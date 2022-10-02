Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Краматорск вновь потерпел ракетный удар. Снова пострадала промышленная зона", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, жертв нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российского удара по Краматорску: количество раненых возросло до 11. ФОТОрепортаж