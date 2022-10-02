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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск.
Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Краматорск вновь потерпел ракетный удар. Снова пострадала промышленная зона", - говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, жертв нет.
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