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ООН не визнає російські псевдореферендуми справжнім проявом народної волі, - заступниця генсека Дікарло

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

псевдореферендум

Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України російськими силами не має нічого спільного зі справжнім волевиявленням українців, а є лише намаганням додати легітимності спробам РФ захопити частину іншої держави.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (так звані "голосування" - ред.) не можуть називатися справжнім проявом народної волі. Однобічні дії є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави",- наголосила заступниця генерального секретаря ООН.

Вона нагадала, що так звані "референдуми" почалися 23 вересня, після активної фази збройного конфлікту в регіонах, які опинилися під контролем російських окупаційних сил – поза конституційними рамками України. До того ж представники режиму ходили "від дверей до дверей зі скриньками для голосування" в супроводі озброєних військових.

Дікарло підкреслила, що ООН продовжує підтримувати необхідність збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Автор: Володимир Янченко
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Рашка на це рішення ООН своє вето поставить, та
ООН визнає проявом добро волі.
Якось так.
Толку з ООН ???
Краще б взагалі мовчали.
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28.09.2022 01:49 Відповісти
Ну і що ? В Криму теж не визнали. Нікооо в світі не повинно турбувати ця гра окрім *****.

Везіть в Україну танки, ракети, бомби українці цим будуть бити орків аж за урал .

ви своєю нерішучістю чмоні ***** тільки допомагаєте
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28.09.2022 05:03 Відповісти
Моя страна тоже не признает никаких ********** псевдореферендумов.
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28.09.2022 06:29 Відповісти
А в Украине не все украинские референдумы уже разрешены,это федерация?
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28.09.2022 07:19 Відповісти
 
 