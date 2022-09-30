Путін не довіряє Міноборони й спілкується з командирами напряму, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін віддає суперечливі накази. Імовірно, він безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення замість того, щоб слідувати стандартній практиці - наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.
Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ", - зазначають аналітики.
Раніше ISW вже повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.
Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.
Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні. Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.
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Надо лишить его денег, разрушив транссиб при помощи подрыва мостов над реками, и непрерывно бомбя дронами-камикадзе (или просто мины вплотную к газголдеру примагничивая и улетая) Северный путь. И решить вопрос с греческим пособничеством в транспортировке нефти перемаркированной. В остальном хоть 5 млн кацапов уничтожим и ничего не изменится, ничего вообще. Наступать без техники они не смогут в принципе, но будут оборонятся и валить мясом день и ночь.
вірною дорогою йдуть таваріщі 🤔
Він залишається тим самим майором-невдахою
так само и немецкий гитлер працовал...