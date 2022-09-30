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Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нынешняя позиция Китая в отношении войны сейчас выгоднее Украине, а не России.

Об этом Кулеба рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать", - заявил он.

В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушающий эффект на двусторонние отношения Украины и Китая.

Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента - это регулярного контакта лидеров. По его словам, лидеры этих стран "по политическим причинам пока воздерживаются".

"Позиция Индии - такая же, как и позиция Китая, с ней можно работать. У меня, конечно, есть вопросы к закупке нефти, но аргумент индусов простой: "Европа покупает, почему мы не можем покупать?" То есть, сложно. Но мы видим там и позитивную динамику, например отказ индийского ВПК от сотрудничества с Россией по ряду проектов, это серьезные финансовые потери для российского оборонного комплекса.

Политически позиция Индии звучит всегда четко - что она за территориальную целостность Украины. Из того, что мы знаем об разговорах Моди с Путиным - тоже вопросов нет к Моди, он говорит правильные вещи", - констатировал Кулеба.

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Топ комментарии
+5
Тут Кулеба явно не то несёт. Винни-Пух благословил в феврале недомерка на войну с Украиной. Какая блин выгода.
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30.09.2022 16:15
+4
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30.09.2022 16:33
+4
Посылать не надо ни в коем случае. Просто надо понимать, что стратегичеки нынешний Китай си стал врагом для западной цивилизации, частью которой и является Украина. И если си останется председателем(а вероятность велика), то дружественной страной Китай Украине никогда не будет
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30.09.2022 16:45
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Тут Кулеба явно не то несёт. Винни-Пух благословил в феврале недомерка на войну с Украиной. Какая блин выгода.
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30.09.2022 16:15 Ответить
ти пропонуєш кулебі постапти Сі на йух? о т так вийти на ТВ і послати.
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30.09.2022 16:20 Ответить
Посылать не надо ни в коем случае. Просто надо понимать, что стратегичеки нынешний Китай си стал врагом для западной цивилизации, частью которой и является Украина. И если си останется председателем(а вероятность велика), то дружественной страной Китай Украине никогда не будет
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30.09.2022 16:45 Ответить
такая что Китай не дает России оружие и боеприпасы. ни деньги ни даже моральную или политическую поддержку.
Не нравится?
а в Китает до фига оружия. если бы Пекин дал то чем располагает Путину - нам был бы пи...
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30.09.2022 16:22 Ответить
Я к тому, что если бы си в феврале сказал нет, то не было бы этой войны. Винни-Пух хотел ослабить запад руками моли, но что-то пошло не так. Получилось наоборот. Сейчас они выжидают. Но это не меняет того, что Винни-Пух по прежнему хочет ослабить запад и верит в весь этот бред про зоны влияния
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30.09.2022 16:41 Ответить
А він хіба не "панда"?
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30.09.2022 17:32 Ответить
Вот закиньте в переводчик статью. В Китае реально запрещен мультик про Винни-Пуха. Ну и картинки говорят сами за себя

