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Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как отмечается, так называемый местный "ЦИК" на оккупированной территории Запорожской области отрапортовал, что по итогам подсчета 100% бюллетеней якобы 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".

На оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.

Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты – 98,42% "за", тогда как в так называемой "ДНР" якобы за вхождение в состав России – проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка составила 97,51%.

Отметим, что организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных территориях нелегитимны. Кроме РФ, ни одна страна в мире их не признает.

Также смотрите: Фарс, который Россия устроила на оккупированной территории, ничего не изменит для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
До 146% не дотянули. Незачёт.
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28.09.2022 08:31
+22
Явку сепаров, предателей и русни в 97,5% на концерт Кобзона обеспечат ВСУ.
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28.09.2022 08:35
+19
Біосміття малює відсотки....а кому оті відсотки цікаві...Арменії (вже ні), Венесуелі ? Бульбану? Угорщині(персонально Орбанову)? А, для своїх....так вони зараз в чергах на кордоні...
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28.09.2022 08:35
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До 146% не дотянули. Незачёт.
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28.09.2022 08:31 Ответить
Хто б сумнівався.
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28.09.2022 08:32 Ответить
Аферисты прошлого в гробу перевернулись.
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28.09.2022 08:33 Ответить
похєр
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28.09.2022 08:34 Ответить
Дамбасяни мабуть так і голосували.
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28.09.2022 08:35 Ответить
точнее те,кто изьявил желание прийти на голосование,но таких оказалось 0.5%
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28.09.2022 11:18 Ответить
Явку сепаров, предателей и русни в 97,5% на концерт Кобзона обеспечат ВСУ.
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28.09.2022 08:35 Ответить
Біосміття малює відсотки....а кому оті відсотки цікаві...Арменії (вже ні), Венесуелі ? Бульбану? Угорщині(персонально Орбанову)? А, для своїх....так вони зараз в чергах на кордоні...
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28.09.2022 08:35 Ответить
Якщо так швидко провели і порахували,то прийшли 1,5 і за голос віддали 1,25 не %,а особи. Ще одна "велика"победа ,але не Перемога
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28.09.2022 08:36 Ответить
А чьо народішко руснявьій так настойчіво валіт із райского ********** через ісє граніцьі?
😭😭😭
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28.09.2022 08:38 Ответить
Чем дальше, тем большая уверенность - референдум это анекдот...
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28.09.2022 08:38 Ответить
озвучка немного по-дебильному состряпана.
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28.09.2022 08:39 Ответить
Ці цифри фейк а за виход з РФ окупованих москоаією країн такі відсоткі будуть справжні.
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28.09.2022 08:39 Ответить
По Запоріжській тимчасово окупованній території : проголусували 39 тисяч. Ну це ті яких заставили хоча б взяти в руки так званий"бюлетень". Майже всі кидали пустий папірець, ну і як що при такій явці 93% за, то це десь 37 тис намальованних фирменніе котлеті: конина с рябчіком, у нас всьо па чесному один конь/один рябчик
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28.09.2022 08:39 Ответить
Послать кацапів на юх і одночасно послати совкодрочерів на юх, зупинити виплати пенсій і пособій.
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28.09.2022 08:40 Ответить
Уж что-что, а выборы и референдумы ***** проводить умеет!
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28.09.2022 08:41 Ответить
Вони росію приєднали до цих територій чи шо?
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28.09.2022 08:43 Ответить
Да и нету сомнений, провести такое действо на хабаровске, там 90% по сути свалят в Китай.
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28.09.2022 08:43 Ответить
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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28.09.2022 08:43 Ответить
так і є.
ідіотськими референдумами в Херсонщині та на Запоріжжі вони "обнулили" реально масові референдуми в Криму та на Дамбасі

