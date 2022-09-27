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Якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то Захід не втручатиметься, - Медведєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведєв

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв очікує, що країни НАТО не втручатимуться в разі ядерного удару по Україні.

Про це він міркує в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уявімо, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, що є небезпечним для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не буде прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, хай навіть рясно забезпечується різною зброєю", - фантазує Медведєв.

Він вважає, що постачання Україні зброї західними союзниками - це лише бізнес.

"Не більше. Гинути в ядерному апокаліпсисі заокеанскі та європейські демагоги не збираються. А тому - проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті", - припускає він.

Також читайте: Держпідприємство в РФ купує йод на фоні ядерних погроз Кремля. СКРІНШОТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
утро? где рассол? ой ***, нужно что-то высрать в тырнеты!
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27.09.2022 12:47
+59
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27.09.2022 12:49
+35
Опух от алкоголизма Димон - суднО. Совсем плох старик. Особенно на голову.
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27.09.2022 12:48
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Чого тобі вибачатись. Не ти ж приймаєш рішення в Білому домі.
Як думаєш, якби в грудні - лютому, коли американські спецслужби повідомляли, що путін готує вторгнення, Байден дав Україні зброю, ту що дає зараз та ввів ті "пекельні" санкції якими грозився, то може б не було трагедій в Бучі, Ізюмі, Маріуполі? Так само і з ядерною атакою. Тим хто загине буде однаково яку відповідь дасть Байден. А путіну байдуже скільки ще вбити, свій кінець він знає і вже нічого не втрачає.
Злочин треба попередити завчасно, а не чекати поки злочинець його здійснить.
І не забувай, що Україна позбулась ядерної зброї під шаленим тиском США. Під контролем США передавалась ядерна зброя з України на парашу. Тоді, у 1996 році президентом США був так само демократ, Біл Клінтон.
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27.09.2022 17:16 Відповісти
Он хоть думает, что он несёт?? Он же буквально расписывается в своём поражении! Мол злобные укры напали на рассию, супер-убер-государство, 2 армия галактики и….укры побеждают непосильно оборонявшуюся эрефию во главе великого *****. Интересно, рассеянцы зададутся вопросами и предпримут нужные действия
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27.09.2022 14:21 Відповісти
Госдеп ему лично отрапортовал!
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27.09.2022 14:22 Відповісти
А тьІ алконавт уверен, что не отреагирует??? Да в пьІль вас сотрут карликов кремлевских. Хотя тьІ уже вешался, тьІ уже готов в ад.
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27.09.2022 14:25 Відповісти
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27.09.2022 14:27 Відповісти
Мендель хитрее, чем тупее кажется - он на справку от психиатра тянет, что бы не присесть на лавочку в Гааге.
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27.09.2022 14:34 Відповісти
РАШИСТСЬКИЙ ІПАНАТ- Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине ,ЯКЩО УКРАЇНА НЕПОТРІБНА РАБСІЇ , ТО ЯКОГО КУЯ , 32014 РОКУ СТАРАЄШСЯ ЇЇ ОКУПУВАТИ , КРОВОПИВЦЯ, ДОКАЗУЮЧИ ВСЬОМУ СВІТОВІ, ЩО *******************, БЕЗ УКРАЇНИ НІЧОГО ВАРТА. І ЯКЩО УКРАЇНА НЕПОТРІБНА ВАШИНГТОНУ , ЛОНДОНУ БРЮСЕЛЮ , КРАЇНАМ НАТО, ТОДІ ЧОМУ ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНІ І ЗБРОЄЮ І ГРОШИМА , ЩОБ УКРАЇНА МОГЛА ЗНИЩИТИ РАШИСТСЬКЕ ЗЛО ???(ДОЛПО...П РАШИСТСЬКИЙ)
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Воно «считает»...аксюморон.
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27.09.2022 14:39 Відповісти
***** копиум, ему прямым текстом сказали что вмешаются, а оно все неверит
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27.09.2022 14:45 Відповісти
Медвєдєв: Хабад уже решил судьбу украинские гоев. Будете рабами у жидов или смерть.
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Насправді це перевірка реакції Штатів і інших ядерних держав, шо вони зроблять, якщо ***** поїде кукухою і застосує ЯЗ. Бо, США не конкретизували свої кроки у відповідь. Як писали колись, Штати використовують стратегію невизначеності для противника.
