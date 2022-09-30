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ВСУ, вероятно, взяли россиян в оцепление в Лимане, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,враг,русня

ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.

В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.

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Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

"Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены в Институте изучения войны.
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Топ комментарии
+88
Хай оточені кацапи терміново проведуть референдум про вихід з оточення!
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30.09.2022 06:31
+77
Я звичайно ж не кровожадний... Але гасіть там усіх!! РСЗО, артою щоб ніхто не вийшов звідти
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30.09.2022 06:40
+61
А Небензя в ООН скаже, що це нелегітимний котел
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30.09.2022 06:50
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Хай оточені кацапи терміново проведуть референдум про вихід з оточення!
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30.09.2022 06:31 Ответить
А Небензя в ООН скаже, що це нелегітимний котел
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30.09.2022 06:50 Ответить
Нарешті з'ясувалося чим російське командування збирається зупиняти український наступ у північній частині Луганської області. Так, це підрозділи 2-ї гв. ЗВА ЦВО. По лінії Зарічне - Кремінна розгортаються «недовідновлені» БТГр-и 21-ї та 30-ї мсбр 2-ї ЗВА. Принаймні, фіксується 2 БТГр + ще 1 - на підході (висувається з півдня).

Ще 2 дні тому стало очевидно, що криза у противника південно-західніше Сватово не тільки зменшується, а починає все більше розростатися.

Про «оборону по Осколу» вже ніхто не згадував, стало очевидно, що якщо так піде й надалі, під загрозою опиниться й саме Сватовське угрупування противника. Тим не менш, якогось значного перегрупування сил й засобів противника на Сватовський напрямок, або в район Кремінної не спостерігалось. І це виглядало, м'яко кажучи, дещо дивно.

Адже навіть сліпому було помітно, що залишки 144-ї мсд 20-ї ЗВА, на які російським командуванням було покладене завдання, утримати рубежі західніше та північно-західніше Сватово - «не витягують» (ЗСУ почали успішне просування у бік Сватово зі своїх оскільских плацдармів), а те що залишилось від 2-х БТГр-ів 59-го тп та 254-го мсп дивізії відповідно почали відступати.

Так, в районі Красноріченського у противника були певні резерви зі складу 201-ї «військової бази зс рф в Таджикистані» (1.5-2 БТГр), які російське командування могло швидко задіяти на загрозливих для нього ділянках. Але воно чогось цього не робило, а меланхолічно так спостерігало, як усі його локальні контр-атаки в районі Рідкодуба та Шандриголово закінчуються безрезультатно і порепаним підрозділам 144-ї мсд доводиться відступати на північ та північний схід від «потужного рубежу оборони по Осколу». Логіку таких рішень російського командування, я навіть не візьмусь пояснити.

Але, ось нарешті, коли стало вже «дуже припікати», у російських штабах прокинулись й таки знайшли необхідні резерви у допомогу 20-й ЗВА.

На сьогоднішній момент, доля всього «Лиманського угрупування» військ противника (а це - 2 батальйони БАРС-у - 13-й та 16-й, а також «тактична група» «окремого кубанського мсп 2-го АК», це десь ще до 1.5 бтн), а відповідно й подальше становище всього Сватовського угрупування військ противника, залежатиме від 2-х «недовідновленних» БТГр 21-ї мсбр 2-ї гв. ЗВА, які, я так розумію, спробують зупинити передові підрозділи ЗСУ по рубежу Зарічне - Кремінна.

Але, щось мені підказує, що «особливо чіплятися» за Лиман та Ямпіль російське командування навряд чи буде. Йому набагато важливіше зупинити «укрупнення» плацдармів ЗСУ біля Петропавлівки та Дворічного - це явно є для нього більш небезпечним, ніж рятування залишків своїх «барсиків» під Лиманом.

Справа полягає в тому, що ОДНОЧАСНО це робити (утримувати й Лиман, й контр-атакувати позиції ЗСУ біля Куп'янська та Дворічної) - у росіян навряд чи вийде, навіть при умові введення у бій 2-3-х додаткових БТГр зі складу 2-ї гв. ЗВА.

Але саме цікаве, що одним Лиманом проблеми у російського командування у північній частині Луганської області не обмежуються. «Штурмовий» батальйон російської пвк у районі Верхньокам'янки, а також «зведена тактична група» 2-го АК в районі Спірного (до 2-х батальйонів зі складу 2-ї та 4-ї мсбр корпусу), явно відчуває деякий «дискомфорт».

Очевидно, що якщо ЗСУ вийдуть принаймні до Золотарівки, чи навіть до ЛНПЗ, ситуація для противника у всій цій зоні (Кремінна - Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ), скажімо так, різко загостриться. А передумов до того, вже сьогодні - цілком достатньо (звісно, перераховувати їх я не буду).

