Окупанти озвучили "результати" своїх псевдореферендумів

Маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Як зазначається, так звана місцева "ЦВК" на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів нібито 93,11% "виборців проголосували за входження регіону до складу Росії".

На окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87,05% голосів підтримки за приєднання до Росії.

Пізніше в так званій "ЛНР" озвучили свої результати - 98,42% "за", тоді як в так званій "ДНР" нібито за входження до складу Росії - проголосували 99,23%. Терористи заявляють, що явка склала 97,51%.

Зазначимо, що організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях є нелегітимнми. Крім РФ, жодна країна світу їх не визнає.

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