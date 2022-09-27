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Возможность ядерного удара по Киеву очень ограничена, – посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риски российского ядерного удара по столице Украины очень ограничены.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что риск сейчас очень ограничен, но если это произойдет, влияние будет очень высокое. Все, что Путин может делать, это реальная угроза. Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть это оружие, я надеюсь, что он им не воспользуется. Но исключить этого я не могу", - сказала Фельдгузен.

Она напомнила, что вечером 24 февраля она одной из последних покидала Киев среди западных послов.

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"Сейчас мы поняли, что можем жить здесь с процедурами безопасности и дальше работать. Ракетные удары есть, но мы видим, что в центре (Киева, - Ред.) их нет. Мы все считаем, что этот ядерный шантаж - это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой стороны, поддаваться на угрозы шантажиста - это плохая идея. Все об этом думают, но не думаю, что у кого-то есть идеальный ответ", - сказала посол.

Фельдгузен также отметила, что была очень удивлена, когда российские ракеты атаковали Яворивский полигон в 30 км от границы со страной НАТО.

"Это был очень рискованный шаг, но после этого Путин этого не делал. Возможно, какие-то рациональные идеи у него еще есть", - добавила она.
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Топ комментарии
+5
мюнхаузен.. ти маешь справу з дебілом.. що в нього в голові? те саме що в жопі .ніхто не знае що воно втне
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27.09.2022 20:19
+4
ше один знаток..швондер
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27.09.2022 20:17
+4
Следите за сотрудниками западных посольств. Если срочный отъезд- значит точно знают что будет прилетать.
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27.09.2022 20:30
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ше один знаток..швондер
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27.09.2022 20:17 Ответить
дайте тому мюнхаузену фото ленд лізу кацапії для ВСУ нехай шольцу покаже
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27.09.2022 20:21 Ответить
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27.09.2022 20:48 Ответить
мюнхаузен.. ти маешь справу з дебілом.. що в нього в голові? те саме що в жопі .ніхто не знае що воно втне
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27.09.2022 20:19 Ответить
Если бы путлер не раскидывал своих дочек и свою недвижимость по Европе и США, то можно было бы поверить в удар ЯО... А так тупой жадный жлоб кидает понты из питерской подворотни. Он, сцыкун лысый, как никто понимает что такое страх, поэтому и пытается типа угрожать чем попало, кстати Цирконами уже не запугивает...
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27.09.2022 20:31 Ответить
.......раз триндят, значит парятся......

......тогда не 2 батареи NASAMS нужно передавать, а 8- 16.........
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27.09.2022 20:21 Ответить
спасибі.....переконав...він сподівається...нє, це просто довбень
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27.09.2022 20:23 Ответить
То ли дождик То ли снег то ли будет то ли нет...
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27.09.2022 20:24 Ответить
То ли "мастерство перевода", то ли мастерство дипломата...
Букв много, а шо за ними - х/з...
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27.09.2022 20:27 Ответить
дидактические построеня посла говорят о сломанном мозге. никто не знает, что у кремлевской крысы в голове сейчас и с какой ноги она встанет завтра. выбор у нас н**огатый - **#шить кацапов.
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27.09.2022 20:28 Ответить
Следите за сотрудниками западных посольств. Если срочный отъезд- значит точно знают что будет прилетать.
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27.09.2022 20:30 Ответить
сначала предупредят своих граждан покинуть территорию страны.
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27.09.2022 20:34 Ответить
Спочатку фесебе попередить красавіцу з дєрмаком, слідкуйте не тільки за пальчиками.
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27.09.2022 22:36 Ответить
Может хорош трепаться?
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27.09.2022 20:31 Ответить
В січні ми теж думали, що нічого не буде
Упс
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27.09.2022 20:31 Ответить
Ну хоть шось -- а то я вже був на низькому старті.
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27.09.2022 20:31 Ответить
По сусекам если поскребти, то можно для обратного удара тактические ядерные заряды наскрести, или грязные бомбы, или организовать просто удары по АЭС **********, или вырезать под ноль в любой стране мира отпрысков всех причастных к власти на **********. Желающих в случае гибели от ЯО на Возмездие будет огромное количество. И кто знает, что действительно сделает Запад за попытку применения ЯО в современном мире, предупреждение они дают. А нам то что, выхода другого нет, только выбивать кровавых рашистов с нашей территории и готовить все возможные варианты ответа на любые угрозы. В любом случае, вариантов выйти с победой для ********** нет. Так что идите нах.р кремляди на свою гигантскую помойку, пока вас не развалили за агрессию ко всему миру.
И не говорите потом, что вас не предупреждали.
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27.09.2022 20:42 Ответить
Можливо, декому краще взагалі не коментувати це питання, а якщо й коментувати, то не так "не думали, але", "була здивована, коли напали..." і "в нього є раціональні ідеї"

Ідеї щодо чого??????
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27.09.2022 20:42 Ответить
Быдло мавзолейное драпали из под Киева Чернигова и Сум..быстрее чем недавно из Харьковской области...почему не скажу...дал слово Петру Алексеевичу не говорить канкретно...почему...
Так что Sorry....
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27.09.2022 20:46 Ответить
А можливість ядерного знищення всіх росіян наближається до дуже високої.

Українство дуже злопам'ятне і йому лиш дай привід.
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27.09.2022 20:55 Ответить
Обмежена ким?
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27.09.2022 21:21 Ответить
а НЕ по Киеву? Ясное дело, что если х=ло решится, то сначала только на тактическое и где-то в полубезлюдном месте, например по Змеиному приснопамятному.
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27.09.2022 21:22 Ответить
 
 