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Киев (24533) рестораны (275) McDonald's (31) еда (319)

McDonald’s открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мак,mcdonald's,big,mac,биг,бургер,макдональдз

McDonald’s в Киеве 30 сентября возобновил свою работу не только на доставку. Теперь фастфуд можно отведать внутри 10 заведений.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Клиенты могут посетить десять ресторанов в Киеве по следующим адресам:

  • проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь)
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская")
  • улица Михаила Гришко, 7 (метро "Позняки")
  • улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)
  • Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)
  • улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")
  • проспект Броварской, 27 (метро Дарница")
  • проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)
  • проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западной части Украины.

Ранее McDonald's возобновил работу только на доставку. В компании ожидали, что залы, экспресс-окна и McDrive откроются в октябре.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Якщо ви не розумієте суть цієї новини, то не потрібно себе виставляти дурнем. Так само можна казати i про дипломатичні представництва країн, які повернулися/повертаються до Києва, нащо вони це роблять. Бо це певні маркери віри в Україну і відповідно їхня оцінка ризиків тих чи інших бойових дій на конкретній терирорії. Це щодо питання про застосування ЯО.
Чи згідно вашої логіки то треба взагалі увесь бізнес позакривати? Це ж не якісь розваги в данному випадку, а заклад харчування. Якщо у вас с Маком тільки асоціація як "розвага", то мені вас дуже шкода.
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30.09.2022 11:21
+8
Так может людям перестать жить и сутками биться головой об стену проклиная судьбинушку? Макдональдсы это налоги, это обычная еда как и в магазинах и других кафе, это тысячи рабочих мест. Ты зарплату людям будешь платить, если рабочие места будут закрыты?
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30.09.2022 11:22
+6
якесь двояке відчуття якщо чесно, так виглядає,що пів країни воює,а пів живе звичайним життям,на фронті за день в Дніпрі кацапи знищили близько 100 автобусів своєю артилерією чи чим там, вбили в Запоріжжі 23 людини в автоколоні,а в Києві Макдональдс відкривається... у нас все таки ще не кожен зараз до кінця усвідомив що іде велика,жахлива,кривава війна, так як було з 2014 року, на Донбассі воювали собі, а на інших територіях жили і не хвилювалися особливо,щось і зараз схоже відбувається тільки в менших масштабах і з набагато більшими жертвами, а потрібно щоб з таким ворогом кожен докладав максимум зусиль і робив щось для перемоги,тому що не можливо виграти,коли 1-3млн млн безпосередньо мають відношення до війни, а інші чекають коли уже буде перемога,так війна не виграється, це тотальна народна війна.і якщо хтось думає,що він відсидиться в дома треба тільки зачекати, то дуже сильно помиляється,ця війна торкнеться кожного,рано чи пізно,і краще готуватися до цього уже
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30.09.2022 10:56
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Правила форума Совет форумчан
ні, ну це дуже важливо, які там ATACMS. тепер українці і фастфуд пожерти можуть. ті хто виживуть.
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30.09.2022 10:50 Ответить
Це українська компанія, яка купила в американців франшизу. Який ATACMS?
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30.09.2022 11:11 Ответить
Может всей Украине в Киев нужно перебраться? Походу, там очень безопасно.
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30.09.2022 10:54 Ответить
Мак - це просто кафе з бургерами. У моєму місті працюють кафе. А у вашому?
Їй-Богу, Київ винний в тому, що там є Мак
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30.09.2022 11:13 Ответить
якесь двояке відчуття якщо чесно, так виглядає,що пів країни воює,а пів живе звичайним життям,на фронті за день в Дніпрі кацапи знищили близько 100 автобусів своєю артилерією чи чим там, вбили в Запоріжжі 23 людини в автоколоні,а в Києві Макдональдс відкривається... у нас все таки ще не кожен зараз до кінця усвідомив що іде велика,жахлива,кривава війна, так як було з 2014 року, на Донбассі воювали собі, а на інших територіях жили і не хвилювалися особливо,щось і зараз схоже відбувається тільки в менших масштабах і з набагато більшими жертвами, а потрібно щоб з таким ворогом кожен докладав максимум зусиль і робив щось для перемоги,тому що не можливо виграти,коли 1-3млн млн безпосередньо мають відношення до війни, а інші чекають коли уже буде перемога,так війна не виграється, це тотальна народна війна.і якщо хтось думає,що він відсидиться в дома треба тільки зачекати, то дуже сильно помиляється,ця війна торкнеться кожного,рано чи пізно,і краще готуватися до цього уже
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30.09.2022 10:56 Ответить
Якщо ви не розумієте суть цієї новини, то не потрібно себе виставляти дурнем. Так само можна казати i про дипломатичні представництва країн, які повернулися/повертаються до Києва, нащо вони це роблять. Бо це певні маркери віри в Україну і відповідно їхня оцінка ризиків тих чи інших бойових дій на конкретній терирорії. Це щодо питання про застосування ЯО.
Чи згідно вашої логіки то треба взагалі увесь бізнес позакривати? Це ж не якісь розваги в данному випадку, а заклад харчування. Якщо у вас с Маком тільки асоціація як "розвага", то мені вас дуже шкода.
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30.09.2022 11:21 Ответить
Ты будешь в шоке но в Киеве ещё и любовью занимаются падлюки. Даже под звуки воздушной тревоги.
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30.09.2022 18:39 Ответить
Інфа в широкому доступі.
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30.09.2022 11:01 Ответить
ти серйозно? ти думаєш так важко догадатися де є велике скупчення людей? тут навіть 10 річна дитина тобі скаже,що на вокзалах, в торгових центрахі так далі,для чого ображати?
