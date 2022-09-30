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Ядерные угрозы Путина являются актом отчаяния, поскольку РФ проигрывает войну, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Заявления российского президента Путина о применении тактического ядерного оружия против Украины являются актом отчаяния, поскольку Россия проигрывает войну на поле боя.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью France24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия распространяет страх. Россия пытается всех парализовать страхом. И эти российские намеки на возможное применение тактического ядерного оружия являются актом отчаяния, потому что они проигрывают войну на поле боя", - сказал министр.

По его словам, нужно серьезно относиться к этим российским намекам, однако также нужно помнить, что мир должен сдерживать Россию.

"И я уверен, что все остальные ядерные государства в мире будут выступать против использования ядерного оружия", - добавил Кулеба.

Министр также отметил, что россия пытается "присоединить" захваченные украинские территории, которые не может контролировать.

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Топ комментарии
+7
В немецком сегменте Калининград в тренде. ***** всех переиграл, политкорректные немцы начали говорить о референдуме в Кенигсберге

7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
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30.09.2022 16:53
+4
Калінінградські кацапи з радістью проголосують за входження області до складу Німеччини чи Польші. Але нахуа вони там потрібні? Місто так, самі ж місцяни вплав до пітера.
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30.09.2022 16:57
+3
Росія приєднала ці території тільки на папері, а цього не досить. Мало що сказав шизонутий ботокс
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30.09.2022 16:52
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Росія приєднала ці території тільки на папері, а цього не досить. Мало що сказав шизонутий ботокс
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30.09.2022 16:52 Ответить
В немецком сегменте Калининград в тренде. ***** всех переиграл, политкорректные немцы начали говорить о референдуме в Кенигсберге

7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
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30.09.2022 16:53 Ответить
Калінінградські кацапи з радістью проголосують за входження області до складу Німеччини чи Польші. Але нахуа вони там потрібні? Місто так, самі ж місцяни вплав до пітера.
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30.09.2022 16:57 Ответить
Разве? По-моему, если провести опрос у немцев, хотите ли вы присоединить Кенигсберга к Германии, то "за" будут, наверное, процента 2 (на деле больше как и во всех опросах, но осознанно именно 2%). Зачем им эта вонючая клоака? А какие там люди живут, боже мой. То есть с людьми 2% за, а просто территорию без людей ну может процентов 30 будут, там же совковые помои, убогие, уродливые дома, и, главное, не энергоэффективные, надо еще платить, чтобы их снести и непонятно куда вывести мусор, а затем строить все по новой.
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30.09.2022 16:59 Ответить
В ГДР не намного лучше было

Переделали все
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30.09.2022 17:04 Ответить
Все да не все. Голови не переробили, з яких на відміну від ФРН протягом 40 років радянської окупації не вибивався фашизм . Через те і праворадикальні партії в колишній НДР зараз такі популярні
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30.09.2022 17:34 Ответить
І що те падло під'єднало?
"+-" з тапіка?
Воно ше завидуватиме Муссоліні та Чаушеску.
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30.09.2022 17:34 Ответить
"Невеста бабка-буйло будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать (народную) милицию (молодых республик) ... даже угрожать применить ядерное оружие.
Но вы не обращайте внимания, это старинный кацапский красивый обычай.

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30.09.2022 18:11 Ответить
Не смешно.он реально применит ядерное оружие.в ближайшее время.
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30.09.2022 18:36 Ответить
таким же успехом может повеситься

ві говорите о персонаже, которій строит-перестраивает дворец в геленджике?
как и его придворніе
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30.09.2022 18:40 Ответить
Після Бучі, Маріуполя і Ізюма страшно може бути тільки оркам. Тримайтесь і бережіть Україну
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30.09.2022 19:10 Ответить
Це марення шибзіка.
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30.09.2022 16:54 Ответить
Даже Гитлер или Сталин так не действовали

Там были официальные договора как с Финнами например

Х-ло тупо по беспределу идет

Тем ему же хуже
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30.09.2022 16:58 Ответить
Так а Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я...?
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30.09.2022 17:00 Ответить
Нагадаю зеленому тормозу що війна йде на 99% по території України, от коли наша армія буде на підступах до москви от тоді можна буде говорити про перемогу, навіть якщо ми кацапню виженемо зі своєї території вони спокійно продовжать валити зі всього що мають по всій нашій території, по прикордонню з рсзо та артилерії, по тилу дальнобійними ракетами. Без бойових дій на території рашки неможливо ні виграти ні зупинити війну.
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30.09.2022 17:01 Ответить
Ты дебил,Кулеба?рашка отобрала у нас большой кусок земли,и она програє?зеленая плесень здала Украину
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30.09.2022 18:01 Ответить
Так поэтому и война идёт, что они оккупировали нашу территорию. Но раша объективно проигрывает войну на поле боя, Кулеба прав.
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02.10.2022 13:17 Ответить
Зелена шобла-***** вже відверту маячню плете! Рашка офіційно відібрала 20% території в т.ч і ту яку шобла здала в перший же день без бою, а шоблойоб меле що ядерні держави виступлять проти удару ЯЗ по Україні....Кучму і Пінчука за яйця і до стінки за здачу ЯЗ.А в США та Ізраїлю затребувати хоча б 50 ядерних боєголовок!!
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30.09.2022 18:31 Ответить
Та блефує окурок. Коли кремлівський алкаш виліз зі своєю статтею типу "дєржіте мєня сємєро", то було ясно, що це блеф. Тим більше, їх попередили, що буде з ними, якщо вони застосують ядерну зброю. Одне діло чмобіків на війну відправляти, друге діло ядерна зброя.
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02.10.2022 13:22 Ответить
 
 