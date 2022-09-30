Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нинішня позиція Китаю щодо війни наразі більш вигідна Україні, а не Росії.
Про це Кулеба розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - заявив він.
Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та Китаю.
Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента - це регулярного контакту лідерів. За його словами лідери цих країн "з політичних причин поки що утримуються".
"Позиція Індії - така сама, як і позиція Китаю, з нею можна працювати. Я, звісно, маю запитання до закупівлі нафти, але аргумент індусів простий: "Європа купує, чому ми не можемо купувати?". Тобто складно. Але ми бачимо там і позитивну динаміку, наприклад, відмова індійського ВПК від співпраці з Росією за низкою проєктів - це серйозні фінансові втрати для російського оборонного комплексу.
Політично позиція Індії звучить завжди чітко - що вона за територіальну цілісність України. З того, що ми знаємо про розмови Моді з Путіним, - також запитань немає до Моді, він говорить правильні речі", - констатував Кулеба.
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а в Китает до фига оружия. если бы Пекин дал то чем располагает Путину - нам был бы пи...
https://www.jetzt.de/glotzen/winnie-puuh-verbot-in-china
Он дал Уйлу шанс на быструю операцию, но украинцы Уйлу обломали все планы.
Китай посмотрел, что может произойти и перенес свои планы на несколько лет вперед.
А Уйло застрял в Украине. Все, приплыли. Сушите весла, сер. Мы с Украины!
Воевать он с ними не будет. Зачем? Украина сама все сделала уже.
Грузия и Молдова, сидят, сложа ручки, и ждут, когда Давид свалит Голиафа. А Китаю все эти богатства сейчас не нужны. Они ему понадобятся в далеком будущем!
Пусть кто то ломится на Луну, в Антарктиду... А у них уже все под боком готовое есть!
Не будет Китай нападать на слабую Россию! Она сама скоро развалится и он спокойно без пыли и спешки возьмет все, что ему понравится от нее.
У них есть 80 старых Леопардов 2!
особенно после Мельника и высеров Зели, когда он Штанмайера послал в апреле, дебил.
на 2 месяца задержал передачу оружия Украине.
НЕ шлемов...
Дебил потому что. типа тебя.
вспомните мои слова.
кроме ким чен ына ему больше не позвонит ни один мировой лидер.
ты дура.
1. Російська Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
6. Російська Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Може перед тим, як писати, ти пошукаєш та почитаєш?
Кучма нагадав, що Китай теж підписав Будапештський меморандум
Где тут видишь Китай? То, что в статейку всунули фото Кучмы, напечатали типа его слова, от этого подписи Китая там не появятся.
Будапештський меморандум
Дві інші ядерні держави - Франція і Китай - офіційно висловили гарантії Україні у формі дипломатичних нот (Заява Франції про приєднання України до ДНЯЗ від 05.12.1994; Заява Уряду Китаю про гарантії безпеки Україні від 04.12.1994).
Треба не тільки картинки дивитися. а ще й текст читати.
Я ТОБІ дав пряму цитату з меморандуму щодо взятих сторонами зобов'язань. Вчися читати все, а не те, що ТОБІ подобається.
П.С. Пієтети з ти\ви в інтернеті звичайно розводядть задроти, яким бракує аргументів.
1. Либо Си переизберут и он сохранит такую же позицию.
2. Либо Си переизберут и он станет агрессивно помогать Чмоне, будучи уверенным в том, что он сидит крепко в своем кресле.
3. Либо Си переизберут и он соскочит от Чмони как от петуха, который зашкваривает все вокруг.
4. Либо Си заменят на шанхайского и тот уже однозначно будет против Чмони без вариантов.
5. Либо Си заменят на военного, который сольется с Чмоней в одно целое.
6. Либо Си заменят на шанхайского и того тут же скинет военный с внутренним конфликтом, и Чмоня сможет сыграть в нем важную роль и тоже получить оружие или же не сможет.
Очень много вариантов, поэтому надо брать факты. Что на сегодняшний день, 30-го сентября, делает китайская пропаганда? Полностью в унисон копирует кацапскую повестку (сегодняшнее высирание как раз подходит) и жестко удаляет все альтернативные точки зрения. Периодически некоторые газеты вбрасывают более нейтральную повестку или прозападную. Это факт и на него надо ориентироваться на сегодняшний день. Как и на тот факт, что оружия с иероглифами от кацапов не прям много, может быть следовые количества из других стран, кому первоначально продал их Китай. А вот что возят поездами, например запчасти для ракет, это уже загадка. Которую можно разгадать, подорвав жд мост над рекой, который чинить будут в тех местах да еще и зимой очень долго.
Важна дата 15 ноября. Это крайний срок для Уйла разобраться с Украиной.
Индия и Китай дали ему такой срок.
Президент Володимир Зеленський засуджує "неоднозначну" позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну. Про це український лідер заявив у інтерв'ю виданню Ouest-France.
Нагадаємо, раніше офіційний Пекін прокоментував плани Кремля провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Представник МЗС Китаю заявив, що всі країни заслуговують на повагу свого суверенітету. .
тов Кулеба - вам Зеленський не указ? Чи ви живете в іншій україні?
Завдяки позиції Китая сталася вся ця війна. Китай - ворог України.