Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Как отмечается, так называемый местный "ЦИК" на оккупированной территории Запорожской области отрапортовал, что по итогам подсчета 100% бюллетеней якобы 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".
На оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.
Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты – 98,42% "за", тогда как в так называемой "ДНР" якобы за вхождение в состав России – проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка составила 97,51%.
Отметим, что организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных территориях нелегитимны. Кроме РФ, ни одна страна в мире их не признает.
Пожалуйста, подождите...
😭😭😭
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
ідіотськими референдумами в Херсонщині та на Запоріжжі вони "обнулили" реально масові референдуми в Криму та на Дамбасі
.
А таки реально, що ви зробите? Госдура заявить про приєднання по результатам референдума. І шо ви зробите?
ЧИ здача Півдня таки реальний договорняк?
А обстріли України на роки, якщо не на десятиліття.
як з тих чотирьох покидьків, що проголосували, вивести 99,23%?
Краще журналісти спитали б у влади - взимку ми будемо постачати електроенергію для кацапських військ, що розташувались у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі?
Щоб вони спали у теплих казармах, ремонтували свою техніку на підприємствах, харчувались гарячою іжею?
на фото чітко видно
баба, шарік, сумка. куртка, светр .штани. ботінки і все це ціляком
ітого: 8 голосів
а як Ви хотіли?