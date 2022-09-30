Ядерные угрозы Путина являются актом отчаяния, поскольку РФ проигрывает войну, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявления российского президента Путина о применении тактического ядерного оружия против Украины являются актом отчаяния, поскольку Россия проигрывает войну на поле боя.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью France24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия распространяет страх. Россия пытается всех парализовать страхом. И эти российские намеки на возможное применение тактического ядерного оружия являются актом отчаяния, потому что они проигрывают войну на поле боя", - сказал министр.
По его словам, нужно серьезно относиться к этим российским намекам, однако также нужно помнить, что мир должен сдерживать Россию.
"И я уверен, что все остальные ядерные государства в мире будут выступать против использования ядерного оружия", - добавил Кулеба.
Министр также отметил, что россия пытается "присоединить" захваченные украинские территории, которые не может контролировать.
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7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
Переделали все
"+-" з тапіка?
Воно ше завидуватиме Муссоліні та Чаушеску.
Невестабабка-буйло будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать (народную) милицию (молодых республик) ... даже угрожать применить ядерное оружие.
Но вы не обращайте внимания, это старинный кацапский красивый обычай.
ві говорите о персонаже, которій строит-перестраивает дворец в геленджике?
как и его придворніе
Там были официальные договора как с Финнами например
Х-ло тупо по беспределу идет
Тем ему же хуже