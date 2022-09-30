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Сенат США поддержал выделение Украине дополнительных $12,4 млрд помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сенат

Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительственных программ, включающий $12,4 млрд в помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Средства будут направлены как на военную помощь, так и на финансовую поддержку правительства Украины.

На военные нужды планируют направить $3 млрд. Деньги пойдут на закупку и доставку оружия, техники и запасов, техобслуживания, "выплату зарплат тыловому обеспечению", а также предоставление разведданных ВСУ и сил безопасности Украины.

Еще $4,5 млрд предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в частности, обеспечение работы правительственных органов, что позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан.

Законопроект также разрешает президенту Джо Байдену передать Украине из арсеналов США вооружение на сумму $3,7 млрд. На пополнение США собственных запасов вооружений и производство новых боеприпасов заложено $2,04 млрд.

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Около $3 млрд планируется потратить на обеспечение войск США, развернутых в Европе, еще $2 млн – на учет и контроль за расходованием средств в рамках оказания помощи. На подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты в Украине предусмотрено $35 млн.

Законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США до 1 октября. Ожидается, что Палата представителей проголосует проект закона 30 сентября.
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Топ комментарии
+4
Только деньгами не давайте.
А то там 300 Архитекторов в Буче сидят на готове.
Всё на армию.
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29.09.2022 23:22
+4
Это не деньгами, это оружием и всякими другими штуками. По сути между разными ВПК разделили. И хорошо
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29.09.2022 23:29
+3
А вы прям верите этому? Может все специально делается, чтобы ***** не срался сильно, а то чемоданов не хватает.
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29.09.2022 23:17
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Та зрозуміло, добре...але хаймарси нескоро
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29.09.2022 23:14 Ответить
Нет, он просто вчера зареганый (или зарыганый) катсапп
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29.09.2022 23:17 Ответить
А вы прям верите этому? Может все специально делается, чтобы ***** не срался сильно, а то чемоданов не хватает.
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29.09.2022 23:17 Ответить
По них дата не вказана. До 2 років це про закупівлю та доставку... А ще від чехів ми знаємо що США купує в Південній Кореї і навіть знаємо суму... Тому невідомо коли насправді будуть нові рсзв.
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29.09.2022 23:17 Ответить
Вже виділяли 40 мільярдів ніби Україні, а по факту, там було десь 6 мільярдів для України, а все інше то на ковід, то на підтримку Європи,....
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29.09.2022 23:33 Ответить
https://youtu.be/2vdb5feVYBM
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29.09.2022 23:21 Ответить
Только деньгами не давайте.
А то там 300 Архитекторов в Буче сидят на готове.
Всё на армию.
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29.09.2022 23:22 Ответить
Это не деньгами, это оружием и всякими другими штуками. По сути между разными ВПК разделили. И хорошо
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29.09.2022 23:29 Ответить
та закупите ж комплексы ПВО и ПРО наконец..
ну сил же нет узнавать про новые разрушения и гибель наших дорогих и единственных...
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29.09.2022 23:24 Ответить
ленд лізу все -таки нема, табах був правий, тепер це очевидно!(
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29.09.2022 23:32 Ответить
Это понимали все адекватные люди.
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30.09.2022 00:04 Ответить
ти собі лестиш, причисляючи себе , до адекватних людей))))
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30.09.2022 00:07 Ответить
тобі мало того, що зараз дідьо Байден виділяє? І передає? Чи, думаєш, по ленд-лізу було би краще?
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30.09.2022 01:08 Ответить
ти б вникло, що таке ленд ліз, перед тим як, таку херню крапати!((((
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30.09.2022 12:05 Ответить
яку число сьогодні?ленд ліз з жовтня якшо поставки з европейских складів то в Україні будуть десь в першій декаді американских десь з 15 жовтня
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30.09.2022 06:25 Ответить
де ти таке прочитав, поділись, посиланням на джерело?
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30.09.2022 12:06 Ответить
Сподіваюся що 10 лярдів від того то є ядерна зброя "силам безпеки Ураїни"...
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30.09.2022 01:12 Ответить
Cпасибо США
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30.09.2022 01:45 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
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30.09.2022 13:25 Ответить
 
 