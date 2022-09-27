Ми не бачимо ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї, - США

Сполучені Штати наразі не спостерігають ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку Росії, однак сприймають таку загрозу всерйоз.

Про це сказала на брифінгу в Білому домі речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно якихось ознак чи шансів, наразі ми не спостерігаємо цього", - відповіла речниця на запитання, чи вважає адміністрація США, що ризик застосування росією ядерної зброї є вищими, ніж у лютому чи березні нинішнього року.

Водночас вона підкреслила, що у Вашингтоні сприймають цю загрозу дуже серйозно.

"Але ми не бачимо жодної причини, щоби корегувати зараз нашу власну ядерну позицію",- зазначила представниця Білого дому.

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