ВСУ, вероятно, взяли россиян в оцепление в Лимане, - ISW

ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.

В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.

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Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

"Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены в Институте изучения войны.