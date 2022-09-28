Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов

Марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как отмечается, так называемый местный "ЦИК" на оккупированной территории Запорожской области отрапортовал, что по итогам подсчета 100% бюллетеней якобы 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".

На оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.

Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты – 98,42% "за", тогда как в так называемой "ДНР" якобы за вхождение в состав России – проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка составила 97,51%.

Отметим, что организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных территориях нелегитимны. Кроме РФ, ни одна страна в мире их не признает.

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