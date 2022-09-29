Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки

Президент РФ Володимир Путін визнав помилки під час проведення мобілізації в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Під час мобілізаційних заходів, від громадян надходить багато інформації на цю тему, про організацію самого призову, якості, постачання, побутових умов та інших питань. Потрібно виправити всі помилки і не допускати їх надалі", - сказав Путін під час наради з постійними членами Ради безпеки РФ.

Як приклад президент РФ навів багатодітних батьків, людей із хронічними захворюваннями та осіб, які вийшли із призовного віку. "Якщо припущено помилку, її потрібно виправити і повернути додому тих, хто був призваний без належної на те підстави", - заявив Путін.

"Є випадки, коли лікарів, висококласних фахівців інших професій із багаторічним досвідом служби там, де вони дійсно потрібні, затребувані, наприклад, у шпиталях, зараховують мотострілками. Ну навіщо?" – спитав він у членів радбезу РФ.

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Путін наголосив, що призвані під час мобілізації обов'язково повинні проходити військову підготовку. "Таке злагодження, навчання людей - вимога, яка має виконуватися неухильно", - наголосив він.

Генпрокурору РФ доручили реагувати на всі порушення під час мобілізації.