В Евросоюзе осудили официальное закрепление Россией оккупации территорий Украины
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Еще во время выступления российского диктатора Владимира Путина, в котором он объявляет аннексию оккупированных территорий Украины, появилась реакция Европейского союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию", - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в твиттере.
"Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать", - написал в твиттере Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен написала в твиттере, что "незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит".
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
30 сентября Путин подписал "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью.
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Против Финляндии еще до аннексии ее части
Ну і ? Статут ООН не постраждав, пан боррель?)
Хіба що для кацапів, не більше.