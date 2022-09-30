ЗСУ, імовірно, взяли росіян в оточення в Лимані, - ISW

ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману", - зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у "надзвичайно складній" ситуації.

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Фахівці поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

"Українські війська зможуть взяти Лиман", - переконані в Інституті вивчення війни.