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27.09.2022 14:50 Відповісти
У приватному спілкуванні вони все конкретизували, а публічно такі речі не варто робити. Ну, Дімон зайняв вакантне місце Жирика.
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27.09.2022 17:39 Відповісти
Пане Петренко! Ви в нас такий розумник,такий розумник!
Складається враження що ви носите папіри на підпис Байдену
з самого Пентагону.Що ви можете знати? Базікаєте казна що!
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27.09.2022 17:49 Відповісти
Пане Шилов, якщо Ви серйозно сприймаєте все, що говорить дімка мєдвєдєв, то Вам пора зав'язувати з цим ділом...
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27.09.2022 18:22 Відповісти
Думаю, що це вам пане Петренко треба зав'язувати з таким
ділом коли беретеся коментувати те в чому абсолютно не
розбираєтеся! Я ж не про алкаша медведева говорив,на
русню не витрачав а ні хвилинки вже років тридцять.
Ви взагалі некопенгаген.В Україні є кого послухати,тільки
диванні надувають щоки,коли починають бекати там щось
про політику. Навить текст не здатні толком прочитати!
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27.09.2022 21:54 Відповісти
Кацапня , менше базікайте ,, якщо вам цікава реакція Заходу на ядерний удар по Україні , ну ризикніть , використайте ЯЗ , в чому справа .?? . Чи все ж - очко рипить .?
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27.09.2022 14:54 Відповісти
В лютому так само всі думали, що кацапня базікає.
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27.09.2022 17:24 Відповісти
Та й що ? Я повинен злякатись базікання якогось алкарика зараз .? Не діждуться . .

Найбільше нудить від цих дебільних погроз , мовляв - та у нас ядерная бімба , та ми вас в порошок сотрьом , та ми можем то , та ми можем сьо .
От я кажу - можеш то роби , а не можеш то заткни ї.ало .
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27.09.2022 17:40 Відповісти
Что имеем в сухом остатке: Будапештский меморандум по которому Украина отказалась от 1800 боеголовок в обмен на безопасность и территориальную целостность РФ признапризнает и началначала бомбить Украину,мало того уже не угрожают, а хотят применить ядерное оружие против Украины за то что оно по сути уничтожила свое ЯО, а свою агресси они называют агрессией Украины ну после Мариуполя и других городов для применить ЯО это уже не вопрос кстати в котором проживали не просто рускоговорящие украинцы но много этничных россиян, но лидеров РФ интересуит только одно - роза ветров из за которой радиация может попасть на их и то может не на бездушное свое население которое признает только свое горе ,а не чужое . Даже если бы Будапешский меморандум не был подписан но есть факт об отказе Украиной 1800 боеголовок, потому что после Чернобыля не думали что бы РФ которая и взорвала Чернобыль своими эксперементами по приказу из Москвы могла применить ядерное оружие ,то все равно нужно было им с этим считаться потому что Украина внесла в безопасность всего мира в том числе и РФ большой вклад и Украина ни кому стало быть не угрожала.К сожалению мы имеем дело с ордой для которых закон не писан, бездушными людьми , а может даже с душевно больными, которые из за потери власти и богатств готовы применить ЯО, время покажет и это действительно не блеф, но и украинское руковадство не воспользовалоссь за 30 тем,,что Украина оказала всему миру услугу по ядерной безопасности и не поменяла ее во благо страны открыв рынки для Украины, что бы страна стала сильной, как например Прибалты, Поляки и многие другие не имея такого козыря,а поменяла во благо свое на иностранные офшоры где хранятся украденные деньги и ресурсы украинцев от чего Украина стала беднее и слабее , а как говорится хочеш мира готовся к войне а для этого надо быть сильным прежде всего экономически потому как только экономически сильная страна может производить конкурентное вооружение, ну а конкуренция без демократии не возможна, а у нас власть испоьзует власть не по назначению(различные депутаты и более высокие чинрвники продолжают жить в своем мире и строят монопольно-офшорную экономику так еще основанную на коррупци -воровстве и присвоении гос.ресурсов) потому пришли к такому результаиу, который приходится исправлять тысячами жизней украински солдат и гражданских, а всякое дерьмо Украине угрожает к сожалению это не блеф.
