьськи,
не клали ацфальт!
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27.09.2022 00:33 Відповісти
ну, якщо вони заглянули в кожну гармату, в кожен снарядний ящик - і не побачили, тоді чому ж одразу "сцуки"?

хіба пустомолоти, це більш пасує до ролі та місця
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27.09.2022 00:39 Відповісти
Сцуки мериканські м'яко стілять, чи солодко обіцяють
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27.09.2022 17:33 Відповісти
і ґуманітарку ******* пароплавами мериканці, а не навали - ну не сцукі ті мериканці?
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27.09.2022 00:39 Відповісти
*надавали
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27.09.2022 00:52 Відповісти
Я чомусь вірю США більше ніж решті Вангуючих, хоча приготуватися не завадило б.
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27.09.2022 06:34 Відповісти
так наш Боневтік готується на повну катушку, будівництво доріг розпочато так як при добрих темпах " великого крадівництва" і ніби вже виграв війну, набудував бомбосховищ і всі заводи переніс під землю.
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27.09.2022 07:57 Відповісти
А я не вірю https://www.youtube.com/watch?v=OOHzImkt0BQ&t=179s а також тут https://protectukrainenow.org/en/report
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27.09.2022 17:35 Відповісти
ти шо - кацап?
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27.09.2022 08:21 Відповісти
це мені нуль каже? - я нічого не перепутав
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27.09.2022 08:23 Відповісти
Від божевільних можна чекати все що в думку здоровому не прийде .
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27.09.2022 00:44 Відповісти
Ми не бачимо ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї, - США
=========================
Цього разу все трапиться як із Кримом у 2014-му.
"Що вдієш, росіянам хочеться зґвалтувати Україну більше, ніж нам - її захистити. Ги-ги-ги!!!"

