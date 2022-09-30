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Путін не довіряє Міноборони й спілкується з командирами напряму, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

Президент РФ Володимир Путін віддає суперечливі накази. Імовірно, він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення замість того, щоб слідувати стандартній практиці - наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ", - зазначають аналітики.

Раніше ISW вже повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.

Також читайте: Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні. Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
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30.09.2022 09:33
+12
Для нас це дуже хороша новина. Бо чим менше буде професіоналів у ланцюжку верховний гімнокомандуючий - солдат в окопі, тим швидше вся ця фашистська орда на нашій землі піде годувати черв'яків.
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30.09.2022 09:43
+8
Плешивый бабуин думает что он умнее Залужного, безумный подонок.
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30.09.2022 09:38
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30.09.2022 09:33 Відповісти
Один вже так спілкувався.
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30.09.2022 09:37 Відповісти
ИзТОРию играют негои по кругу всегда...
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30.09.2022 09:50 Відповісти
И понадеялись на русское авось
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30.09.2022 10:03 Відповісти
Ліпше шоб солдати з ним побазарили -- по чоловічому.
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30.09.2022 09:38 Відповісти
кацап не солдат а мародер вбивця та гвалтівник
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30.09.2022 10:09 Відповісти
Мосчный командующий. Мосчный.😆
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30.09.2022 09:38 Відповісти
Кутузов 2.0. Мощный,как Вы правильно заметили,старик.Знает всех своих солдат,начиная с командиров взводов,по именам.Правда, почему то всех зовет Алина. Лично командует войсками на поле боя.Всегда впереди на лихом коне.Одно только плохо-человек,носящий за фельдмаршалом чемодан ,куда говнокомандующий срет, не успевает за конём.
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30.09.2022 09:53 Відповісти
в этом наверное плюс что дебил командует даунами..
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30.09.2022 12:00 Відповісти
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01.10.2022 18:14 Відповісти
Плешивый бабуин думает что он умнее Залужного, безумный подонок.
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30.09.2022 09:38 Відповісти
Да карликовому гэбэшнику срать на это. Он просто играет в войну и получает удовольствие. Вот и все. И срал он на всех. Ну и чмоня умнее Шойгу и еще ряженых генералов, а остальное может исправить авиация или поставки оружия из Северной Кореи.

Надо лишить его денег, разрушив транссиб при помощи подрыва мостов над реками, и непрерывно бомбя дронами-камикадзе (или просто мины вплотную к газголдеру примагничивая и улетая) Северный путь. И решить вопрос с греческим пособничеством в транспортировке нефти перемаркированной. В остальном хоть 5 млн кацапов уничтожим и ничего не изменится, ничего вообще. Наступать без техники они не смогут в принципе, но будут оборонятся и валить мясом день и ночь.
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30.09.2022 09:52 Відповісти
Вы правы, но эа **** очень трясется за свою жизнь. И эта тварь будет заваливать Украину российским мясом, пока оно у него есть.
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30.09.2022 10:15 Відповісти
Мабуть, з оленяра стратег нікудишній.
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30.09.2022 09:39 Відповісти
просто олені порозбігались
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30.09.2022 10:08 Відповісти
англійскій язик сиграл с путіним злую шутку...в русскам словє камандір англ. deer означає олень...
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30.09.2022 10:17 Відповісти
Пофіг
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30.09.2022 09:41 Відповісти
Для нас це дуже хороша новина. Бо чим менше буде професіоналів у ланцюжку верховний гімнокомандуючий - солдат в окопі, тим швидше вся ця фашистська орда на нашій землі піде годувати черв'яків.
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30.09.2022 09:43 Відповісти
Не тільки це. Одна особа не може ефективно керувати такою великою організацією. Потрібне делегування повноважень. Інакше - DDoS і відмова системи керування. З усіма відповідними наслідками.
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30.09.2022 10:21 Відповісти
Коли будуть удари по росії,це вже буде інша війна.Набагато ближча до перемоги.
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30.09.2022 09:48 Відповісти
Невже в кацапів буде черговий "ХенераліZімуZ"
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30.09.2022 09:49 Відповісти
Так бистріше програють !
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30.09.2022 09:56 Відповісти
"Яволь, мой фюрер!"

вірною дорогою йдуть таваріщі 🤔
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30.09.2022 09:59 Відповісти
путлєр мабудь ще той кацапський ваєнний стратєг
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30.09.2022 10:06 Відповісти
Людину, яку звільнили зі служби у званні майора "за відсутністю перспектив подальшого службового зростання", можна назвати хоч "головнокомандувачем", хоч "генераліссимусом", хоч "геніалісимусом". Суть справи це не змінює.
Він залишається тим самим майором-невдахою
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30.09.2022 10:19 Відповісти
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30.09.2022 10:19 Відповісти
так Путін. покажіть цим професійним ідіотам, як це робиться. змусьте їх пошкодувати, сказавши вам, що це неможливо.
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30.09.2022 10:40 Відповісти
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30.09.2022 11:02 Відповісти
"він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях"
так само и немецкий гитлер працовал...
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30.09.2022 11:46 Відповісти
 
 