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27.09.2022 15:00 Відповісти
Де факто, ядерний шантаж України вже почався. Ось такі заяви - яскраве тому підтвердження. А відреагує Захід чи ні - цього в Рашці знати не можуть...
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27.09.2022 15:02 Відповісти
Димон, а ты попробуй! Думаешь уцелеешь в бункере?

Тебе, пьяное ****** конец будет по любому.

ты ещё не понял, что Запад уже « вписался» за Украину.
Основная Надежда Кремля рухнула- цивилизованный мир с Украиной.
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27.09.2022 15:05 Відповісти
Такому подонку отрезать язык не грех .
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27.09.2022 15:06 Відповісти
лучше вместе с головой
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27.09.2022 15:09 Відповісти
от твоей расеи мразь ********** даже ядерного пепла не останется если вы по УКРАИНЕ посмеете ударить!
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27.09.2022 15:08 Відповісти
Зондирование реакции . . . Ну-ну. Дурень думкою багатіє.
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Хто цей алкаш? Дайте йому бойарьішніку.
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27.09.2022 15:13 Відповісти
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27.09.2022 15:19 Відповісти
Тупий російський валянок може думати, що завгодно. А є світ і є якісь правила встановлені світом, а не російськими свинями і у відповідь скоріше за все це хворе утворення, яке само себе назвало росією, буде знищено і головне, що ніхто не постраждає!
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27.09.2022 15:19 Відповісти
😅
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27.09.2022 15:23 Відповісти
Прав айфончик, действительно, «погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются» и поэтому они превентивным ударом прикончат всю кацапню вместе с ***********. Пусть только дёрнутся.
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27.09.2022 15:27 Відповісти
Не знаю, що буде з військовою відповіддю, але розрив дипвідносин та будь-яких зв'язків, включаючи сьогоднішніх "союзників" Індію та Китай більш ніж ймовірні.
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27.09.2022 15:31 Відповісти
Цей елітний членосос скаже правду собі про агресію парашії в Україні тільки коли його почати заживо натирати на овочетерку з перцем та ацетоном.
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27.09.2022 15:32 Відповісти
Як може поєднуватися в одній істоті стільки ненависті і нікчемності? Наймерзенніша істота, сподіваюсь, здихати ти будеш так само нікчемно
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27.09.2022 15:35 Відповісти
так прочитав велику кількість коментарів, я не почув найголовнішого де комментарі про творця меморандуму Кучми, зараз цей щур сидить тихо в Європі, і дивиться із зятем футбольний матч, між хохлами та кацапами. Дай бог нам вистояти, і я сподіваюся на ніч довгих ножів
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27.09.2022 15:37 Відповісти
налейте этому..он без стакана трезво мыслить не в состоянии. утром он должен начинать день со стакана. иначе день пропал.
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Медведєв очІкує чи очкУє?!
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27.09.2022 15:44 Відповісти
А шо Дімон - он Гундяєву можна....він індульгенції ворам і вбивцям роздає.
А Дімон з бодуна щось бовкнув. А хто буде перевіряти - той хто вижив .
Дімон має надію що у бункер пустять... Але але але.... усі бункери відомі і проти бункеру є зброя.
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27.09.2022 15:52 Відповісти
Запад, может, вмешиваться и не будет, но вот Китай и особенно Индия могут резко изменить свое отношение к рашке. И когда она окажется уже в полной изоляции, ущерб от этого будет сравним с ответным ядерным ударом!
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Тільки тим хто загине від ядерного удару буде по барабану відношення Індії й Китаю до рашки.
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27.09.2022 17:31 Відповісти
Да, но пуйло, думаю, понимает, что это случится, так что все эти угрозы просто блеф. Страны Востока-его последняя надежда.
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27.09.2022 17:44 Відповісти
***** розуміє, що крім трибуналу йому більше нічого не світить, тому може піти на все.
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27.09.2022 18:01 Відповісти
Если РФ нанесет по Украине ядерный удар, то США применит НАТОвское ядерное оружие!!!
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27.09.2022 15:56 Відповісти
Хто, Байден застосує ядерну зброю??? Не смішіть.
