ВСУ, вероятно, взяли россиян в оцепление в Лимане, - ISW
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ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.
В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.
Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.
"Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены в Институте изучения войны.
Пожалуйста, подождите...
Ще 2 дні тому стало очевидно, що криза у противника південно-західніше Сватово не тільки зменшується, а починає все більше розростатися.
Про «оборону по Осколу» вже ніхто не згадував, стало очевидно, що якщо так піде й надалі, під загрозою опиниться й саме Сватовське угрупування противника. Тим не менш, якогось значного перегрупування сил й засобів противника на Сватовський напрямок, або в район Кремінної не спостерігалось. І це виглядало, м'яко кажучи, дещо дивно.
Адже навіть сліпому було помітно, що залишки 144-ї мсд 20-ї ЗВА, на які російським командуванням було покладене завдання, утримати рубежі західніше та північно-західніше Сватово - «не витягують» (ЗСУ почали успішне просування у бік Сватово зі своїх оскільских плацдармів), а те що залишилось від 2-х БТГр-ів 59-го тп та 254-го мсп дивізії відповідно почали відступати.
Так, в районі Красноріченського у противника були певні резерви зі складу 201-ї «військової бази зс рф в Таджикистані» (1.5-2 БТГр), які російське командування могло швидко задіяти на загрозливих для нього ділянках. Але воно чогось цього не робило, а меланхолічно так спостерігало, як усі його локальні контр-атаки в районі Рідкодуба та Шандриголово закінчуються безрезультатно і порепаним підрозділам 144-ї мсд доводиться відступати на північ та північний схід від «потужного рубежу оборони по Осколу». Логіку таких рішень російського командування, я навіть не візьмусь пояснити.
Але, ось нарешті, коли стало вже «дуже припікати», у російських штабах прокинулись й таки знайшли необхідні резерви у допомогу 20-й ЗВА.
На сьогоднішній момент, доля всього «Лиманського угрупування» військ противника (а це - 2 батальйони БАРС-у - 13-й та 16-й, а також «тактична група» «окремого кубанського мсп 2-го АК», це десь ще до 1.5 бтн), а відповідно й подальше становище всього Сватовського угрупування військ противника, залежатиме від 2-х «недовідновленних» БТГр 21-ї мсбр 2-ї гв. ЗВА, які, я так розумію, спробують зупинити передові підрозділи ЗСУ по рубежу Зарічне - Кремінна.
Але, щось мені підказує, що «особливо чіплятися» за Лиман та Ямпіль російське командування навряд чи буде. Йому набагато важливіше зупинити «укрупнення» плацдармів ЗСУ біля Петропавлівки та Дворічного - це явно є для нього більш небезпечним, ніж рятування залишків своїх «барсиків» під Лиманом.
Справа полягає в тому, що ОДНОЧАСНО це робити (утримувати й Лиман, й контр-атакувати позиції ЗСУ біля Куп'янська та Дворічної) - у росіян навряд чи вийде, навіть при умові введення у бій 2-3-х додаткових БТГр зі складу 2-ї гв. ЗВА.
Але саме цікаве, що одним Лиманом проблеми у російського командування у північній частині Луганської області не обмежуються. «Штурмовий» батальйон російської пвк у районі Верхньокам'янки, а також «зведена тактична група» 2-го АК в районі Спірного (до 2-х батальйонів зі складу 2-ї та 4-ї мсбр корпусу), явно відчуває деякий «дискомфорт».
Очевидно, що якщо ЗСУ вийдуть принаймні до Золотарівки, чи навіть до ЛНПЗ, ситуація для противника у всій цій зоні (Кремінна - Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ), скажімо так, різко загостриться. А передумов до того, вже сьогодні - цілком достатньо (звісно, перераховувати їх я не буду).
Координатор групи «ІС» Костянтин Машовець
Якщо вдасться таке провернути, то кацапи, які зараз "мобілізуються", будуть здаватися не десятками, а тисячами... Попри те, що їхня пропаганда буде з кожної праски волати "теє все біндерівскі постановки, зняті на голлівуді".
PS: але правильно все підготувати та зняти, думаю, вже не встигнуть наші. Тож - ок, валіть їх артою.
Не запласу, якщо в полон нікого так і не візьмуть. А от їх техніка нам би напевно справною більш згодилася...
Перше - дозволяє витягувати наших хлопців.
Друге - примушує конкретного ворога не піднімати автомат і не стріляти, кидати справну техніку, драпати так, що аж гуде за ними.
Саме "лиманське напівоточення" стало можливим тільки тому, що деморалізація у військах рашкостану стала така, що ЗСУ меншими, ніж у супротивника, силами прорвали оборону під Балаклеєю і звільнили 8000+ км2 території України, захопивши просто ГОРИ техніки - рахунок на сотні одиниць...
Гамлєт, або Фєномєн датського кацапізму". Рекомендую
Ні,
Казанчик, або горнятко
@War_Mapper
Обновления: вернули контроль над поселком Шандрыголово.🇺🇦
були всі передумови
(дивитись через VPN)
https://www.youtube.com/watch?v=F7eZUFVomvs&t=339s
Як виявилось, вони зовсім не вміють в стратегію.
І добре.