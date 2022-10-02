Лиман повністю зачищено, - Зеленський. ВIДЕО

Станом на 12.30 (2 жовтня. - Ред.) Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим. Слава Україні!

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12.30 (2 жовтня. - Ред.) Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим. Слава Україні!", - зазначив глава держави.

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