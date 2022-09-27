Мы не видим признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия, - США

Соединенные Штаты пока не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу всерьез.

Об этом сказала на брифинге в Белом доме спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается каких-либо признаков или шансов, пока мы не наблюдаем этого", - ответила спикера на вопрос, считает ли администрация США, что риск применения Россией ядерного оружия выше, чем в феврале или марте нынешнего года.

В то же время, она подчеркнула, что в Вашингтоне воспринимают эту угрозу очень серьезно.

"Но мы не видим никакой причины, чтобы корректировать сейчас нашу собственную ядерную позицию", - отметила представительница Белого дома.

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