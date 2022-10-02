Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Краматорськ знов зазнав ракетного удару. Знову постраждала промислова зона", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончаренка, жертв немає.

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