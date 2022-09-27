Мы не видим признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия, - США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты пока не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу всерьез.
Об этом сказала на брифинге в Белом доме спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается каких-либо признаков или шансов, пока мы не наблюдаем этого", - ответила спикера на вопрос, считает ли администрация США, что риск применения Россией ядерного оружия выше, чем в феврале или марте нынешнего года.
В то же время, она подчеркнула, что в Вашингтоне воспринимают эту угрозу очень серьезно.
"Но мы не видим никакой причины, чтобы корректировать сейчас нашу собственную ядерную позицию", - отметила представительница Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
як ЕС це робить...
не прогавте.
а за тим русня і Буча і тисячі хто повірив в ті шашликі вже не живі?
Завжди майте свою голову на плечах, не бубіну...
не додали, не вдарили по мацкві, а голове - сцукі меріканьськи,
не клали ацфальт!
хіба пустомолоти, це більш пасує до ролі та місця
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Цього разу все трапиться як із Кримом у 2014-му.
"Що вдієш, росіянам хочеться зґвалтувати Україну більше, ніж нам - її захистити. Ги-ги-ги!!!"
Barack Hussein Obama
навів "цитату"? наведі ссилку.
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Його обрали також десь 70%. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" та з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!" Історія такого не пам'ятає...
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
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і вимагати, з партнерів за зпіджене це великій подвіх? - типічне зелення...
знамень красную з бандерівцями путаєте - і це несправно,
тут тільки ждати вашого здоху - може хоч у онуків і з'явиться шанс.
все вже спіджено зеленнею криворогатою...
а будете дyркувать?
зелені в вас і родину ********...
було б значно іронічніше, якби такі заяви робив Саліван чи Бернс, а чи обидва добродія хором
мінус дерьмак плюс агрoмавпа агрохімік...
Тетя Мотя, а что это значит?
Что угрозы действительно нет или вы ее просто не видите?
Если вы не можете гарантировать, что ее нет (и не будет)- значит она существует.
Не надо держать всех за дурачков...
Навіть наш Найвеличніший та 75% його зедібілів не бачили "вдарних вгрупувань" фуйла.
Дерьмак вже м'яса намаринував, Бузвугла з Катлетою та Юзіком вже вчили новий танець - "обдовбана зелена жабка".
Там кажись все постійно в готовності.