https://www.jetzt.de/glotzen/winnie-puuh-verbot-in-china
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30.09.2022 17:40 Ответить
я тобі поясню...це благословіння теж саме якби попереду себе на міни послав, щоб подивитись на свої перспективи с Тайванем. Будь хто розумний таке блогословіння б дав))
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30.09.2022 18:12 Ответить
Кидай благословив пуйла... жовті мерзотники. Не пробачим.
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30.09.2022 16:17 Ответить
У Китая есть Тайвань. Это что для наРФии Крым.
Он дал Уйлу шанс на быструю операцию, но украинцы Уйлу обломали все планы.
Китай посмотрел, что может произойти и перенес свои планы на несколько лет вперед.
А Уйло застрял в Украине. Все, приплыли. Сушите весла, сер. Мы с Украины!
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30.09.2022 16:31 Ответить
«У Китая есть Тайвань. Это что для наРФии Крым.» - це концептуально різні речі. Саме тому Китай не визнає Крим кацапським.
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30.09.2022 16:40 Ответить
Китай спит и видит, как раССею не видит...
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30.09.2022 16:17 Ответить
Китай действительно не видит россию соперником. У него своей территории 2/3 не сильно освоенной. Так что россия для него просто временна ширма, прикрывающая 45% мировых запасов ископаемых. Дикари без Запада не могут самостоятельно добывать ни газ, ни нефть.
Воевать он с ними не будет. Зачем? Украина сама все сделала уже.
Грузия и Молдова, сидят, сложа ручки, и ждут, когда Давид свалит Голиафа. А Китаю все эти богатства сейчас не нужны. Они ему понадобятся в далеком будущем!
Пусть кто то ломится на Луну, в Антарктиду... А у них уже все под боком готовое есть!
Не будет Китай нападать на слабую Россию! Она сама скоро развалится и он спокойно без пыли и спешки возьмет все, что ему понравится от нее.
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30.09.2022 16:28 Ответить
Да будет так... Аминь..
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30.09.2022 16:40 Ответить
Слабые санкции! Выбивай оружие из Германии. Нам нужны Леопарды!
У них есть 80 старых Леопардов 2!
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30.09.2022 16:19 Ответить
выбивай, в чем проблема. типа это легко.
особенно после Мельника и высеров Зели, когда он Штанмайера послал в апреле, дебил.
на 2 месяца задержал передачу оружия Украине.
НЕ шлемов...
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30.09.2022 16:23 Ответить
Мельник решил сыграть в любимую игру зеленых- пиар в ущерб всему. У него это получилось. Потом весь МИД работал, что бы замять скандал устроенный Зеленским и Мельником. Но до конца отчуждение так и не преодолено.
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30.09.2022 16:32 Ответить
Європа купує - то Європа нам і помагає а індуси -
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30.09.2022 16:20 Ответить
Кулеба як завжди марення несе. Йому, як і його шефу, легше ідіотом уславитися ніж зрадником.
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30.09.2022 16:22 Ответить
зеля как раз сказал что недоволен позицией Китая.
Дебил потому что. типа тебя.
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30.09.2022 16:29 Ответить
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30.09.2022 16:25 Ответить
мечты Путина. Си Цзинь Пин его достаточно предупреждал и больше, после такой идиотии, ему НЕ ПОЗВОНИТ.
вспомните мои слова.
кроме ким чен ына ему больше не позвонит ни один мировой лидер.
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30.09.2022 16:30 Ответить
Си Цзи Пин дав йому добро на цю війну.
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30.09.2022 17:07 Ответить
Нинiшня влада в Украiiнi хоче ще одному тирану заглянути в очi.
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30.09.2022 16:27 Ответить
а вы предлагаете чтобы Украина взяла и харкнула в лицо одному из важнейших мировых лидеров, который к тому же не поставляет оружие Путину - хотя мог бы?
ты дура.
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30.09.2022 16:31 Ответить
Китай наш враг. Иначе странно, что мы там говорим о плохом Западе или там Израиле, но сами ведем себя по отношению к Китаю как будто они не враги.
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30.09.2022 16:50 Ответить
Той лiдер спить i бачить захват Тайваня, вся зброя направлена на цю краiiну. Компартiя Китаю знищила бiля 80 мiлiонiв китайцiв. В Китаii товари виготовляють в трудових таборах. Це такий же лiдер як путлер. Вiн нiколи не допоможе Украiiнi.
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30.09.2022 16:59 Ответить
Китай - один з гарантів по Будапештському меморандуму. І українська влада має регулярно це нагадувати як Китаю, так і всьому світові.
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30.09.2022 16:31 Ответить
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30.09.2022 16:33 Ответить
А Ви не знали? То почитайте. А до влади питання, чому це замовчується.
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01.10.2022 09:24 Ответить
Да он даже лучше сделал, он выступил с заявлением, а не подписал меморандум. Меморандум - это напоминание, что нужно сходить в туалет перед сном. Примерно тоже самое, чтобы не забыл, но можешь и забыть, ничего не будет.
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30.09.2022 16:34 Ответить
Це ти повністю серйозно?

1. Російська Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

6. Російська Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Може перед тим, як писати, ти пошукаєш та почитаєш?
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30.09.2022 17:05 Ответить
Не ти, а Ви. Якщо Ви не в темі, то це Ваша проблема.

