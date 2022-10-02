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Лиман полностью зачищен, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 12.30 (2 октября. – Ред.) Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным. Слава Украине!
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12.30 (2 октября. - Ред.) Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным. Слава Украине!", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+54 Олександр Дніпро
показать весь комментарий02.10.2022 13:10
+42 Чайка Київ
показать весь комментарий02.10.2022 13:09
+32 Roman Skripnik
показать весь комментарий02.10.2022 13:09
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Пожалуйста, подождите...
Але, на жаль, зелень взялася за старе і, наприклад, на донецькому напрямку бойового комбрига посунули, щоб поставити свого паркетника. Той взя в і свій штат роздув до 50 чоловік, котрих "немає" і просто стриже бабки. Хлопці вертаються з госпіталів, бачать це свинство і переводяться.
Або те , що відбувається у Раді. Заборонили трансляції і пропихають усіляку діч, як,наприклад, недороблений 4142. Суть не у щепленнях і т.п., а у тому, що всупереч 22 статті КУ наші права цим законом звужуються (також порушені і купа інших статей КУ), а КМУ надаються "божі" повноваження. І це вже попри те, що його перед 2-м читання суттєво "почистили".
Серце болить, хлопці і дівчата гинуть поки ця наволоч далі краде і знущається з українців.
в 11 секунд уложился,як молодожён...
Що в фуйла в голові то в обнюханого Катлєти на язиці
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Красный Лиман из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
А то якось пахне договорняком (
https://t.me/glavcomua/15701