Barack Hussein Obama
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27.09.2022 00:50 Відповісти
піздун кацапський...
навів "цитату"? наведі ссилку.
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27.09.2022 00:54 Відповісти
а признаки мобилизации какие были? а никаких - вот так херак - и кацапы ( сотнями тысяч ) в ужасе ломанулись закодон за пару дней "мамулечка - надо сваливать отсюда" им наверное прямо в голове пело (лучше бы включали конечно пораньше). да и штатовская разведка прямо сказать не фонтан что с Крымом, что с датами - репутацию просрать легко.
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27.09.2022 00:51 Відповісти
Чому це ніяких? Навіть тут стаття була про високу ймовірність
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27.09.2022 06:50 Відповісти
скрытая мобилизация и так шла непрерывно. открытая - была все же под вопросом так как с чего бы и на каком основании ее проводить (в смысле кацапских же законов)?
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28.09.2022 01:27 Відповісти
Яких законів? Таких, що вони ніколи не дотримуються? Не смішіть! Ви ще скажіть про їх закон Про референдум! Прихована - то одне, а відкрита - інше. Бо ж бачите, їх вже "у бігах" завертають
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28.09.2022 06:48 Відповісти
Началось ядерное рефлексирование.. Пока не ослабнет у кого то первым мышца, интересно у кого?
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27.09.2022 00:52 Відповісти
Учитывая, что одна из мышц дистрофичная и намалёванная, а вторая самая сильная в мире, то походу несложно вычислить.
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27.09.2022 08:23 Відповісти
Когда в Украину придут арестованные российские деньги на Западе??? Украине нужно купить 1000 истребителей F16, 500 танков Abrams, 250 Himars, 100 вертолетов Apache, 100 вертолетов Black Hawk и многое другое!!!
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27.09.2022 01:05 Відповісти
Паниковский, угомонитесь, всему своё время.Не рефлексируйте впереди паровоза.
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27.09.2022 01:11 Відповісти
роздеребаньте беню з зелею - там стока висипеться? - замахаетеся баталоьни формувать.
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27.09.2022 01:17 Відповісти
Беню тоже нужно трухануть, он украл 5,5 миллиардов долларов. На эти деньги можно купить было где то 150 истребителей F16. И до сих пор не вернули эти деньги.
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27.09.2022 01:25 Відповісти
зелю ні
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27.09.2022 01:34 Відповісти
Не, Зеленский несмотря на то, что получил с тех денег украденных 50 миллионов, то ему прощаем это. Зеленский молодец! Он таланливый человек! Он понимает, что его успех зависит от успеха страны и он все делает более или мение нормально. Много всего можно было бы лучше делать. Например главное от него желаю провести реформу, как в Швейцарии и ввести мощнейшую в мире прямую демократию. Чтобы убрать всех депутатов, которым люди дают свои голоса, чтобы депутаты представляли интересы людей чьи у них голоса, а это устаревшая система, и нужно оставлять голоса людям, чтобы они онлайн сами предлагали законы и выкладывали на сайте прямой демократии, и люди будут онлайн отдавать свои голоса за нравящиеся законы и большинство голосов народа если набирается за какой-то закон предложенный, то люди начинают жить по этому закону. И если даже примет народ плохой закон, то можно опять проводить принимать закон другой, который улучшает законодательство. Как в Швейцарии делают, так и в Украине нужно делать - это лучшая система. Нужно ее ввести и жизнь начнет улучшаться. Потому что надоело жить в системе коррумпированных политиков и принимающих плохие законы, что улучшений у людей нету, а улучшения у меньшинства абсолютного именнуемого - Олигархами. Приняв прямую демократию жизнь будет становиться лучше у всех людей и включая олигархов. Потому что бедные начнут зарабатывать больше и будут открываться малые и средние бизнесы, когда люди сделают под них законы. И у людей станет больше денег и они смогут больше платить большому бизнесу за их услуги и люди не будут отдавать последние. То бишь все станут богаче и денег станет больше в экономике и больше возможностей и богаче и лучше страна будет. Зеленский обещал прямую демократию и что то телится долго с ней. И людей направляли в Швейцарию для изучения для введения в Украине и что то все так долго. Хотя ничего сожного тут нету. Нужно просто дать народу напрямую голосовать за законы, а не через посредников депутатов и сделать это онлайн, ну и для стариков открыть колл центры и участки с консультантами, которые помогут. Когда все смогут предлагать улучшения - это такой мозговой штурм идей по улучшению страны, что уровень развития Украины просто на уровень божественной страны выйдет!
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27.09.2022 02:02 Відповісти
Ефективна(!) пряма демократія можлива тільки в тому випадку, коли https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut кількість ідіотів буде в меншості.
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Його обрали також десь 70%. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" та з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!" Історія такого не пам'ятає...
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
/
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27.09.2022 04:04 Відповісти
іди в сраку казліна зелена..
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27.09.2022 04:38 Відповісти
мда...
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27.09.2022 04:52 Відповісти
"Не, Зеленский несмотря на то, что получил с тех денег украденных 50 миллионов, то ему прощаем это"
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27.09.2022 04:56 Відповісти
Зеленский достойно выполняет обязаности и преступление совершеннои им прощается ему ибо дела совершенные им по защите Украины перевешивают чашу весов преступления и многократно перевешивают! По моральным законам он прощен! А Коломойский не прощен и должен вернуть 5.5 миллиардов!
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27.09.2022 05:33 Відповісти
тобто ******* мілліонами можна за вечірні відосикі можна, ми йому прощаемо?
і вимагати, з партнерів за зпіджене це великій подвіх? - типічне зелення...
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27.09.2022 05:44 Відповісти
бачить Хаймaрс - від мене слова за пороха не було
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27.09.2022 06:33 Відповісти
у вас, зелених пріорітети збиті напроч..
знамень красную з бандерівцями путаєте - і це несправно,
тут тільки ждати вашого здоху - може хоч у онуків і з'явиться шанс.
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27.09.2022 06:45 Відповісти
ти ідіот?
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27.09.2022 05:00 Відповісти
Да вы батенька утопист!
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27.09.2022 06:36 Відповісти
Як прочитати цю фуєту? Українською нє?
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27.09.2022 08:10 Відповісти
забудьте..
все вже спіджено зеленнею криворогатою...
а будете дyркувать?
зелені в вас і родину ********...
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27.09.2022 01:43 Відповісти
Путин возьмется за ядерное оружие, когда все инструменты закончатся и все будет проиграно. Тогда он начнет взрывать АЭСстанции, и начнет запуски ядерных ракет. Уже сейчас нужно готовиться. Лучший способ этого не допустить - это ликвидация Путина! И так, как это угроза всему миру, то над ликвидацией Путина должны работать все спецслужбы мира!!!
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27.09.2022 01:44 Відповісти
Путін винен? Путін - це звичайний інструмент в руках русскага народа. Якщо русскім щось в його діях не сподобається, то вони його знищать. А зараз він кумир і улюбленець. Для русскіх главнає в жизні, це щоб їх боялась вся планета.
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27.09.2022 03:56 Відповісти
Взрыв на любой АЭС в результате военных действий приведет в действие статью 5 устава НАТО, так как произойдет радиационная атака на члена НАТО. Это станут последние несколько недель существования российской армии, как минимум на территории Украины.
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27.09.2022 08:26 Відповісти
Ничего они не сделают кроме очередного усиления санкций (((
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27.09.2022 10:35 Відповісти
Думаю, это невозможно, но есть другой способ-передать Украине ядерное оружие как можно скорее!
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27.09.2022 12:04 Відповісти
США відслідковують лише переміщення ядерних зарядів зі супутників. Якщо вже побачать ознаки підготовки до застосування, тобто їх повезли на позиції, де їх використовують, а не зберігають, то завтра, післязавтра гахне. Часу вистачить на біле простирадло. З 15 розвідок США лише одна не молола про три дні на захват Києву гоблінами. То про мобілізацію не знали, то їх чипи в іранських беспілотніках. Дякуємо за 20+- Хаймарсів з 500 штук нової модифікації та 1500 з старої.
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27.09.2022 02:44 Відповісти
Дараґой Дмітрій Анатольєвічь! Ми усі знаємо 5% з того що робиться в дійсності. А Ви знаєте 6? Звідки?
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27.09.2022 04:10 Відповісти
Вмію отримувати та аналізувати інформацію з відкритих джерел, тавагіщ Орест.
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27.09.2022 04:24 Відповісти
Це не та інформація, яка може знаходитись у відкритих джерелах.
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27.09.2022 08:29 Відповісти
даремно, шановні, ви чіпляєтеся до слів нещасної муринки з білого будиночку - вона ж бо єдина там, хто цілком невинна, ясна річ, у силу цілковитої власної необізнаності з речами, про які змушена говорити

