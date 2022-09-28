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війна (56174) Луганщина (4412) Росія (47133) Херсонщина (4221) Запорізька область (2556) Донецька область (5677) псевдореферендум (180)

Окупанти озвучили "результати" своїх псевдореферендумів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Як зазначається, так звана місцева "ЦВК" на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів нібито 93,11% "виборців проголосували за входження регіону до складу Росії".

На окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87,05% голосів підтримки за приєднання до Росії.

Пізніше в так званій "ЛНР" озвучили свої результати - 98,42% "за", тоді як в так званій "ДНР" нібито за входження до складу Росії - проголосували 99,23%. Терористи заявляють, що явка склала 97,51%.

Зазначимо, що організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях є нелегітимнми. Крім РФ, жодна країна світу їх не визнає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН не визнає російські псевдореферендуми справжнім проявом народної волі, - заступниця генсека Дікарло

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
До 146% не дотянули. Незачёт.
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28.09.2022 08:31
+22
Явку сепаров, предателей и русни в 97,5% на концерт Кобзона обеспечат ВСУ.
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28.09.2022 08:35
+19
Біосміття малює відсотки....а кому оті відсотки цікаві...Арменії (вже ні), Венесуелі ? Бульбану? Угорщині(персонально Орбанову)? А, для своїх....так вони зараз в чергах на кордоні...
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28.09.2022 08:35
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До 146% не дотянули. Незачёт.
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28.09.2022 08:31 Відповісти
Хто б сумнівався.
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28.09.2022 08:32 Відповісти
Аферисты прошлого в гробу перевернулись.
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28.09.2022 08:33 Відповісти
похєр
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28.09.2022 08:34 Відповісти
Дамбасяни мабуть так і голосували.
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28.09.2022 08:35 Відповісти
точнее те,кто изьявил желание прийти на голосование,но таких оказалось 0.5%
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28.09.2022 11:18 Відповісти
Явку сепаров, предателей и русни в 97,5% на концерт Кобзона обеспечат ВСУ.
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28.09.2022 08:35 Відповісти
Біосміття малює відсотки....а кому оті відсотки цікаві...Арменії (вже ні), Венесуелі ? Бульбану? Угорщині(персонально Орбанову)? А, для своїх....так вони зараз в чергах на кордоні...
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28.09.2022 08:35 Відповісти
Якщо так швидко провели і порахували,то прийшли 1,5 і за голос віддали 1,25 не %,а особи. Ще одна "велика"победа ,але не Перемога
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28.09.2022 08:36 Відповісти
А чьо народішко руснявьій так настойчіво валіт із райского ********** через ісє граніцьі?
😭😭😭
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28.09.2022 08:38 Відповісти
Чем дальше, тем большая уверенность - референдум это анекдот...
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28.09.2022 08:38 Відповісти
озвучка немного по-дебильному состряпана.
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28.09.2022 08:39 Відповісти
Ці цифри фейк а за виход з РФ окупованих москоаією країн такі відсоткі будуть справжні.
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28.09.2022 08:39 Відповісти
По Запоріжській тимчасово окупованній території : проголусували 39 тисяч. Ну це ті яких заставили хоча б взяти в руки так званий"бюлетень". Майже всі кидали пустий папірець, ну і як що при такій явці 93% за, то це десь 37 тис намальованних фирменніе котлеті: конина с рябчіком, у нас всьо па чесному один конь/один рябчик
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28.09.2022 08:39 Відповісти
Послать кацапів на юх і одночасно послати совкодрочерів на юх, зупинити виплати пенсій і пособій.
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28.09.2022 08:40 Відповісти
Уж что-что, а выборы и референдумы ***** проводить умеет!
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28.09.2022 08:41 Відповісти
Вони росію приєднали до цих територій чи шо?
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28.09.2022 08:43 Відповісти
Да и нету сомнений, провести такое действо на хабаровске, там 90% по сути свалят в Китай.
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28.09.2022 08:43 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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28.09.2022 08:43 Відповісти
так і є.
ідіотськими референдумами в Херсонщині та на Запоріжжі вони "обнулили" реально масові референдуми в Криму та на Дамбасі