Координатор групи «ІС» Костянтин Машовець
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30.09.2022 08:28 Ответить
😁👏
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30.09.2022 10:19 Ответить
отомстим за Иловайск
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30.09.2022 06:32 Ответить
Уже,и не раз.
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30.09.2022 06:40 Ответить
Я звичайно ж не кровожадний... Але гасіть там усіх!! РСЗО, артою щоб ніхто не вийшов звідти
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30.09.2022 06:40 Ответить
Твій рівень русофобії є достатнім)
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30.09.2022 07:41 Ответить
Русофобії багато ніколи не буває.
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30.09.2022 08:33 Ответить
русо-фахії 🤔
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30.09.2022 09:48 Ответить
На жаль, якраз зараз потрібен дуже потужний пропогандистський крок. А саме: десятки журналістів повинні знімати, як ці "воїни" натовпами здаються в полон, а кожного полоненого перевіряє лікар. І кожному полоненому на камеру видають цукерку та гумову жінку.

Якщо вдасться таке провернути, то кацапи, які зараз "мобілізуються", будуть здаватися не десятками, а тисячами... Попри те, що їхня пропаганда буде з кожної праски волати "теє все біндерівскі постановки, зняті на голлівуді".

PS: але правильно все підготувати та зняти, думаю, вже не встигнуть наші. Тож - ок, валіть їх артою.
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30.09.2022 08:12 Ответить
Зараз майже в кожного в кармані цілком пристона камера...
Не запласу, якщо в полон нікого так і не візьмуть. А от їх техніка нам би напевно справною більш згодилася...
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30.09.2022 08:27 Ответить
"обмінний фонд" та "деморалізація" - реально важливі речі.

Перше - дозволяє витягувати наших хлопців.
Друге - примушує конкретного ворога не піднімати автомат і не стріляти, кидати справну техніку, драпати так, що аж гуде за ними.

Саме "лиманське напівоточення" стало можливим тільки тому, що деморалізація у військах рашкостану стала така, що ЗСУ меншими, ніж у супротивника, силами прорвали оборону під Балаклеєю і звільнили 8000+ км2 території України, захопивши просто ГОРИ техніки - рахунок на сотні одиниць...
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30.09.2022 12:28 Ответить
"...видають цукерку" - Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний.
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30.09.2022 09:43 Ответить
Це "скрєпа" скрєпна. Тобто мова та сенси, які розуміють на засрашинці. Можна ще видавати "талони в баню" та "талони в перукарню". А тим, хто виконує вимоги адміністрації - додатковою прогулянку в тюремному блоці. Скрєпоносці дуже *******, коли їх планово-задарма отоварюють чимось з назвою "талон, ваучер, дозвіл, пропуск". Навіть якщо теє - хєрня копійчана. І такі речі в скрєпоносців є ознакою реальності, правди та правильності.
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30.09.2022 12:21 Ответить
мабуть із творчістю Леся Подерв'янського Ви не знайомі? Це цитата з твору "

Гамлєт, або Фєномєн датського кацапізму". Рекомендую
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01.10.2022 00:27 Ответить
Знайомий. Але не вважаю його творчість настільки "монументальною", аби а) читати там все, б) пам'ятати напам'ять. До того ж матюки не люблю. Якщо вам здалося, що щось в моїх постах схоже на творчість Митця, ну ок. Але правда в тому, що Лесь теж з того ж совка, що і я, іншого в нас не було.
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01.10.2022 09:14 Ответить
Ми всі з совка. Дякую за доречну іронію, - це ознака розуму і велика рідкість в теперішній час.
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02.10.2022 12:14 Ответить
270 розстріляли за один день. Так,тільки помста.
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30.09.2022 08:19 Ответить
No comment...

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30.09.2022 06:39 Ответить
Смоли ще треба додати, щоб орки всередині варились. А ЗСУ тризубом перемішували орків.
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30.09.2022 07:24 Ответить
Якiй гарний,кацапи,вам п......ц!
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30.09.2022 09:35 Ответить
Котьол?
Ні,
Казанчик, або горнятко
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30.09.2022 09:51 Ответить
Це тількі початок смердючішакали ЗСУ скоро прийде перевірити референдуми на окупованих територіях та поставить мокрі печатку на лобах колаборантів
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30.09.2022 06:46 Ответить
Всех в плен не брать, только нужное количество для обмена.
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30.09.2022 06:47 Ответить
Можно и на сотен 5 или 1000 человек больше ,чтобы меть преимущество перед противником
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30.09.2022 07:19 Ответить
На москалів можна когось виміняти. А лугандонських гнид - не брати.
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30.09.2022 08:30 Ответить
От якрась навпаки. Лугандани нам потрібніше. Нам ще ту територію асимілювати.
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30.09.2022 09:10 Ответить
На якого біса нам це кацапське луганське сміття? В розхід в першу чергу
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30.09.2022 09:56 Ответить
Ну тільки не цих гнидів, нехай асимілюють своїми "генами" маасквичок
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30.09.2022 10:14 Ответить
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30.09.2022 06:47 Ответить
Тут главное не взять Лиман, а истребить как окруженную группировку так и тех, кто пойдет на прорыв со всех сторон.
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30.09.2022 06:57 Ответить
Если этого не произойдёт тогда я не знаю.
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30.09.2022 07:09 Ответить
Ще б техніки побільше затрофеїти...
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30.09.2022 07:24 Ответить
Покрошить, другим наука будет!
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30.09.2022 06:58 Ответить
24 часа Лимана
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30.09.2022 07:00 Ответить
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30.09.2022 07:33 Ответить
Іловайськ робимо оркам ..... всіх на добриво....
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30.09.2022 07:01 Ответить
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30.09.2022 07:19 Ответить
В полон краще брати для обмінного запасу.
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30.09.2022 07:25 Ответить
Цікаво - скільки їх там?
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30.09.2022 07:31 Ответить
2-3 тисячі
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30.09.2022 07:41 Ответить
Военный картограф
@War_Mapper
Обновления: вернули контроль над поселком Шандрыголово.🇺🇦