.
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28.09.2022 12:28 Ответить
Взамен разрушения инфраструктуры Украины надо разрушать инфраструктуру оркостана, прилегающие области должны быть деоккупированы для создания линии безопасности, наша мораль развязывает руки злу
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28.09.2022 08:45 Ответить
а погонич оманського віслюка з вами згідний? А бородата бабця?
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28.09.2022 10:53 Ответить
Цим результатам ніхто не вірить, матерять "псевдореферендуми". обурюються, не признають і т.п.
А таки реально, що ви зробите? Госдура заявить про приєднання по результатам референдума. І шо ви зробите?
ЧИ здача Півдня таки реальний договорняк?
А обстріли України на роки, якщо не на десятиліття.
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28.09.2022 08:47 Ответить
Ну так, крім того...мабуть щоб звести стрілки на громадянський конфлікт(тільки частини областей), мова і т.д. Нічого, світ великий, знайдемо протиотруту
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28.09.2022 08:51 Ответить
протиотруту я знаю - молоді валити в США, Канаду...
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28.09.2022 09:08 Ответить
Зробимо те, що ще більше будем русню *******, а на всі ви×бони кацапюр ми чхали... От і все.
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28.09.2022 08:54 Ответить
дякую за активну громадянську позицію!!....
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28.09.2022 09:05 Ответить
Оманський договорняк
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28.09.2022 12:29 Ответить
На фото, с шариком красным, такая...с активной жизненной позицией...вибачте ТЬХУ
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28.09.2022 08:48 Ответить
Що так мало на Херсонщині, усього якихось 87%... Спермоусова геть за недопрацювання!
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28.09.2022 08:49 Ответить
Навіть нема чого обговорювати. Ті хто розглядає те, що відбулось під назвою "ріфірєндум", серйозно, такий же соціопат з манією величі, як і *****. Ліпити до цієї "драми з психіатричної лікарні міжнародне право, взагалі здоровий глузд - це явна ознака, що той, хто це робить, не сповна розуму.
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28.09.2022 08:52 Ответить
А що на це скаже, омолоджена бабця Хі-Хі вана?
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28.09.2022 10:56 Ответить
Після оголошених окупантами результатів виборів, можна в черговий раз под'якувати "зеленим зрадникам" котрі здали ці регіони (арахіміям,єрмакам, верещукам і т.д на чолі з "зелідором"), а особливу "подяку" українським "щоб Вас шляк втрафив" НАТО І ЄС,котрі могли цього не допустити втягнувши Україну в НАТО, як в 2014 році,так і зараз в 2022, але заробляти гроші на крові українського народу світовим аферистам куда краще, як жити в мирі.
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28.09.2022 08:52 Ответить
Эти старые *********** всегда хотели жить на расее.
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28.09.2022 08:52 Ответить
от де Меркель, а я думав в мацквЄ
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28.09.2022 08:59 Ответить
Пнгсію від України отримала і бігом на рехферендум галасувать, думає по дві пенсії отримувати, стара курва.
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28.09.2022 09:41 Ответить
Не, Маккартни, не так! "старые ***********" хотят жить в Украине, но "что бы здесь была россия". Знаю нескольких таких лично. Их на любимую рашку и не выгонишь. Сидят здесь и все 30 лет ненавидят Украину.
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28.09.2022 09:46 Ответить
ввійшли в кайф від вивихнення щелеп, *************...
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28.09.2022 10:59 Ответить
Чуть не то. В совдепии. Таких валом и по сей день. И везде.
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28.09.2022 09:47 Ответить
математики є?
як з тих чотирьох покидьків, що проголосували, вивести 99,23%?
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28.09.2022 08:54 Ответить
Ну так 3 штуки проголосовали, а 4-ый пьяный в дупель был. Приполз и мордой под стол, бо невменяемый. Вот и получилось 99,23%
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28.09.2022 10:03 Ответить
Обіцяти одружитись - ще не значить одружитись. Циферки то вони намалювали... а чи захоче ***** забити останнього цвяха в свою домовину? Все таки останній козир у рукаві, далі тільки ядерний шантаж.
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28.09.2022 08:55 Ответить
дійсно, чи є щось обговорювати, це ж знущання з міжнародного права, зі здорового глузду, зі всього цивілізованого світу..., ну може в Зімбабве це якось підтримають...
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28.09.2022 09:01 Ответить
Шо сказал Макрон?
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28.09.2022 09:11 Ответить
Кого це іпе? Ці результати? Навіщо наші ЗМІ приділяють цьому так багато уваги?

Краще журналісти спитали б у влади - взимку ми будемо постачати електроенергію для кацапських військ, що розташувались у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі?
Щоб вони спали у теплих казармах, ремонтували свою техніку на підприємствах, харчувались гарячою іжею?
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28.09.2022 09:13 Ответить
Які кончені, вони не розуміють, що над ними вже не сміється, а регоче увесь світ, навіть країни-*************.
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28.09.2022 09:14 Ответить
Саме просте питання - за якими законамиы і правилами проводили ці "референдуми"? Гітлер з референдумом по аншлюсу Австрії був справжнім законником, порівняно з кацапською кінченою ордою!
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28.09.2022 09:16 Ответить
правильно,
на фото чітко видно
баба, шарік, сумка. куртка, светр .штани. ботінки і все це ціляком
ітого: 8 голосів
а як Ви хотіли?
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28.09.2022 09:34 Ответить
Мамко моя ріднесенька, то це нам до Запоріжської області весь лаптєстан прістєгнулі ?!! У нас же слуг на це не хвате.... Ето же скока міліярдов дерев ще садить...
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28.09.2022 09:54 Ответить
Насрать. Всэ будэ Украина
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28.09.2022 10:05 Ответить
 
 