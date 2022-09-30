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Ядерні погрози Путіна є актом відчаю, оскільки РФ програє війну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Заяви російського президента Путіна про застосування тактичної ядерної зброї проти України є актом відчаю, оскільки Росія програє війну на полі бою.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю France24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія поширює страх. Росія намагається всіх паралізувати страхом. І ці російські натяки про можливе застосування тактичної ядерної зброї є актом відчаю, тому що вони програють війну на полі бою", - сказав міністр.

За його словами, потрібно серйозно ставитися до цих російських натяків, проте, також потрібно пам’ятати, що світ має стримувати Росію.

"І я впевнений, що всі інші ядерні держави у світі будуть виступати проти використання ядерної зброї", - додав Кулеба.

Міністр також зазначив, що Росія намагається "приєднати" загарбані українські території, які не може контролювати.

Також читайте: Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
В немецком сегменте Калининград в тренде. ***** всех переиграл, политкорректные немцы начали говорить о референдуме в Кенигсберге

7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
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30.09.2022 16:53
+4
Калінінградські кацапи з радістью проголосують за входження області до складу Німеччини чи Польші. Але нахуа вони там потрібні? Місто так, самі ж місцяни вплав до пітера.
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30.09.2022 16:57
+3
Росія приєднала ці території тільки на папері, а цього не досить. Мало що сказав шизонутий ботокс
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30.09.2022 16:52
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Росія приєднала ці території тільки на папері, а цього не досить. Мало що сказав шизонутий ботокс
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30.09.2022 16:52 Відповісти
В немецком сегменте Калининград в тренде. ***** всех переиграл, политкорректные немцы начали говорить о референдуме в Кенигсберге

7:30 AM · 30 сент. 2022 г.·Twitter Web App
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30.09.2022 16:53 Відповісти
Калінінградські кацапи з радістью проголосують за входження області до складу Німеччини чи Польші. Але нахуа вони там потрібні? Місто так, самі ж місцяни вплав до пітера.
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Разве? По-моему, если провести опрос у немцев, хотите ли вы присоединить Кенигсберга к Германии, то "за" будут, наверное, процента 2 (на деле больше как и во всех опросах, но осознанно именно 2%). Зачем им эта вонючая клоака? А какие там люди живут, боже мой. То есть с людьми 2% за, а просто территорию без людей ну может процентов 30 будут, там же совковые помои, убогие, уродливые дома, и, главное, не энергоэффективные, надо еще платить, чтобы их снести и непонятно куда вывести мусор, а затем строить все по новой.
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30.09.2022 16:59 Відповісти
В ГДР не намного лучше было

Переделали все
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30.09.2022 17:04 Відповісти
Все да не все. Голови не переробили, з яких на відміну від ФРН протягом 40 років радянської окупації не вибивався фашизм . Через те і праворадикальні партії в колишній НДР зараз такі популярні
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30.09.2022 17:34 Відповісти
І що те падло під'єднало?
"+-" з тапіка?
Воно ше завидуватиме Муссоліні та Чаушеску.
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30.09.2022 17:34 Відповісти
"Невеста бабка-буйло будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать (народную) милицию (молодых республик) ... даже угрожать применить ядерное оружие.
Но вы не обращайте внимания, это старинный кацапский красивый обычай.

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30.09.2022 18:11 Відповісти
Не смешно.он реально применит ядерное оружие.в ближайшее время.
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30.09.2022 18:36 Відповісти
таким же успехом может повеситься

ві говорите о персонаже, которій строит-перестраивает дворец в геленджике?
как и его придворніе
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30.09.2022 18:40 Відповісти
Після Бучі, Маріуполя і Ізюма страшно може бути тільки оркам. Тримайтесь і бережіть Україну
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30.09.2022 19:10 Відповісти
Це марення шибзіка.
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30.09.2022 16:54 Відповісти
Даже Гитлер или Сталин так не действовали

Там были официальные договора как с Финнами например

Х-ло тупо по беспределу идет

Тем ему же хуже
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30.09.2022 16:58 Відповісти
Так а Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я...?
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30.09.2022 17:00 Відповісти
Нагадаю зеленому тормозу що війна йде на 99% по території України, от коли наша армія буде на підступах до москви от тоді можна буде говорити про перемогу, навіть якщо ми кацапню виженемо зі своєї території вони спокійно продовжать валити зі всього що мають по всій нашій території, по прикордонню з рсзо та артилерії, по тилу дальнобійними ракетами. Без бойових дій на території рашки неможливо ні виграти ні зупинити війну.
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30.09.2022 17:01 Відповісти
Ты дебил,Кулеба?рашка отобрала у нас большой кусок земли,и она програє?зеленая плесень здала Украину
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30.09.2022 18:01 Відповісти
Так поэтому и война идёт, что они оккупировали нашу территорию. Но раша объективно проигрывает войну на поле боя, Кулеба прав.
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02.10.2022 13:17 Відповісти
Зелена шобла-***** вже відверту маячню плете! Рашка офіційно відібрала 20% території в т.ч і ту яку шобла здала в перший же день без бою, а шоблойоб меле що ядерні держави виступлять проти удару ЯЗ по Україні....Кучму і Пінчука за яйця і до стінки за здачу ЯЗ.А в США та Ізраїлю затребувати хоча б 50 ядерних боєголовок!!
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30.09.2022 18:31 Відповісти
Та блефує окурок. Коли кремлівський алкаш виліз зі своєю статтею типу "дєржіте мєня сємєро", то було ясно, що це блеф. Тим більше, їх попередили, що буде з ними, якщо вони застосують ядерну зброю. Одне діло чмобіків на війну відправляти, друге діло ядерна зброя.
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02.10.2022 13:22 Відповісти
 
 