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30.09.2022 07:37 Ответить
орки будуть тікати через Зарічне..Ямпіль з Лиману....котла не буде
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30.09.2022 07:40 Ответить
Пуйло же дав наказ: !ні шагу назад".
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30.09.2022 07:44 Ответить
архістратєґ вова
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30.09.2022 07:51 Ответить
Тому, що пропагандонське кацапидло. Дивно, що цього не помічають в редакції. А воно тут куражиться з 2014 року.
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30.09.2022 08:41 Ответить
В Зарічному, за повідомленнями самих же кацапів, з вечора вже йдуть бої, траса на Торське прострілюється, також йде штурм Ямполя.
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30.09.2022 07:55 Ответить
судя по карте Ямполь штурмуют вторые сутки, линия фронта рассекает город.
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30.09.2022 09:30 Ответить
Він уже є ,а ось дороги тікати уже не має. Усе прострілюється
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30.09.2022 08:22 Ответить
Оточення на жаль ще нема з боку Зарічного ще можна вийти . ісв часто попереджає каців про небезпеку,з такими друзями і ворогів не треба.одна надія на фуйла і на його "ні шагу назат".
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30.09.2022 07:40 Ответить
от власне ...вже мало бути декілька котлів,але таке враження що хтось попереджає ,так би мовити ЗСУ дають вийти оркам з котлів
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30.09.2022 07:54 Ответить
По вашому орки сліпі і глухі?
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30.09.2022 07:56 Ответить
ні...
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30.09.2022 07:58 Ответить
Так і є!
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30.09.2022 08:23 Ответить
Котьол мав бути ще під Києвом -

були всі передумови
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30.09.2022 09:56 Ответить
тут ще срузький пропаГандон "Саня во Флориде" істерив про Лиман,
(дивитись через VPN)

https://www.youtube.com/watch?v=F7eZUFVomvs&t=339s
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30.09.2022 07:57 Ответить
Головне щоб ввавану верховному,не нашептали,що потрібно випустити рашистів і дати можливість аідступити!!
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30.09.2022 08:17 Ответить
"добрий"кацап то дохлий кацап
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30.09.2022 08:36 Ответить
земля всем кацапам асфальтобетоном... пусть подохнет каждый первый окруженный в Лимане свинопас... желательно, без возможности последующей идентификации и получения свинопасом со свиноматкой "лады"
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30.09.2022 08:40 Ответить
Немеденно перейти к уничтожению
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30.09.2022 08:56 Ответить
Это архиважно!Разнесите в подразделения всем товарищам.
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30.09.2022 09:28 Ответить
А так хорошо начинался день. ***** сегодня собирался устроить песни и пляски в Москве на Красной площади, собирался отпраздновать захват части территории Украины. А тут на тебе котел. ЗСУ испортило весь праздник, праздничное настроение, песни и пляски на костях своих граждан, погибших в Украине. Слава ВСУ, слава Украине!
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30.09.2022 09:06 Ответить
Хлопці, якщо вистачить набоїв, знищить їх. Усіх до єдиного.
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30.09.2022 09:07 Ответить
Уничтожте их всех до одного! Ни раненных, ни пленных, только трупы!
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30.09.2022 09:11 Ответить
Если будут стрелять, уничтожим, но пленные нам нужны - в плену наши женщины несколько сотен человек.
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30.09.2022 09:33 Ответить
Слава захисникам України!
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30.09.2022 09:32 Ответить
Господи, допоможи нашим мужнiм воiнам заплющити кацапську нечисть.
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30.09.2022 09:45 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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30.09.2022 09:49 Ответить
200 тысяч русских солдат в наступлении гоняют миллион хохлов в обороне - говорили они.
Як виявилось, вони зовсім не вміють в стратегію.
І добре.
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30.09.2022 10:23 Ответить
Вижу назревает очередная успешная операция. Пожелаем остаться живыми тем кто на передовой ведет бой с чуждыми и чужими пришедшими на чужую землю.
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30.09.2022 11:02 Ответить
за Запоріжжя і Миколаїв - всіх на молекули розкласти
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30.09.2022 12:22 Ответить
 
 