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27.09.2022 17:33 Відповісти
запад в приватной беседе сказал путину, что его (путина) уничтожат в бункере на урале специальным боеприпасом, разработанным для этого. а так, конечно, вмешиваться не будет
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27.09.2022 15:57 Відповісти
Це нам усім так хочеться, щоб Захід так сказав путіну. Але ми не чули, і ті хто нам про це каже також не були присутні на тій розмові. А ті хто з путіним розмовляє цього нам не каже. І я дуже сумніваюсь, що у Макрона чи Шольца язик повернувся так сказати. Чи міг Байден сказати *******, що його знищить в бункері, я дуууже сумніваюсь. Якщо щось і казав, то обтєкаємо, щоб ***** само здогадалось. Прямим текстом, що і Британія має ядерну зброю говорив Джонсон. І тільки Ліз Трасс казало, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби.
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27.09.2022 17:46 Відповісти
путін це ще не каддафі, хоча і йде великими кроками до цього, тому сказали поки що приватно, це підтверджується незалежними політичними оглядачами
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27.09.2022 20:49 Відповісти
Путін вже догнав і перегнав каддафі. А те що кажуть ці незалежні політичні оглядачі, то як на мене це те саме, що обс - одна баба сказала. Так само і вони, десь, колись від когось щось почули, тільки на рівні вищому.
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27.09.2022 22:38 Відповісти
Він "закинув вудку"! Подивимось що скаже "захід" на це!
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27.09.2022 16:00 Відповісти
вже сказали США офіційно
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27.09.2022 16:04 Відповісти
Да, от пьянки медведик совсем опух, да ещё в добавок, что он лопух!!!
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27.09.2022 16:05 Відповісти
Якщо рашка вдарить ядерною зброєю з України будуть зняті моральні фізичніі людні моменти.Тобто Що ЗСУ що кожен українец без розбору від мало до велика без напряг совісті МАЄ право вбивати кожного руського від мало до велика.Метро Школи Больниці любі заклади будь що під вибух.Все що шевелиться і двигається в руському мирі буде знищено.
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27.09.2022 16:12 Відповісти
Нанесение ядерного удара по Украине вычеркивает наРФию из людей!
Вы становитесь автоматически нелюдями. Бешеными собаками, которых необходимо уничтожить, чтобы не погиб весь Мир.
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27.09.2022 16:18 Відповісти
А після Бучі і інших злочинів кацапи ще люди?Схоже на те що до кацапів вже і так доходить що вони вже наробили такого що якісь там моральні обмеження там нікого не хвилюють....
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27.09.2022 17:03 Відповісти
Пожалуйста, уберите фото этого чучела. Замените на что-то хотя бы нейтральное.
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27.09.2022 16:30 Відповісти
А ну скажи сраный карлик, чем ты недоволен Украиной, что так её грязью обливаешь, что она тебе, на х#й соль насыпала, или подлянку какую-то сделала??? Это твоя, проклятая всем миром рассея, ищет всё новые и новые приключения на оппу, без которых просто жить не можете. Вот какого хрена припёрлись в Украину, ведь вас идиотов сюда никто не просил. Будь ты проклят, вместе со своим таким же карликом, как и ты, гореть вам всем, (кто против Украины) в аду!!!
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27.09.2022 16:48 Відповісти
Він невиправний оптиміст. Уже казав що захід війну проковтне, а зрештою раша проковтнула щось інше
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27.09.2022 16:49 Відповісти
він невиліковний ідіот!
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27.09.2022 16:55 Відповісти
Нехай би краще бавився айфонами, аніж з бодуна щось пиз...ти
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27.09.2022 16:53 Відповісти
Ох и мразь. Его мамка высрала из жопы в сортире
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27.09.2022 16:56 Відповісти
Скільки там кілометрів від кордону до курської АЕС?
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27.09.2022 17:01 Відповісти
алковедмідь знов півлітру "ваструбіл")))
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27.09.2022 17:03 Відповісти
Ой, пошёл бы лучше опохмелился бы. А то, как всегда, -- бред несёт.
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27.09.2022 17:04 Відповісти
А де гарантія що кацапи самі по собі не їпануть???
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27.09.2022 17:33 Відповісти
Колись (давно) читав, що Штати можуть знищити будь-яку армію протягом сорока хвилин: 1) відключається зв'язок (будь-який), інтернет, електоростанції, РЛС. Противник стає сліпим і німим. 2) після наносяться масовані удари крилатими ракетами по всіх військових та стратегічних об'єктах.
