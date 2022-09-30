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война (46696) оккупация (9502) Путин (29860) Россия (91236) Евросоюз (15868) Урсула фон дер Ляйен (375) Боррель (578) Шарль Мишель (212)

В Евросоюзе осудили официальное закрепление Россией оккупации территорий Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

євросоюз

Еще во время выступления российского диктатора Владимира Путина, в котором он объявляет аннексию оккупированных территорий Украины, появилась реакция Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию", - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в твиттере.

"Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать", - написал в твиттере Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен написала в твиттере, что "незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит".

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

30 сентября Путин подписал "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью.
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Топ комментарии
+11
Чего тут удивляться Евросоюзу? Екатерина в Одессе стоит? Стоит! Какие могут быть вопросы к чужим если мы в своем доме не можем навести порядок?
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30.09.2022 16:15
+9
З ООН нах виженіть досить засуджувати.
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30.09.2022 16:11
+9
Я больше скажу, член ООН окупировал еще часть чужой территории. Але, ООН??? Или выбросьте етого члена из своей организации или отвечайте за него.
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30.09.2022 16:15
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І шо?
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30.09.2022 16:08 Ответить
как минимум 27 лидеров, смотрели прямую трансляцию
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30.09.2022 16:17 Ответить
Ты вхож к руководству ЕС? Знаешь , что они смотрят? Или просто однодневный бот-****** из кацапии? Наверное второе, а пока в спам, скотыняка.
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30.09.2022 17:28 Ответить
а мадьяри - також засудили? Де їхня офіційна реакція?
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30.09.2022 16:09 Ответить
нахрін всрались тобі ці мадяри?)
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30.09.2022 16:12 Ответить
Так Мішель же каже про те, що всі "27 лідерів засуджують незаконну анексію". От мені і цікаво, чи не бреше? Цікаво, що ****** з орбанами сказали насправді...
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30.09.2022 16:16 Ответить
З ООН нах виженіть досить засуджувати.
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30.09.2022 16:11 Ответить
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30.09.2022 16:11 Ответить
И все? Осуждение на данный момент означает "нам плевать, мы ничего делать не будем". Вместо того, чтобы заявить, что мы "приложим все усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию заплатить за эту аннексию настолько большую цену, что никто в жизни это государственное образование не сможет ничего аннексировать".
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30.09.2022 16:11 Ответить
"Путін анексував ще частину України"- это заголовок на Украинской правде. По-моему СБУ пора занятся этой помойкой
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30.09.2022 16:12 Ответить
Озабоченность и все? ***** сейчас ждет на реакцию Европы и США. Если будет только озабоченность завтра он увидев етих импотентов, еще ядерными бомбами будет бросаться.
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30.09.2022 16:13 Ответить
С такой реакцией и бросаться ЯО не нужно
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30.09.2022 16:22 Ответить
И...??
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30.09.2022 16:13 Ответить
Сортирный может объявлять что угодно, закреплять кого угодно, только вот туалетной бумаги в сортире от этого не прибавится. Пора бы сортирному запомнить эту истину, а то каждый раз наступать в одном и том же сортире на один и тот же использованный подорожник - не комильфо.
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30.09.2022 16:14 Ответить
Я больше скажу, член ООН окупировал еще часть чужой территории. Але, ООН??? Или выбросьте етого члена из своей организации или отвечайте за него.
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30.09.2022 16:15 Ответить
С Лиги Наций только за агрессию выгоняли

Против Финляндии еще до аннексии ее части
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30.09.2022 16:24 Ответить
Чего тут удивляться Евросоюзу? Екатерина в Одессе стоит? Стоит! Какие могут быть вопросы к чужим если мы в своем доме не можем навести порядок?
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30.09.2022 16:15 Ответить
пойди купи молоток и разбей ночью памятник Екатерины, наведи порядок в доме, если это поможет тебе
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30.09.2022 17:17 Ответить
... але ж всеодно деякі ваші "свідомі" громадяни будуть їздити туди і "легітимізувати" все те лайно що кацапи натворили
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30.09.2022 16:17 Ответить
"Оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", - написав у твіттері Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з зовнішньої політики.

Ну і ? Статут ООН не постраждав, пан боррель?)
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30.09.2022 16:30 Ответить
Не дай бог , эта тварь укуярит ядером по Украине , тоже озабоченность проявится, после того , что останется , эта фраза длится с 2014 .
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30.09.2022 16:36 Ответить
Та можно заiхать до першого -лiпшого дурдому, там такi е особистостi, куди там *****... , декотрi вже i галактику приеднали , i Марс вже росiйська територiя . Мабуть осiнне загострення шизи у ***** , нiчого, хаймарс лiкуе на вiдстанi.
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30.09.2022 16:36 Ответить
що що засудили ?
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30.09.2022 16:49 Ответить
Панове,я не розумію(не догоняю) чому після сьогоднішньої трагедії,з більш ніж 20мя загиблими мирних людей,не ШМАЛЬНУЛИ по Белгороду,зрозуміло не по "наснеленню" як рашики,а по литовищі чи ел.підстанції....
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30.09.2022 17:00 Ответить
не хватает артиллеристов решительных, а ты бы шмальнул, но из Франции боюсь не дострельнуть...
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30.09.2022 17:18 Ответить
У нас на Херсонщині (лівий берег) без VPNа у ФБ, ну і в ЦН не зайдеш. Тому прапор країни через яку заходиш,а їх багато.Вибераеш той сервер який на даний час не сильно завантаженний, Ось так і живемо. Да,інет протянули з нашого Криму. Мобільного зв*язку немає.
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30.09.2022 19:47 Ответить
Цікаво, кого буде засуджувати ЕС тай в Захід в цілому там де у путіна реальні перемоги... історія бренда "Ехо". Історія епічна - там і фаусти і мефістофель і інформаційна політика в Німеччині. Треба почекати хороший привід про це писати... писати російською.
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30.09.2022 17:25 Ответить
24.02.22, 28.06.22, 21.09.22... 30.09.22 здавалося просто дати на цій війні... ні, в цих датах є спільний знаменник - як оцінює і прогнозує путін дії Заходу на свої дії.
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30.09.2022 17:40 Ответить
Напевно, ця історія буде сильнішою ніж проблема поставки озброєння, чи про логіку "випадкових" подій на "Північнічних потоках"-1,2. Це буде про проблему ЗМІСТІВ цієї війни для Заходу, починаючи із елементарного про правду...
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30.09.2022 18:02 Ответить
Ситуація по 24.02.22, 28.06.22, 21.09.22, 30.09.22 цікава різниця між вимогами часу чи реальністю та палкими промовами... війна України проти путіна це дзеркало
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30.09.2022 18:08 Ответить
Історія 28.06 показова тим, що відбувалася на Заході, а не в Україні де все, крім суспісльства, безкінечна брехня. Історія як амбівалентність(двозначність) "хороших русских" зіткнулася із цінностями Заходу... ну тими що у всіх конституціях Заходу. Показова тим, хто переміг...
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30.09.2022 18:20 Ответить
Литва, Вільнюс... що це був за експеримент?
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30.09.2022 18:22 Ответить
Офіційне для кого?
Хіба що для кацапів, не більше.
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30.09.2022 17:33 Ответить
 
 