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McDonald’s открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК
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McDonald’s в Киеве 30 сентября возобновил свою работу не только на доставку. Теперь фастфуд можно отведать внутри 10 заведений.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Клиенты могут посетить десять ресторанов в Киеве по следующим адресам:
- проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь)
- проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская")
- улица Михаила Гришко, 7 (метро "Позняки")
- улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)
- Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)
- улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")
- проспект Броварской, 27 (метро Дарница")
- проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")
- проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)
- проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")
Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западной части Украины.
Ранее McDonald's возобновил работу только на доставку. В компании ожидали, что залы, экспресс-окна и McDrive откроются в октябре.
Топ комментарии
+9 Sergio ee3cd576
показать весь комментарий30.09.2022 11:21
+8 Игорь Билык
показать весь комментарий30.09.2022 11:22
+6 Андрій Саган
показать весь комментарий30.09.2022 10:56
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Їй-Богу, Київ винний в тому, що там є Мак
Чи згідно вашої логіки то треба взагалі увесь бізнес позакривати? Це ж не якісь розваги в данному випадку, а заклад харчування. Якщо у вас с Маком тільки асоціація як "розвага", то мені вас дуже шкода.
мастеркардпорнохаб.
Весело живём...
В тот же Мак детей часто водят на ДР, для них это хоть какой-то праздник в этих обстоятельствах? Или их тоже необходимо ограничивать, пускай только смотрять на смерти вокруг, военные новости и зомбоящик, правильно? В чем тогда отличие от тех же орков с их путлерюгендом?