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27.09.2022 17:34 Відповісти
Щоб те все, що ви колись давно читали зробити, треба щоб був хтось, хто віддасть наказ. Невже ви вірите, що 80-літній, старий дід Байден піде на такий крок?
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27.09.2022 17:54 Відповісти
навряд чи Байдену треба віддавати такі накази, є ядерна доктрина, там все прописано
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27.09.2022 17:59 Відповісти
**** себя по лбу ударь алкаш ***************. В желтой мацковской прессе пишут шо от медведя жена ушла из за того что пацан бухает очень сильно. А по пьяни конечно чего только не наварнякаеш.
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27.09.2022 17:36 Відповісти
Цій істоті череп треба буде відпиляти чи відрізати? Ось і всі питання 🤷
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27.09.2022 17:46 Відповісти
Опять Медведев со Скабеевой жрали всю ночь водяру?
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27.09.2022 17:55 Відповісти
Гопники уже не знают по кому ударить: сначала по Германии и Англии, потому что им жить в Украине, а теперь по Украине, наверно потому что сыночки и дочки гопников живут в Англии и Германии
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27.09.2022 17:59 Відповісти
Кацапские карлики-маньяки думали что они нападут и Запад проглотит. Но не проглотил. И здесь маньяки тоже горько для себя ошибаются. Один из вариантов, что США нам может дать ядерное оружие. Возможно наши бойцы на Западе уже учатся с ним обращаться.
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27.09.2022 18:10 Відповісти
этот идиот -- медведев какой-то троюродный внук последнего царя николая второго. Они и внешне похожи.
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27.09.2022 18:25 Відповісти
Ну на счёт этого факта сомневаюсь я что то , царя не видел, в то время не жил, но думаю что царь наверное поумнее этих алкашей был. Во писали что путлер с медведем раньше (когда помоложе были) любовниками были. В это верю…. Кстати а путлер не внук адольфа шикельгрубера??? Нет? А похож… только адольф не плешивый был и не *****
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27.09.2022 18:38 Відповісти
Путлер маниакально возомнил, что он может прославиться среди своих козломордов. Но все идет к тому, что козломорды возненавидят его навека. Потому что он ведет козломордов к катастрофе.
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27.09.2022 18:33 Відповісти
Я вже коментував тут, прокоментую ще раз. У випадку застосування ядерної зброї росією, правила гри поміняються і незалежно від того, чи буде ядерна відповідь від заходу чи ні, Україна застосує всі наявні засоби які в неї є. Рівноцінною відповіддю на ядерні удари буде атака "брудними бомбами" з наявних у нас ядерних відходів і про це мають казати наші владні структури, щоб москалі розуміли, що весело не буде, коли кількасот кілограм відпрацьованого палива впаде на Ростов чи Белгород.
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27.09.2022 18:37 Відповісти
Вам всiм це може не сподобатись... але це чмо каже правду - втручатись нiхто не стане. Ядерну зброю не дадуть для вiдповiдi - не треба тiшити себе марними сподiваннями! Якщо ракети дальноi дii не дали - то можете самi зробити висновки. Готуйтесь до гiршого, люди. Столтенберг ще на початку вIйни сказав ясно: ця вiйна не вийде за межi Украiни. Треба було свою зброю робити, щоб тепер не канючити у iнших.
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27.09.2022 18:53 Відповісти
США , Европа, Япония и др страны бурно развиваются в области космоса и других направлениях. Парашные козломорды в тупике. Единственные аргументы о чем они могут говорить это ядерное оружие. Все больше становятся просто человекообразными дикими животными. Хотя они такими были всегда. Тупиковая ветвь.
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27.09.2022 18:54 Відповісти
а где то в горах Карпат на бывших складах яо случайно затерялось. Как думаешь алик, куда полетит?
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27.09.2022 18:56 Відповісти
Еперный театр... Да шо они там курят?
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27.09.2022 19:33 Відповісти
К сожалению, он прав. Все зассут.
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27.09.2022 22:22 Відповісти
Первыми зассыт окружение путена, их семьи и сожительницы с чадами и домочадцами
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04.02.2023 12:16 Відповісти
Он себя успокаивает?
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28.09.2022 01:21 Відповісти
Интересно, что его жена по этому поводу ему сказала.
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04.02.2023 12:14 Відповісти
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