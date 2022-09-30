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Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12,4 млрд допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сенат

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування урядових програм, що включає $12,4 млрд на допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Кошти спрямують як на військову допомогу, так і на фінансову підтримку уряду України.

На військові потреби планують направити $3 млрд. Гроші підуть на закупівлю та доставку зброї, техніки та запасів, техобслуговування, "виплату зарплат тиловому забезпеченню", а також надання розвідданих ЗСУ та силам безпеки України.

Ще $4,5 млрд пропонується направити на економічну підтримку Києва, зокрема забезпечення роботи урядових органів, що дозволить забезпечити макроекономічну стабільність та надавати базові послуги для громадян.

Законопроєкт також дозволяє президенту Джо Байдену передати Україні з арсеналів США озброєння на суму $3,7 млрд. На поповнення США власних запасів озброєнь та виробництво нових боєприпасів закладено $2,04 млрд.

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Майже $3 млрд планується витратити на забезпечення військ США, розгорнутих у Європі, ще $2 млн – на облік та контроль за витрачанням коштів у межах надання допомоги. На "підготовку та реагування на потенційні ядерні та радіаційні інциденти в Україні" передбачено $35 млн.

Законопроєкт має бути схвалений обома палатами Конгресу США до 1 жовтня. Очікується, що Палата представників проголосує проєкт закону 30 вересня.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Только деньгами не давайте.
А то там 300 Архитекторов в Буче сидят на готове.
Всё на армию.
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29.09.2022 23:22
+4
Это не деньгами, это оружием и всякими другими штуками. По сути между разными ВПК разделили. И хорошо
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29.09.2022 23:29
+3
А вы прям верите этому? Может все специально делается, чтобы ***** не срался сильно, а то чемоданов не хватает.
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29.09.2022 23:17
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Та зрозуміло, добре...але хаймарси нескоро
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29.09.2022 23:14 Відповісти
Нет, он просто вчера зареганый (или зарыганый) катсапп
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29.09.2022 23:17 Відповісти
А вы прям верите этому? Может все специально делается, чтобы ***** не срался сильно, а то чемоданов не хватает.
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29.09.2022 23:17 Відповісти
По них дата не вказана. До 2 років це про закупівлю та доставку... А ще від чехів ми знаємо що США купує в Південній Кореї і навіть знаємо суму... Тому невідомо коли насправді будуть нові рсзв.
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29.09.2022 23:17 Відповісти
Вже виділяли 40 мільярдів ніби Україні, а по факту, там було десь 6 мільярдів для України, а все інше то на ковід, то на підтримку Європи,....
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29.09.2022 23:33 Відповісти
https://youtu.be/2vdb5feVYBM
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29.09.2022 23:21 Відповісти
Только деньгами не давайте.
А то там 300 Архитекторов в Буче сидят на готове.
Всё на армию.
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29.09.2022 23:22 Відповісти
Это не деньгами, это оружием и всякими другими штуками. По сути между разными ВПК разделили. И хорошо
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29.09.2022 23:29 Відповісти
та закупите ж комплексы ПВО и ПРО наконец..
ну сил же нет узнавать про новые разрушения и гибель наших дорогих и единственных...
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29.09.2022 23:24 Відповісти
ленд лізу все -таки нема, табах був правий, тепер це очевидно!(
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29.09.2022 23:32 Відповісти
Это понимали все адекватные люди.
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30.09.2022 00:04 Відповісти
ти собі лестиш, причисляючи себе , до адекватних людей))))
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30.09.2022 00:07 Відповісти
тобі мало того, що зараз дідьо Байден виділяє? І передає? Чи, думаєш, по ленд-лізу було би краще?
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30.09.2022 01:08 Відповісти
ти б вникло, що таке ленд ліз, перед тим як, таку херню крапати!((((
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30.09.2022 12:05 Відповісти
яку число сьогодні?ленд ліз з жовтня якшо поставки з европейских складів то в Україні будуть десь в першій декаді американских десь з 15 жовтня
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30.09.2022 06:25 Відповісти
де ти таке прочитав, поділись, посиланням на джерело?
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30.09.2022 12:06 Відповісти
Сподіваюся що 10 лярдів від того то є ядерна зброя "силам безпеки Ураїни"...
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30.09.2022 01:12 Відповісти
Cпасибо США
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30.09.2022 01:45 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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30.09.2022 13:25 Відповісти
 
 