4 697 4
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ.
Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Краматорськ знов зазнав ракетного удару. Знову постраждала промислова зона", - йдеться в повідомленні.
За словами Гончаренка, жертв немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сірий
показати весь коментар02.10.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 4
Альекс Прибель
показати весь коментар02.10.2022 13:19 Відповісти Мені подобається 1
Валентина Иващенко 1c6d3625
показати весь коментар02.10.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 0
Fif Es
показати весь коментар02.10.2022 13:47 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...