було б значно іронічніше, якби такі заяви робив Саліван чи Бернс, а чи обидва добродія хором
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27.09.2022 03:08 Відповісти
Можна відслідкувати підготовку до запуску балістичних ракет, а от зміну боєголовки на ескандері на тактичну ядерну неможливо.
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27.09.2022 03:55 Відповісти
Більше того вони можуть використати заряд в вигляді артелерійського сняряду.Як його відслідкують??По яким ознакам7
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27.09.2022 07:55 Відповісти
Іскандер, це і є балістична ракета. Ядерні боєголовки зберігаються у спеціальних окремих складах, тому будь-яка зміна буде супроводжуватись переміщєнням з цих складів.
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27.09.2022 08:31 Відповісти
«Іскандер" може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату - Р-500. Формально кожна з них має максимальну дальність до 500 км … крім того, існують і так звані "спеціальні" бойові частини зі зброєю масового знищення, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн. Це більше ніж сумарна потужність двох ядерних бомб скинутих на Японію у 1945 році.»
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27.09.2022 08:46 Відповісти
ви, зелені сукі брехливі, і в лютому нічого не бачили - до вас довіри?
мінус дерьмак плюс агрoмавпа агрохімік...
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27.09.2022 05:17 Відповісти
Мы не бачим... ?

