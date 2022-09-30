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війна (56332) окупація (5829) Путін (21438) Росія (47179) Євросоюз (7010) фон дер Ляєн Урсула (523) Боррель (783) Шарль Мішель (276)

В Євросоюзі засудили офіційне закріплення Росією окупації територій України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євросоюз

Ще під час промови російського диктатора Володимира Путіна, в якій він оголошує анексію окупованих територій України, з’явилася реакція Європейського союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"27 лідерів засуджують незаконну анексію. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо фейковий референдум. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію", - написав голова Європейської Ради Шарль Мішель у твіттері.

"Оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", - написав у твіттері Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з зовнішньої політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у твіттері, що "незаконна анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить".

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок

30 вересня Путін підписав "договори" про анексію захоплених українських територій, жодну з яких російські війська не контролюють повністю.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Чего тут удивляться Евросоюзу? Екатерина в Одессе стоит? Стоит! Какие могут быть вопросы к чужим если мы в своем доме не можем навести порядок?
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30.09.2022 16:15
+9
З ООН нах виженіть досить засуджувати.
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30.09.2022 16:11
+9
Я больше скажу, член ООН окупировал еще часть чужой территории. Але, ООН??? Или выбросьте етого члена из своей организации или отвечайте за него.
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30.09.2022 16:15
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30.09.2022 16:08 Відповісти
как минимум 27 лидеров, смотрели прямую трансляцию
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30.09.2022 16:17 Відповісти
Ты вхож к руководству ЕС? Знаешь , что они смотрят? Или просто однодневный бот-****** из кацапии? Наверное второе, а пока в спам, скотыняка.
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30.09.2022 17:28 Відповісти
а мадьяри - також засудили? Де їхня офіційна реакція?
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30.09.2022 16:09 Відповісти
нахрін всрались тобі ці мадяри?)
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Так Мішель же каже про те, що всі "27 лідерів засуджують незаконну анексію". От мені і цікаво, чи не бреше? Цікаво, що ****** з орбанами сказали насправді...
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30.09.2022 16:16 Відповісти
З ООН нах виженіть досить засуджувати.
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30.09.2022 16:11 Відповісти
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30.09.2022 16:11 Відповісти
И все? Осуждение на данный момент означает "нам плевать, мы ничего делать не будем". Вместо того, чтобы заявить, что мы "приложим все усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию заплатить за эту аннексию настолько большую цену, что никто в жизни это государственное образование не сможет ничего аннексировать".
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30.09.2022 16:11 Відповісти
"Путін анексував ще частину України"- это заголовок на Украинской правде. По-моему СБУ пора занятся этой помойкой
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Озабоченность и все? ***** сейчас ждет на реакцию Европы и США. Если будет только озабоченность завтра он увидев етих импотентов, еще ядерными бомбами будет бросаться.
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30.09.2022 16:13 Відповісти
С такой реакцией и бросаться ЯО не нужно
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30.09.2022 16:22 Відповісти
И...??
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30.09.2022 16:13 Відповісти
Сортирный может объявлять что угодно, закреплять кого угодно, только вот туалетной бумаги в сортире от этого не прибавится. Пора бы сортирному запомнить эту истину, а то каждый раз наступать в одном и том же сортире на один и тот же использованный подорожник - не комильфо.
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30.09.2022 16:14 Відповісти
Я больше скажу, член ООН окупировал еще часть чужой территории. Але, ООН??? Или выбросьте етого члена из своей организации или отвечайте за него.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
С Лиги Наций только за агрессию выгоняли

Против Финляндии еще до аннексии ее части
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Чего тут удивляться Евросоюзу? Екатерина в Одессе стоит? Стоит! Какие могут быть вопросы к чужим если мы в своем доме не можем навести порядок?
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30.09.2022 16:15 Відповісти
пойди купи молоток и разбей ночью памятник Екатерины, наведи порядок в доме, если это поможет тебе
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30.09.2022 17:17 Відповісти
... але ж всеодно деякі ваші "свідомі" громадяни будуть їздити туди і "легітимізувати" все те лайно що кацапи натворили
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30.09.2022 16:17 Відповісти
"Оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", - написав у твіттері Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з зовнішньої політики.

Ну і ? Статут ООН не постраждав, пан боррель?)
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30.09.2022 16:30 Відповісти
Не дай бог , эта тварь укуярит ядером по Украине , тоже озабоченность проявится, после того , что останется , эта фраза длится с 2014 .
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30.09.2022 16:36 Відповісти
Та можно заiхать до першого -лiпшого дурдому, там такi е особистостi, куди там *****... , декотрi вже i галактику приеднали , i Марс вже росiйська територiя . Мабуть осiнне загострення шизи у ***** , нiчого, хаймарс лiкуе на вiдстанi.
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30.09.2022 16:36 Відповісти
що що засудили ?
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30.09.2022 16:49 Відповісти
Панове,я не розумію(не догоняю) чому після сьогоднішньої трагедії,з більш ніж 20мя загиблими мирних людей,не ШМАЛЬНУЛИ по Белгороду,зрозуміло не по "наснеленню" як рашики,а по литовищі чи ел.підстанції....
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30.09.2022 17:00 Відповісти
не хватает артиллеристов решительных, а ты бы шмальнул, но из Франции боюсь не дострельнуть...
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30.09.2022 17:18 Відповісти
У нас на Херсонщині (лівий берег) без VPNа у ФБ, ну і в ЦН не зайдеш. Тому прапор країни через яку заходиш,а їх багато.Вибераеш той сервер який на даний час не сильно завантаженний, Ось так і живемо. Да,інет протянули з нашого Криму. Мобільного зв*язку немає.
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30.09.2022 19:47 Відповісти
Цікаво, кого буде засуджувати ЕС тай в Захід в цілому там де у путіна реальні перемоги... історія бренда "Ехо". Історія епічна - там і фаусти і мефістофель і інформаційна політика в Німеччині. Треба почекати хороший привід про це писати... писати російською.
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30.09.2022 17:25 Відповісти
24.02.22, 28.06.22, 21.09.22... 30.09.22 здавалося просто дати на цій війні... ні, в цих датах є спільний знаменник - як оцінює і прогнозує путін дії Заходу на свої дії.
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30.09.2022 17:40 Відповісти
Напевно, ця історія буде сильнішою ніж проблема поставки озброєння, чи про логіку "випадкових" подій на "Північнічних потоках"-1,2. Це буде про проблему ЗМІСТІВ цієї війни для Заходу, починаючи із елементарного про правду...
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30.09.2022 18:02 Відповісти
Ситуація по 24.02.22, 28.06.22, 21.09.22, 30.09.22 цікава різниця між вимогами часу чи реальністю та палкими промовами... війна України проти путіна це дзеркало
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30.09.2022 18:08 Відповісти
Історія 28.06 показова тим, що відбувалася на Заході, а не в Україні де все, крім суспісльства, безкінечна брехня. Історія як амбівалентність(двозначність) "хороших русских" зіткнулася із цінностями Заходу... ну тими що у всіх конституціях Заходу. Показова тим, хто переміг...
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30.09.2022 18:20 Відповісти
Литва, Вільнюс... що це був за експеримент?
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30.09.2022 18:22 Відповісти
Офіційне для кого?
Хіба що для кацапів, не більше.
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30.09.2022 17:33 Відповісти
 
 