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30.09.2022 11:03 Ответить
Тицяєте пальцем-Гугл,Макдональдс,Киїїв.Все.
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30.09.2022 11:04 Ответить
Два мира. В 500 км- россияне сеют смерть, люди в подвалах готовят пищу и живут, в Киеве главные новости телеграм каналов уже неделю-где и как открылся Мак дональдс и куда из него развозят еду. Может еще салют устроить по этому поводу?
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30.09.2022 11:06 Ответить
Так может людям перестать жить и сутками биться головой об стену проклиная судьбинушку? Макдональдсы это налоги, это обычная еда как и в магазинах и других кафе, это тысячи рабочих мест. Ты зарплату людям будешь платить, если рабочие места будут закрыты?
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30.09.2022 11:22 Ответить
Неношу ботинки.
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30.09.2022 11:41 Ответить
Ніт, кончати від пожирання булок і бараболі
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30.09.2022 11:40 Ответить
Для хороших бургеров - "Макдоналдс", для всего остального мастеркард порнохаб.
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30.09.2022 11:45 Ответить
Ботяра! Голову продуй пескоструем. Открывать Мекедолдсы или киоски с Шаурмой и хайповать по этому поводу НЕДЕЛЯМИ -разные события. Передай на свою ферму.
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30.09.2022 11:57 Ответить
У меня нет фермы. И села даже нет. Сирота я. Мекедолдс как открою сообщу.
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30.09.2022 12:02 Ответить
У тебя нет фемы, по причине того, что ты мелкая вошь и на ферме подьедаешся. "Открыть" ты можешь только дырявый кошелек в который владельцы фермы засунут мятые сто гривень.
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30.09.2022 12:09 Ответить
На конюшню можно передам? Рядом с моим домом есть. Да а денег у меня и правда нет, тяжело очень сейчас, но держусь. Спасибо за сочуствие.
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30.09.2022 12:14 Ответить
Вошь , работать не пробовало?
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30.09.2022 12:15 Ответить
Може ви не знали, що в Києві теж була війна. І біля того самого Академгородка рашисти підірвали кілька будинків. А зараз там відкривають Макдональдса. То що? Так буде і по всій Україні. Чи нам потрібно продовжити сидіти в підвалах
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30.09.2022 11:33 Ответить
Селючка чи що? ))))
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30.09.2022 11:47 Ответить
Так
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13.10.2022 17:47 Ответить
Ты то же из хайпожеров? Открывать Мекедоналдс и делать из этого многонедельный хайп- разницу улавливаешь?
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30.09.2022 11:53 Ответить
От дурне...
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30.09.2022 12:00 Ответить
Ботяра, из скотофермы! Передай там на ферму-хватит шоу устраивать из открытия фастфуда. "Промоушн" они устраивают, "входят на рынок снова". Ты мелкая вошь, паразитирущая, но начальство над тобою, голову должно иметь ?
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30.09.2022 12:05 Ответить
Шариков,вы счастливая сабака..вас чилавеком сделали...и профессия даже есть...душили душили,душили душили...🤣,это не профессия...это мавзолейная обязанность ..быть быдлом...🦍
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30.09.2022 11:08 Ответить
Дней через несколько приеду в столицу... забегу отведать диво американское 🇺🇸🤣🤣😛После чешкого пива порядком надоевшего,сожру десять фаст-фудов,а может и двадцать...
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30.09.2022 11:16 Ответить
Байден выделил Украине очередные 12 ,3 ярда доляров...из них 8 ярдов на оборону,остальные на содержание слуг народа...
Весело живём...
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30.09.2022 11:27 Ответить
Вы тетенька плохой человек
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30.09.2022 11:48 Ответить
Так, страшне гімно
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14.10.2022 18:31 Ответить
Ого як ботів заковбасило на цю новину. Хм, цікаво.
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30.09.2022 11:38 Ответить
Так, ботів багато набігло. Чи то їм " Дядя Ваня" замість Макдональдса не подобається. Чи то вони забули, як за три дні Київ взяли.
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30.09.2022 11:56 Ответить
Ботяра, ты "прикинулся ветошью"? Это про тебя писано.
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30.09.2022 12:14 Ответить
Не надоело еще на всех кидаться с агрессией?
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30.09.2022 12:31 Ответить
А не надоело устраивать праздничные шоу, когда рядом хоронят погибших?
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30.09.2022 14:57 Ответить
У вас какое дикое искривление реальности. О каких шоу идет речь? Пиццерии все тоже закрыть, например, Dominо или Pizza-Veterano? Может и АЗС все закрыть, которые продают хот доги?

В тот же Мак детей часто водят на ДР, для них это хоть какой-то праздник в этих обстоятельствах? Или их тоже необходимо ограничивать, пускай только смотрять на смерти вокруг, военные новости и зомбоящик, правильно? В чем тогда отличие от тех же орков с их путлерюгендом?
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30.09.2022 18:23 Ответить
Не прикидывайся идиотом. Речь не о самом факте открытия фастфудов речь о многонедельном "праздничном шоу", которое сопровождает окрытие Макдональдса в Киеве. С десятками оплаченными СМИ и телеграмканалов , восторжено приветствующих открытие, с публикациям якобы "соцопросов" из которых следует, что факт "развозки бутербродов" оказыватся больше всего беспокоит население Украины. Вы не додумались еще до салютов, или это уже в бюджете?
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30.09.2022 19:00 Ответить
тільки повний довбень або рашист може не радіти цій новині
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01.10.2022 01:13 Ответить
 
 