Тетя Мотя, а что это значит?
Что угрозы действительно нет или вы ее просто не видите?

Если вы не можете гарантировать, что ее нет (и не будет)- значит она существует.

Не надо держать всех за дурачков...
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27.09.2022 06:27 Відповісти
Звісно не бачать. Люки в ракетних пускових шахтах на місці.
Навіть наш Найвеличніший та 75% його зедібілів не бачили "вдарних вгрупувань" фуйла.
Дерьмак вже м'яса намаринував, Бузвугла з Катлетою та Юзіком вже вчили новий танець - "обдовбана зелена жабка".
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27.09.2022 07:35 Відповісти
А люки тут і ні до чого, мова про відсутність переміщєнь із спеціалізованих складів. З люками то окрема історія і як тільки хоча б один відкриється, то не Україну будуть попереджувати, а Рашку у скло одразу закатувати.
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27.09.2022 08:36 Відповісти
Якого розміру ядерний постріл 3ВБ2?
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27.09.2022 09:02 Відповісти
А з підводних човнів?
Там кажись все постійно в готовності.
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27.09.2022 08:12 Відповісти
Це стратегична зброя, при запуску яо з підводного човна ніхто не буде чекати, щоб подивитись, куди воно полетить - рашку перетворять на скляну парковку ударом по усім шахтам.
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27.09.2022 08:34 Відповісти
Может леворукие разучились???
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27.09.2022 08:25 Відповісти
Сполучені Штати наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, - цікаво, які ж саме ознаки можна спостерігати при застосуванні ядерної зброї?Цих ознак практично немає.Ракети з ядерними боєголовками стоять на чергуванні з часів совка.
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27.09.2022 09:23 Відповісти
Так то стратегічна зброя, а за підготовку тактичної до застосування розвідка мабуть не доповідає.
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27.09.2022 10:34 Відповісти
мабуть де-які із ракет ,котрі вже більше пів року прилітають на українську землю можуть нести ядерний заряд.Як прослідкувати тип боєголовки х/з?
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27.09.2022 10:48 Відповісти
Зважаючи на небезпеку цього виду зброї, там особливий тип доступу, застосування та вигляду контейнера, розвідка повинна виявити, а кроти доповісти.
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27.09.2022 12:16 Відповісти
В кожного мокшанського генерала десятки мільйонів баксів на закордонних рахунках - це відкриває великі можливості для пожвавлення вою на свинячих болотах.
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27.09.2022 09:33 Відповісти
Сюрпризом будет для ***********, если он осмелится на каком-то участке фронта нанести ядерный удар, но получит обратно такой же тактический ядерный удар по своим войскам.
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27.09.2022 10:31 Відповісти
И всё, желание продолжать ядерные удары пропадёт.
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27.09.2022 12:18 Відповісти
Рабсеяне вы должны готовиться до превентивного удара, если маньяк ваш вздумает нанести ядерный удар. Царство вам подземное.
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27.09.2022 10:37 Відповісти
Вы и не видели признаков передачи дронов россии Ираном...
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27.09.2022 10:48 Відповісти
«Мы не видим признаков « или их реально нет?
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27.09.2022 15:22 Відповісти
Це дипломатичне словоблуддя. На кшталт: "вірогідно, але ще не точно, є підозри, що, можливо, росія, є країною-спонсором тероризму"
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27.09.2022 18:29 Відповісти
Протріть цим погано зрячим окуляри, бо запітніли від натужування, викликаного накладання потужних санкцій. Чи розліпіть їм повіки, щедро змазані солодкими ********.
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27.09.2022 18:27 Відповісти
Якщо Україна за півроку не модифікувала ракети для ураженя Москви радіодологічними і хімічними засобами, значить це не справжня війна, а театралізована зачистка території від населення.
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27.09.2022 18:31 Відповісти
 
 