Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки
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Президент РФ Володимир Путін визнав помилки під час проведення мобілізації в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Під час мобілізаційних заходів, від громадян надходить багато інформації на цю тему, про організацію самого призову, якості, постачання, побутових умов та інших питань. Потрібно виправити всі помилки і не допускати їх надалі", - сказав Путін під час наради з постійними членами Ради безпеки РФ.
Як приклад президент РФ навів багатодітних батьків, людей із хронічними захворюваннями та осіб, які вийшли із призовного віку. "Якщо припущено помилку, її потрібно виправити і повернути додому тих, хто був призваний без належної на те підстави", - заявив Путін.
"Є випадки, коли лікарів, висококласних фахівців інших професій із багаторічним досвідом служби там, де вони дійсно потрібні, затребувані, наприклад, у шпиталях, зараховують мотострілками. Ну навіщо?" – спитав він у членів радбезу РФ.
Путін наголосив, що призвані під час мобілізації обов'язково повинні проходити військову підготовку. "Таке злагодження, навчання людей - вимога, яка має виконуватися неухильно", - наголосив він.
Генпрокурору РФ доручили реагувати на всі порушення під час мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
на фото ;
1. армяшка
2. в районі 60-ти
баєц !
до першого ба-бах
так що зараз "діди оху..євалі" з Отєчєствєнной войни 2022
.
https://photos.app.goo.gl/v1vKbRksjnNcpEit5
Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе,
скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Россияне , Кто напал на вас ?
Це як - зробити твоїй свиноматері аборт заднім числом?
1 д.
Це був жовтень 1993 року.
Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.
Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.
Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.
Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.
Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.
Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.
До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.
Півтори сотні військових.
Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.
З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.
А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.
250 тисяч втекло з рідної землі.
Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.
Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.
Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.
Він страшенно боявся.
Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.
Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.
Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.
Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.
В пеклі зігрієтеся, уйобки.
ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
Пленных не брать , а калечить до потери трудоспособности,
создавая тем самым обузу в начале для тылов, а потом
и для всего государства. Инвалиду надо платить,
а покойнику --- незачем.
моральное право посылать на смерть других начинается с личного примера.
мне 53.. первый раз пошёл трудиться в 15 лет. Летом на завод. Отправили в то место где навешивают петли на окна и двери... стеклили окна ... так вот тогда был возмущён тем что мужики которые там работали - шурупы забивали молотком ... Я им говорил что шурупы нужно закручивать ...на что получал ответ - хозяева сами закрутят ... хотя тогда были пневмошуруповёрты импортные на производстве, так как завод собирал Шведские дома ... что-то изменилось с тех пор..? Нет, страна ублюдков дегенератов лентяев и завистников и будут стучать друг на друга...
Тому всіх на фронт...