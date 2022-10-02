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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Краматорськ знов зазнав ракетного удару. Знову постраждала промислова зона", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончаренка, жертв немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Нехай мешканці Краматорська згадають як не давали ЗСУ знищити заколот в зародку. 16.04.2014.
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02.10.2022 12:55 Відповісти
за что боролись на то и напоролись!! Теперь на себе прочувствовали все прелести русского мира!!!
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02.10.2022 13:19 Відповісти
Вообще в 2014-ом нельзя было допустить референдум ни в Крыму, ни на Донбассе!А иначе-зачем разведка, "органы" и тюрьмы??Для красоты были?
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02.10.2022 13:36 Відповісти
саме жителі луган і донец області плювали і кидали каміння в наших зсу тоді в 2014. не всі- так. але були такі! у нас в інших областях таких чокнутих не було. сепари були всюди але і так ясно що на сході більш проросійські. казали ж не думайте шо руский мір це коли вам дадуть квартири і скажуть не працюйте. а це коли вас нахер повибивають і забудуть. тому що навіть росіянам пересічним нахер не треба ті області. але пересічних мало. а зараз всі перевзулись і вже дуже за Україну. хто хотів той в рашку поїхав. щасливої дороги. вони не хотіли щоб армія України захищала схід. здавали позиції. здавались під рашку без бою. а рашка тупо прийшла і вибиває всіх. о це так розчарування. оказується рус мір це коли тебе тупо вбивають в твоїй хаті. ми це знали. а на сході люди деякі думали що влада рашки це друзі. народ теж стадо. замість того щоб повстати вони тікають!"
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02.10.2022 13:47 Відповісти
 
 