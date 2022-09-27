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Можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу", - сказала Фельдгузен.

Вона нагадала, що ввечері 24 лютого вона однією з останніх залишала Київ серед західних послів.

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"Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь", - сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

"Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього не робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є", - додала вона.
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Топ коментарі
+5
мюнхаузен.. ти маешь справу з дебілом.. що в нього в голові? те саме що в жопі .ніхто не знае що воно втне
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27.09.2022 20:19
+4
ше один знаток..швондер
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27.09.2022 20:17
+4
Следите за сотрудниками западных посольств. Если срочный отъезд- значит точно знают что будет прилетать.
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27.09.2022 20:30
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ше один знаток..швондер
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27.09.2022 20:17 Відповісти
дайте тому мюнхаузену фото ленд лізу кацапії для ВСУ нехай шольцу покаже
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27.09.2022 20:21 Відповісти
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27.09.2022 20:48 Відповісти
мюнхаузен.. ти маешь справу з дебілом.. що в нього в голові? те саме що в жопі .ніхто не знае що воно втне
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27.09.2022 20:19 Відповісти
Если бы путлер не раскидывал своих дочек и свою недвижимость по Европе и США, то можно было бы поверить в удар ЯО... А так тупой жадный жлоб кидает понты из питерской подворотни. Он, сцыкун лысый, как никто понимает что такое страх, поэтому и пытается типа угрожать чем попало, кстати Цирконами уже не запугивает...
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27.09.2022 20:31 Відповісти
.......раз триндят, значит парятся......

......тогда не 2 батареи NASAMS нужно передавать, а 8- 16.........
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27.09.2022 20:21 Відповісти
спасибі.....переконав...він сподівається...нє, це просто довбень
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27.09.2022 20:23 Відповісти
То ли дождик То ли снег то ли будет то ли нет...
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27.09.2022 20:24 Відповісти
То ли "мастерство перевода", то ли мастерство дипломата...
Букв много, а шо за ними - х/з...
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27.09.2022 20:27 Відповісти
дидактические построеня посла говорят о сломанном мозге. никто не знает, что у кремлевской крысы в голове сейчас и с какой ноги она встанет завтра. выбор у нас н**огатый - **#шить кацапов.
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27.09.2022 20:28 Відповісти
Следите за сотрудниками западных посольств. Если срочный отъезд- значит точно знают что будет прилетать.
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27.09.2022 20:30 Відповісти
сначала предупредят своих граждан покинуть территорию страны.
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27.09.2022 20:34 Відповісти
Спочатку фесебе попередить красавіцу з дєрмаком, слідкуйте не тільки за пальчиками.
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27.09.2022 22:36 Відповісти
Может хорош трепаться?
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27.09.2022 20:31 Відповісти
В січні ми теж думали, що нічого не буде
Упс
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27.09.2022 20:31 Відповісти
Ну хоть шось -- а то я вже був на низькому старті.
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27.09.2022 20:31 Відповісти
По сусекам если поскребти, то можно для обратного удара тактические ядерные заряды наскрести, или грязные бомбы, или организовать просто удары по АЭС **********, или вырезать под ноль в любой стране мира отпрысков всех причастных к власти на **********. Желающих в случае гибели от ЯО на Возмездие будет огромное количество. И кто знает, что действительно сделает Запад за попытку применения ЯО в современном мире, предупреждение они дают. А нам то что, выхода другого нет, только выбивать кровавых рашистов с нашей территории и готовить все возможные варианты ответа на любые угрозы. В любом случае, вариантов выйти с победой для ********** нет. Так что идите нах.р кремляди на свою гигантскую помойку, пока вас не развалили за агрессию ко всему миру.
И не говорите потом, что вас не предупреждали.
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27.09.2022 20:42 Відповісти
Можливо, декому краще взагалі не коментувати це питання, а якщо й коментувати, то не так "не думали, але", "була здивована, коли напали..." і "в нього є раціональні ідеї"

Ідеї щодо чого??????
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27.09.2022 20:42 Відповісти
Быдло мавзолейное драпали из под Киева Чернигова и Сум..быстрее чем недавно из Харьковской области...почему не скажу...дал слово Петру Алексеевичу не говорить канкретно...почему...
Так что Sorry....
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27.09.2022 20:46 Відповісти
А можливість ядерного знищення всіх росіян наближається до дуже високої.

Українство дуже злопам'ятне і йому лиш дай привід.
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27.09.2022 20:55 Відповісти
Обмежена ким?
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27.09.2022 21:21 Відповісти
а НЕ по Киеву? Ясное дело, что если х=ло решится, то сначала только на тактическое и где-то в полубезлюдном месте, например по Змеиному приснопамятному.
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27.09.2022 21:22 Відповісти
 
 