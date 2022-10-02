Лиман полностью зачищен, - Зеленский. ВИДЕО

По состоянию на 12.30 (2 октября. – Ред.) Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным. Слава Украине!

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.30 (2 октября. - Ред.) Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным. Слава Украине!", - отметил глава государства.

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