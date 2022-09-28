ООН не визнає російські псевдореферендуми справжнім проявом народної волі, - заступниця генсека Дікарло

Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України російськими силами не має нічого спільного зі справжнім волевиявленням українців, а є лише намаганням додати легітимності спробам РФ захопити частину іншої держави.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (так звані "голосування" - ред.) не можуть називатися справжнім проявом народної волі. Однобічні дії є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави",- наголосила заступниця генерального секретаря ООН.

Вона нагадала, що так звані "референдуми" почалися 23 вересня, після активної фази збройного конфлікту в регіонах, які опинилися під контролем російських окупаційних сил – поза конституційними рамками України. До того ж представники режиму ходили "від дверей до дверей зі скриньками для голосування" в супроводі озброєних військових.

Дікарло підкреслила, що ООН продовжує підтримувати необхідність збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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