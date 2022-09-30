McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК

McDonald’s у Києві 30 вересня відновив свою роботу не лише на доставку. Тепер фастфуд можна скуштувати всередині 10 закладів.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

клієнти можуть відвідати десять ресторанів у Києві за такими адресами:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа)

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська")

вулиця Михайла Гришка, 7 (метро "Позняки")

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)

вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")

проспект Броварський, 27 (метро Дарниця")

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)

проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")

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Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади в західній частині України.

Раніше McDonald's поновив роботу лише на доставлення. В компанії очікували, що зали, експрес-вікна та McDrive відкриються у жовтні.