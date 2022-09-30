Ядерні погрози Путіна є актом відчаю, оскільки РФ програє війну, - Кулеба

Заяви російського президента Путіна про застосування тактичної ядерної зброї проти України є актом відчаю, оскільки Росія програє війну на полі бою.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю France24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія поширює страх. Росія намагається всіх паралізувати страхом. І ці російські натяки про можливе застосування тактичної ядерної зброї є актом відчаю, тому що вони програють війну на полі бою", - сказав міністр.

За його словами, потрібно серйозно ставитися до цих російських натяків, проте, також потрібно пам’ятати, що світ має стримувати Росію.

"І я впевнений, що всі інші ядерні держави у світі будуть виступати проти використання ядерної зброї", - додав Кулеба.

Міністр також зазначив, що Росія намагається "приєднати" загарбані українські території, які не може контролювати.

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