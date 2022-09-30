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Путин не доверяет Минобороны и общается с командирами напрямую, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,путін

Президент РФ Владимир Путин отдает противоречивые приказы. Вероятно, он напрямую работает с российскими командирами на местах, требующих подкрепления вместо того, чтобы следовать стандартной практике – например, проводить обучение мобилизованным на отправку на фронт.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что Путин снова обошел российское высшее военное командование или МО РФ", - отмечают аналитики.

Ранее ISW уже сообщал, что Путин неоднократно обходил российскую систему командования при принятии решений о ходе войны в Украине, вероятно потому, что он потерял доверие к российскому МО.

Кремль продолжает нарушать заявленные им процедуры "частичной мобилизации" и противоречить своим сообщениям, даже признавая систематические сбои в работе российской бюрократии всего через восемь дней после объявления мобилизации.

Читайте: Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

Отмечается, что на данный момент маловероятно, что Беларусь примет непосредственное участие в войне в Украине. Путин продолжает использовать свои отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусские земли для развития российских военных сил, а не только для их участия в войне.
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Топ комментарии
+12
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30.09.2022 09:33
+12
Для нас це дуже хороша новина. Бо чим менше буде професіоналів у ланцюжку верховний гімнокомандуючий - солдат в окопі, тим швидше вся ця фашистська орда на нашій землі піде годувати черв'яків.
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30.09.2022 09:43
+8
Плешивый бабуин думает что он умнее Залужного, безумный подонок.
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30.09.2022 09:38
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30.09.2022 09:33 Ответить
Один вже так спілкувався.
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30.09.2022 09:37 Ответить
ИзТОРию играют негои по кругу всегда...
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30.09.2022 09:50 Ответить
И понадеялись на русское авось
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30.09.2022 10:03 Ответить
Ліпше шоб солдати з ним побазарили -- по чоловічому.
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30.09.2022 09:38 Ответить
кацап не солдат а мародер вбивця та гвалтівник
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30.09.2022 10:09 Ответить
Мосчный командующий. Мосчный.😆
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30.09.2022 09:38 Ответить
Кутузов 2.0. Мощный,как Вы правильно заметили,старик.Знает всех своих солдат,начиная с командиров взводов,по именам.Правда, почему то всех зовет Алина. Лично командует войсками на поле боя.Всегда впереди на лихом коне.Одно только плохо-человек,носящий за фельдмаршалом чемодан ,куда говнокомандующий срет, не успевает за конём.
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30.09.2022 09:53 Ответить
в этом наверное плюс что дебил командует даунами..
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30.09.2022 12:00 Ответить
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01.10.2022 18:14 Ответить
Плешивый бабуин думает что он умнее Залужного, безумный подонок.
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30.09.2022 09:38 Ответить
Да карликовому гэбэшнику срать на это. Он просто играет в войну и получает удовольствие. Вот и все. И срал он на всех. Ну и чмоня умнее Шойгу и еще ряженых генералов, а остальное может исправить авиация или поставки оружия из Северной Кореи.

Надо лишить его денег, разрушив транссиб при помощи подрыва мостов над реками, и непрерывно бомбя дронами-камикадзе (или просто мины вплотную к газголдеру примагничивая и улетая) Северный путь. И решить вопрос с греческим пособничеством в транспортировке нефти перемаркированной. В остальном хоть 5 млн кацапов уничтожим и ничего не изменится, ничего вообще. Наступать без техники они не смогут в принципе, но будут оборонятся и валить мясом день и ночь.
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30.09.2022 09:52 Ответить
Вы правы, но эа **** очень трясется за свою жизнь. И эта тварь будет заваливать Украину российским мясом, пока оно у него есть.
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30.09.2022 10:15 Ответить
Мабуть, з оленяра стратег нікудишній.
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30.09.2022 09:39 Ответить
просто олені порозбігались
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30.09.2022 10:08 Ответить
англійскій язик сиграл с путіним злую шутку...в русскам словє камандір англ. deer означає олень...
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30.09.2022 10:17 Ответить
Пофіг
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30.09.2022 09:41 Ответить
Для нас це дуже хороша новина. Бо чим менше буде професіоналів у ланцюжку верховний гімнокомандуючий - солдат в окопі, тим швидше вся ця фашистська орда на нашій землі піде годувати черв'яків.
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30.09.2022 09:43 Ответить
Не тільки це. Одна особа не може ефективно керувати такою великою організацією. Потрібне делегування повноважень. Інакше - DDoS і відмова системи керування. З усіма відповідними наслідками.
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30.09.2022 10:21 Ответить
Коли будуть удари по росії,це вже буде інша війна.Набагато ближча до перемоги.
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30.09.2022 09:48 Ответить
Невже в кацапів буде черговий "ХенераліZімуZ"
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30.09.2022 09:49 Ответить
Так бистріше програють !
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30.09.2022 09:56 Ответить
"Яволь, мой фюрер!"

вірною дорогою йдуть таваріщі 🤔
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30.09.2022 09:59 Ответить
путлєр мабудь ще той кацапський ваєнний стратєг
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30.09.2022 10:06 Ответить
Людину, яку звільнили зі служби у званні майора "за відсутністю перспектив подальшого службового зростання", можна назвати хоч "головнокомандувачем", хоч "генераліссимусом", хоч "геніалісимусом". Суть справи це не змінює.
Він залишається тим самим майором-невдахою
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30.09.2022 10:19 Ответить
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30.09.2022 10:19 Ответить
так Путін. покажіть цим професійним ідіотам, як це робиться. змусьте їх пошкодувати, сказавши вам, що це неможливо.
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30.09.2022 10:40 Ответить
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30.09.2022 11:02 Ответить
"він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях"
так само и немецкий гитлер працовал...
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30.09.2022 11:46 Ответить
 
 