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Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін визнав помилки під час проведення мобілізації в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Під час мобілізаційних заходів, від громадян надходить багато інформації на цю тему, про організацію самого призову, якості, постачання, побутових умов та інших питань. Потрібно виправити всі помилки і не допускати їх надалі", - сказав Путін під час наради з постійними членами Ради безпеки РФ.

Як приклад президент РФ навів багатодітних батьків, людей із хронічними захворюваннями та осіб, які вийшли із призовного віку. "Якщо припущено помилку, її потрібно виправити і повернути додому тих, хто був призваний без належної на те підстави", - заявив Путін.

"Є випадки, коли лікарів, висококласних фахівців інших професій із багаторічним досвідом служби там, де вони дійсно потрібні, затребувані, наприклад, у шпиталях, зараховують мотострілками. Ну навіщо?" – спитав він у членів радбезу РФ.

Також читайте: Рейтинг Путіна після оголошення мобілізації почав знижуватися, - "Левада-центр"

Путін наголосив, що призвані під час мобілізації обов'язково повинні проходити військову підготовку. "Таке злагодження, навчання людей - вимога, яка має виконуватися неухильно", - наголосив він.

Генпрокурору РФ доручили реагувати на всі порушення під час мобілізації.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
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29.09.2022 22:45
+21
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29.09.2022 22:43
+19
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29.09.2022 22:38
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29.09.2022 22:38 Відповісти
Не верю! нет визитки правого сектора!
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29.09.2022 22:40 Відповісти
А чому паспорт з куркою?
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29.09.2022 22:42 Відповісти
Кацапский водолаз эксперт потерял.
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29.09.2022 22:46 Відповісти
Парик для геев это хорошо,но должны быть рыбы с порванными жопами из зооборделя и пару распятых мальчиков
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29.09.2022 23:12 Відповісти
Це парик покійного Борі Мойсєєва
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29.09.2022 23:47 Відповісти
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29.09.2022 22:39 Відповісти
а правую аставіл шоб в насу і жопє кавирять...
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29.09.2022 22:41 Відповісти
Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов сказал, что повестки получили трое спортсменов и один тренер. Повестки получили фигуристы 22-летний Дмитрий Алиев и 23-летний Макар Игнатов. Губерниев пишет, что повестки получили трое биатлонистов "уровня сборной России".
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29.09.2022 22:47 Відповісти
який винахідливий коцап, але це йому не допоможе, мобілізація ж част-ко-ва.
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29.09.2022 22:50 Відповісти
А если бы себе хер отрубил, то все равно бы призвали?
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29.09.2022 23:05 Відповісти
Короч служити тепер підуть тупо всі: багатодітні, сліпі, ітп.
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29.09.2022 22:39 Відповісти
"царь - хароший, заботится о своих ваньках! это усё баяре - гады, спустя рукавы исполняют указы"
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29.09.2022 22:40 Відповісти
Крым. 2014 vs 2022
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29.09.2022 22:42 Відповісти
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29.09.2022 22:43 Відповісти
А че он сокубурой, хлавный, чи шо?
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29.09.2022 22:46 Відповісти
Старлей, похоже. Ну, земля чемтотамом. Ждем третью фотку, 2-3 недели спустя.
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29.09.2022 22:49 Відповісти
третью фотку....последнюю
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29.09.2022 22:51 Відповісти
Там таблетки от давления , диареи и маразма.
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29.09.2022 22:58 Відповісти
Ни хера себе набор?
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29.09.2022 23:02 Відповісти
а ти доживи до 60-ти, зрозумієш

на фото ;

1. армяшка
2. в районі 60-ти

баєц !
до першого ба-бах
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29.09.2022 23:07 Відповісти
та да...я щойно 50 розбулькав
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29.09.2022 23:12 Відповісти
Деды воевали ? Скоро и Ваши фотки на палках будут носить
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29.09.2022 22:49 Відповісти
як не як, а діди воювали таки з нацизмом, хоть і на стороні більшовизму,

так що зараз "діди оху..євалі" з Отєчєствєнной войни 2022

.
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29.09.2022 23:09 Відповісти
Почему оружие у него не из братской Еритреи?
https://photos.app.goo.gl/v1vKbRksjnNcpEit5
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29.09.2022 23:18 Відповісти
Правильно нех раздавать лады всем подряд.
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29.09.2022 22:44 Відповісти
ПЕРВАЯ ПОМЫЛКА ЭТО ТЫ ВТОРАЯ СОТАЯ ВСЕГДА ТЫ СО 101 ВЕЧНО ТЫ ***** ТЫ НЕ ВИДИШЬ В ЗЕРКАЛЕ ПРИЧИНУ ПОМЫЛОК
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29.09.2022 22:44 Відповісти
Ага! Щас! Лікарі мотострілками бути не можуть, а кагебісти-наркоділки кеувати державою можуть! Що за фігня! До, лікар з вищою о вітою тупіший за мотострілка з трьома класами, коридором і шкільним туалетом з курилкою? Ще члєнін сказав, що кухарка державою може керувати!
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29.09.2022 22:44 Відповісти
Кацапы, вы же знаете, как будут исправлять его ошибки и сколько переломанных (ваших, заметьте) ребер будет вам это стоить? а сколько из вас присядет за его ошибки? То-то и оно
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29.09.2022 22:44 Відповісти
ситуація на фронті
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29.09.2022 22:44 Відповісти
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29.09.2022 22:56 Відповісти
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30.09.2022 09:56 Відповісти
Точнее так - зараз он челюсть потеряет
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29.09.2022 22:54 Відповісти
Джугашвілі це називав головокружение от успехов.
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29.09.2022 22:45 Відповісти
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29.09.2022 22:45 Відповісти
Слова дагестанской женщины облетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе,

скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "

Россияне , Кто напал на вас ?
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29.09.2022 22:47 Відповісти
Виправи єдину помилку - самоліквідуйся, а за решту подбає ЗСУ
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29.09.2022 22:47 Відповісти
"Потрібно виправити всі помилки"...
Це як - зробити твоїй свиноматері аборт заднім числом?
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29.09.2022 22:48 Відповісти
для ВСУ это не имеет ни какого значения.
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29.09.2022 22:51 Відповісти
Царь не знает про беды народа. Бояре царю не докладывают. От того народ и ропщет.. Государь - спаситель и надьожа наша: дохнуть будут не все а токмо избранные.
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29.09.2022 22:58 Відповісти
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29.09.2022 22:58 Відповісти
Те,кто ржали,что украинцы собирают клубнику в Польше будут мыть унитазы в Грузии
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29.09.2022 23:01 Відповісти
Oleh Manchura

1 д.

Це був жовтень 1993 року.

Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.

Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.

Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.

Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.

Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.

Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.

До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.

Півтори сотні військових.

Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.

З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.

А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.

250 тисяч втекло з рідної землі.

Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.

Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.

Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.

Він страшенно боявся.

Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.

Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.

Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.

Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.

В пеклі зігрієтеся, уйобки.

ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
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29.09.2022 23:43 Відповісти
а шо ватники без ватних штанів і ватної куфайки пішли в світ?
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29.09.2022 23:53 Відповісти
У американцев во Вьетнаме была своя методика: --
Пленных не брать , а калечить до потери трудоспособности,
создавая тем самым обузу в начале для тылов, а потом
и для всего государства. Инвалиду надо платить,
а покойнику --- незачем.
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29.09.2022 23:02 Відповісти
Всьо ідьот по плану какіє еще Ашібкі, райсія вперде
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29.09.2022 23:09 Відповісти
Samoje vernoje resenyje bylo putlera pristrelit,on zasluzil na eto
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29.09.2022 23:11 Відповісти
Уже 58 тисяч ашІбок
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29.09.2022 23:14 Відповісти
Все хотят увидеть среди мобилизованных детей Пескова, Медведева -
моральное право посылать на смерть других начинается с личного примера.
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29.09.2022 23:29 Відповісти
Двоечник, оставь исправление ошибок в ДНК русских для ВСУ.
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29.09.2022 23:29 Відповісти
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29.09.2022 23:33 Відповісти
Что, и срочников, отправленных на войну, обратно в часть вернут?
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29.09.2022 23:39 Відповісти
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29.09.2022 23:41 Відповісти
Трохи про вату з ватних пабліків...

мне 53.. первый раз пошёл трудиться в 15 лет. Летом на завод. Отправили в то место где навешивают петли на окна и двери... стеклили окна ... так вот тогда был возмущён тем что мужики которые там работали - шурупы забивали молотком ... Я им говорил что шурупы нужно закручивать ...на что получал ответ - хозяева сами закрутят ... хотя тогда были пневмошуруповёрты импортные на производстве, так как завод собирал Шведские дома ... что-то изменилось с тех пор..? Нет, страна ублюдков дегенератов лентяев и завистников и будут стучать друг на друга...
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29.09.2022 23:41 Відповісти
Отца, вместе с другими инженерами центра управления космическими полётами, посылали рабоать на овощехранилище. Однажды привезли китайские ябоки. Они были в деревянных ящичках, пересыпанные рисовой соломой, завёрнутые в бумажечки. Инженеров заставляли ломать ящики, разворачивать яблоки и бросать на гнилой пол - чтобы товар дошёл до соответствующей советскому магазину кондиции.
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29.09.2022 23:56 Відповісти
Чергова маячня мерзоти,яка скоро здохне.
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29.09.2022 23:52 Відповісти
"...помилку... потрібно виправити..."

Тому всіх на фронт...
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30.09.2022 03:03 Відповісти
Усе як завжди. Цар добрий. Боярє погані. Пам'ятаю лист Сталіна "Перегибы на местах" . Після голодомору 1932-1933 років. Дев'яносто років пройшло. Нічого не змінилося.
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30.09.2022 06:35 Відповісти
Поржал
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30.09.2022 07:48 Відповісти
 
 