Кучма нагадав, що Китай теж підписав Будапештський меморандум
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01.10.2022 09:30 Ответить

Где тут видишь Китай? То, что в статейку всунули фото Кучмы, напечатали типа его слова, от этого подписи Китая там не появятся.
Будапештський меморандум
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01.10.2022 11:25 Ответить
Росія, Велика Британія і США надали Україні гарантії безпеки у формі Меморандуму (Будапештський) від 05.12.1994 про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до ДНЯЗ.

Дві інші ядерні держави - Франція і Китай - офіційно висловили гарантії Україні у формі дипломатичних нот (Заява Франції про приєднання України до ДНЯЗ від 05.12.1994; Заява Уряду Китаю про гарантії безпеки Україні від 04.12.1994).

Треба не тільки картинки дивитися. а ще й текст читати.
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01.10.2022 16:52 Ответить
Китай та Франція підписали меморандум в останню чергу без зобов'язань.

Я ТОБІ дав пряму цитату з меморандуму щодо взятих сторонами зобов'язань. Вчися читати все, а не те, що ТОБІ подобається.

П.С. Пієтети з ти\ви в інтернеті звичайно розводядть задроти, яким бракує аргументів.
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01.10.2022 12:51 Ответить
Посмотрим, что будет 16-го октября.

1. Либо Си переизберут и он сохранит такую же позицию.
2. Либо Си переизберут и он станет агрессивно помогать Чмоне, будучи уверенным в том, что он сидит крепко в своем кресле.
3. Либо Си переизберут и он соскочит от Чмони как от петуха, который зашкваривает все вокруг.
4. Либо Си заменят на шанхайского и тот уже однозначно будет против Чмони без вариантов.
5. Либо Си заменят на военного, который сольется с Чмоней в одно целое.
6. Либо Си заменят на шанхайского и того тут же скинет военный с внутренним конфликтом, и Чмоня сможет сыграть в нем важную роль и тоже получить оружие или же не сможет.

Очень много вариантов, поэтому надо брать факты. Что на сегодняшний день, 30-го сентября, делает китайская пропаганда? Полностью в унисон копирует кацапскую повестку (сегодняшнее высирание как раз подходит) и жестко удаляет все альтернативные точки зрения. Периодически некоторые газеты вбрасывают более нейтральную повестку или прозападную. Это факт и на него надо ориентироваться на сегодняшний день. Как и на тот факт, что оружия с иероглифами от кацапов не прям много, может быть следовые количества из других стран, кому первоначально продал их Китай. А вот что возят поездами, например запчасти для ракет, это уже загадка. Которую можно разгадать, подорвав жд мост над рекой, который чинить будут в тех местах да еще и зимой очень долго.
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30.09.2022 16:32 Ответить
Си переизберут 115%.
Важна дата 15 ноября. Это крайний срок для Уйла разобраться с Украиной.
Индия и Китай дали ему такой срок.
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30.09.2022 16:36 Ответить
Кулеба, не делай из коммунистического и тоталитарного Китая символ свободы и демократии. Хреново смотрится. Просто молчи хотя бы. Тут Запад должен давить на Индию и Китай, хотя бы из инстинкта самосохранения
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30.09.2022 16:35 Ответить
Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії, - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3370702

Президент Володимир Зеленський засуджує "неоднозначну" позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну. Про це український лідер заявив у інтерв'ю виданню Ouest-France.

Нагадаємо, раніше офіційний Пекін прокоментував плани Кремля провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Представник МЗС Китаю заявив, що всі країни заслуговують на повагу свого суверенітету. .

тов Кулеба - вам Зеленський не указ? Чи ви живете в іншій україні?
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30.09.2022 16:35 Ответить
Просто Кулебі спічрайтер не дав почитати «текс про Китай» ))
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30.09.2022 16:47 Ответить
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30.09.2022 16:38 Ответить
Ще одна підкомуняка.

Завдяки позиції Китая сталася вся ця війна. Китай - ворог України.
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30.09.2022 17:00 Ответить
 
 