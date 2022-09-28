ООН не визнає російські псевдореферендуми справжнім проявом народної волі, - заступниця генсека Дікарло
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Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України російськими силами не має нічого спільного зі справжнім волевиявленням українців, а є лише намаганням додати легітимності спробам РФ захопити частину іншої держави.
Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони (так звані "голосування" - ред.) не можуть називатися справжнім проявом народної волі. Однобічні дії є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави",- наголосила заступниця генерального секретаря ООН.
Вона нагадала, що так звані "референдуми" почалися 23 вересня, після активної фази збройного конфлікту в регіонах, які опинилися під контролем російських окупаційних сил – поза конституційними рамками України. До того ж представники режиму ходили "від дверей до дверей зі скриньками для голосування" в супроводі озброєних військових.
Дікарло підкреслила, що ООН продовжує підтримувати необхідність збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Будь ласка, зачекайте...
ООН визнає проявом добро волі.
Якось так.
Толку з ООН ???
Краще б взагалі мовчали.
Везіть в Україну танки, ракети, бомби українці цим будуть бити орків аж за урал .
ви своєю нерішучістю чмоні ***** тільки допомагаєте