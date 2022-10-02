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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Краматорск вновь потерпел ракетный удар. Снова пострадала промышленная зона", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, жертв нет.

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Нехай мешканці Краматорська згадають як не давали ЗСУ знищити заколот в зародку. 16.04.2014.
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02.10.2022 12:55 Ответить
за что боролись на то и напоролись!! Теперь на себе прочувствовали все прелести русского мира!!!
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02.10.2022 13:19 Ответить
Вообще в 2014-ом нельзя было допустить референдум ни в Крыму, ни на Донбассе!А иначе-зачем разведка, "органы" и тюрьмы??Для красоты были?
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02.10.2022 13:36 Ответить
саме жителі луган і донец області плювали і кидали каміння в наших зсу тоді в 2014. не всі- так. але були такі! у нас в інших областях таких чокнутих не було. сепари були всюди але і так ясно що на сході більш проросійські. казали ж не думайте шо руский мір це коли вам дадуть квартири і скажуть не працюйте. а це коли вас нахер повибивають і забудуть. тому що навіть росіянам пересічним нахер не треба ті області. але пересічних мало. а зараз всі перевзулись і вже дуже за Україну. хто хотів той в рашку поїхав. щасливої дороги. вони не хотіли щоб армія України захищала схід. здавали позиції. здавались під рашку без бою. а рашка тупо прийшла і вибиває всіх. о це так розчарування. оказується рус мір це коли тебе тупо вбивають в твоїй хаті. ми це знали. а на сході люди деякі думали що влада рашки це друзі. народ теж стадо. замість того щоб повстати вони тікають!"
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02.10.2022 13:47 Ответить
 
 