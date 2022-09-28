Окупанти озвучили "результати" своїх псевдореферендумів
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Маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Як зазначається, так звана місцева "ЦВК" на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів нібито 93,11% "виборців проголосували за входження регіону до складу Росії".
На окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87,05% голосів підтримки за приєднання до Росії.
Пізніше в так званій "ЛНР" озвучили свої результати - 98,42% "за", тоді як в так званій "ДНР" нібито за входження до складу Росії - проголосували 99,23%. Терористи заявляють, що явка склала 97,51%.
Зазначимо, що організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях є нелегітимнми. Крім РФ, жодна країна світу їх не визнає.
Будь ласка, зачекайте...
😭😭😭
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
ідіотськими референдумами в Херсонщині та на Запоріжжі вони "обнулили" реально масові референдуми в Криму та на Дамбасі
.
А таки реально, що ви зробите? Госдура заявить про приєднання по результатам референдума. І шо ви зробите?
ЧИ здача Півдня таки реальний договорняк?
А обстріли України на роки, якщо не на десятиліття.
як з тих чотирьох покидьків, що проголосували, вивести 99,23%?
Краще журналісти спитали б у влади - взимку ми будемо постачати електроенергію для кацапських військ, що розташувались у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі?
Щоб вони спали у теплих казармах, ремонтували свою техніку на підприємствах, харчувались гарячою іжею?
на фото чітко видно
баба, шарік, сумка. куртка, светр .штани. ботінки і все це ціляком
ітого: 8 голосів
а як Ви хотіли?