.
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28.09.2022 12:28 Відповісти
Взамен разрушения инфраструктуры Украины надо разрушать инфраструктуру оркостана, прилегающие области должны быть деоккупированы для создания линии безопасности, наша мораль развязывает руки злу
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28.09.2022 08:45 Відповісти
а погонич оманського віслюка з вами згідний? А бородата бабця?
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28.09.2022 10:53 Відповісти
Цим результатам ніхто не вірить, матерять "псевдореферендуми". обурюються, не признають і т.п.
А таки реально, що ви зробите? Госдура заявить про приєднання по результатам референдума. І шо ви зробите?
ЧИ здача Півдня таки реальний договорняк?
А обстріли України на роки, якщо не на десятиліття.
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28.09.2022 08:47 Відповісти
Ну так, крім того...мабуть щоб звести стрілки на громадянський конфлікт(тільки частини областей), мова і т.д. Нічого, світ великий, знайдемо протиотруту
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28.09.2022 08:51 Відповісти
протиотруту я знаю - молоді валити в США, Канаду...
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28.09.2022 09:08 Відповісти
Зробимо те, що ще більше будем русню *******, а на всі ви×бони кацапюр ми чхали... От і все.
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28.09.2022 08:54 Відповісти
дякую за активну громадянську позицію!!....
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28.09.2022 09:05 Відповісти
Оманський договорняк
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28.09.2022 12:29 Відповісти
На фото, с шариком красным, такая...с активной жизненной позицией...вибачте ТЬХУ
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28.09.2022 08:48 Відповісти
Що так мало на Херсонщині, усього якихось 87%... Спермоусова геть за недопрацювання!
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Навіть нема чого обговорювати. Ті хто розглядає те, що відбулось під назвою "ріфірєндум", серйозно, такий же соціопат з манією величі, як і *****. Ліпити до цієї "драми з психіатричної лікарні міжнародне право, взагалі здоровий глузд - це явна ознака, що той, хто це робить, не сповна розуму.
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28.09.2022 08:52 Відповісти
А що на це скаже, омолоджена бабця Хі-Хі вана?
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28.09.2022 10:56 Відповісти
Після оголошених окупантами результатів виборів, можна в черговий раз под'якувати "зеленим зрадникам" котрі здали ці регіони (арахіміям,єрмакам, верещукам і т.д на чолі з "зелідором"), а особливу "подяку" українським "щоб Вас шляк втрафив" НАТО І ЄС,котрі могли цього не допустити втягнувши Україну в НАТО, як в 2014 році,так і зараз в 2022, але заробляти гроші на крові українського народу світовим аферистам куда краще, як жити в мирі.
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28.09.2022 08:52 Відповісти
Эти старые *********** всегда хотели жить на расее.
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28.09.2022 08:52 Відповісти
от де Меркель, а я думав в мацквЄ
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28.09.2022 08:59 Відповісти
Пнгсію від України отримала і бігом на рехферендум галасувать, думає по дві пенсії отримувати, стара курва.
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28.09.2022 09:41 Відповісти
Не, Маккартни, не так! "старые ***********" хотят жить в Украине, но "что бы здесь была россия". Знаю нескольких таких лично. Их на любимую рашку и не выгонишь. Сидят здесь и все 30 лет ненавидят Украину.
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28.09.2022 09:46 Відповісти
ввійшли в кайф від вивихнення щелеп, *************...
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28.09.2022 10:59 Відповісти
Чуть не то. В совдепии. Таких валом и по сей день. И везде.
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28.09.2022 09:47 Відповісти
математики є?
як з тих чотирьох покидьків, що проголосували, вивести 99,23%?
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28.09.2022 08:54 Відповісти
Ну так 3 штуки проголосовали, а 4-ый пьяный в дупель был. Приполз и мордой под стол, бо невменяемый. Вот и получилось 99,23%
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28.09.2022 10:03 Відповісти
Обіцяти одружитись - ще не значить одружитись. Циферки то вони намалювали... а чи захоче ***** забити останнього цвяха в свою домовину? Все таки останній козир у рукаві, далі тільки ядерний шантаж.
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28.09.2022 08:55 Відповісти
дійсно, чи є щось обговорювати, це ж знущання з міжнародного права, зі здорового глузду, зі всього цивілізованого світу..., ну може в Зімбабве це якось підтримають...
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28.09.2022 09:01 Відповісти
Шо сказал Макрон?
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28.09.2022 09:11 Відповісти
Кого це іпе? Ці результати? Навіщо наші ЗМІ приділяють цьому так багато уваги?

Краще журналісти спитали б у влади - взимку ми будемо постачати електроенергію для кацапських військ, що розташувались у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі?
Щоб вони спали у теплих казармах, ремонтували свою техніку на підприємствах, харчувались гарячою іжею?
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28.09.2022 09:13 Відповісти
Які кончені, вони не розуміють, що над ними вже не сміється, а регоче увесь світ, навіть країни-*************.
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28.09.2022 09:14 Відповісти
Саме просте питання - за якими законамиы і правилами проводили ці "референдуми"? Гітлер з референдумом по аншлюсу Австрії був справжнім законником, порівняно з кацапською кінченою ордою!
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28.09.2022 09:16 Відповісти
правильно,
на фото чітко видно
баба, шарік, сумка. куртка, светр .штани. ботінки і все це ціляком
ітого: 8 голосів
а як Ви хотіли?
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28.09.2022 09:34 Відповісти
Мамко моя ріднесенька, то це нам до Запоріжської області весь лаптєстан прістєгнулі ?!! У нас же слуг на це не хвате.... Ето же скока міліярдов дерев ще садить...
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28.09.2022 09:54 Відповісти
Насрать. Всэ будэ Украина
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28.09.2022 10:05 Відповісти
 
 