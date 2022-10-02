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Лиман повністю зачищено, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 12.30 (2 жовтня. - Ред.) Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим. Слава Україні!

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12.30 (2 жовтня. - Ред.) Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим. Слава Україні!", - зазначив глава держави. 

Також читайте: Лиман прощається із триколорами окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
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02.10.2022 13:10
+42
Борислав Береза:
Николай, конечно, специалист широкого профиля, но с географией у него не очень. Пост он уже снёс, но скрины остались. Ливан его, понимаешь ли...
- Хух! Нарешті! А там вже й до Кейптауна та Мадагаскару недалеко.
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02.10.2022 13:09
+32
Шевченківка та Золота Балка, Херсонщина наші
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02.10.2022 13:09
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Звільнили Ліман - це звичайно добре, але від Верховного Главнокомандуючего хотілося б конкретніше. Які втрати ворога у цій операції вбитими та полоненими?
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02.10.2022 14:06 Відповісти
Була б пристойна цифра- то вже кожен знав би.
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02.10.2022 14:23 Відповісти
Це супер, усі хто причетний до цієї святої вправи - справжні народні герої.

Але, на жаль, зелень взялася за старе і, наприклад, на донецькому напрямку бойового комбрига посунули, щоб поставити свого паркетника. Той взя в і свій штат роздув до 50 чоловік, котрих "немає" і просто стриже бабки. Хлопці вертаються з госпіталів, бачать це свинство і переводяться.
Або те , що відбувається у Раді. Заборонили трансляції і пропихають усіляку діч, як,наприклад, недороблений 4142. Суть не у щепленнях і т.п., а у тому, що всупереч 22 статті КУ наші права цим законом звужуються (також порушені і купа інших статей КУ), а КМУ надаються "божі" повноваження. І це вже попри те, що його перед 2-м читання суттєво "почистили".
Серце болить, хлопці і дівчата гинуть поки ця наволоч далі краде і знущається з українців.
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02.10.2022 14:16 Відповісти
Ждём сообщений о выполнение военторгом Лимана годового плана.
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02.10.2022 14:24 Відповісти
чогось? чорніх пакетив для ріуззґе сміття?
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02.10.2022 21:55 Відповісти
хтось фельдмаршалу сказав ,шо краткость сестра таланта...
в 11 секунд уложился,як молодожён...
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02.10.2022 14:30 Відповісти
Ага, робить успіхи. Бо я ще памʼятаю його півторачасову промову перен новим роком
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03.10.2022 08:18 Відповісти
На заметку, когда вы узнали что в лимане котёл, он в жизни уже перестал существовать.
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02.10.2022 14:39 Відповісти
там був казан
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02.10.2022 15:50 Відповісти
От кацапська концерва і відкрилась
Що в фуйла в голові то в обнюханого Катлєти на язиці
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02.10.2022 15:13 Відповісти
Де котел? Знову відпустили?
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02.10.2022 15:19 Відповісти
Хотілось би побачити колони полонених орків яких по словах Гайдая близько 5 тисяч! Чи вони ці 5 тисяч кудись випарувались??? https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/1/7369934/
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02.10.2022 16:18 Відповісти
Прошу Пана, там тєлєпартація ілі анігілізація, а може гдє-та пасрєдінє
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02.10.2022 23:21 Відповісти
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02.10.2022 16:21 Відповісти
Brain Crashtv

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Красный Лиман из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
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02.10.2022 16:48 Відповісти
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.

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02.10.2022 17:04 Відповісти
Ось тут вони - чмобіки і полягли. +18 - Лиманськ - https://news.pn/ru/public/279398
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02.10.2022 17:26 Відповісти
По всіх інформагенствах писали котел котел і котел. Особливо від Гайдая. І де той котел , коли орки вийшли одною дорогою? Бл..ь
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02.10.2022 17:34 Відповісти
Нет ! Что ни говорите - у Залужного неплохой конферансье!
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02.10.2022 18:28 Відповісти
Може Президент скаже, де 5500 полонених і захвачена військова техніка.
А то якось пахне договорняком (
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02.10.2022 21:16 Відповісти
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03.10.2022 00:26 Відповісти
Во так дебіл!
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03.10.2022 07:20 Відповісти
Колья с передовой, батальон "Краковяк"?
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03.10.2022 09:57 Відповісти
та да.. оно там сапером заделалось )))) веточкой авто разминирует))))

https://t.me/glavcomua/15701

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03.10.2022 11:01 Відповісти
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03.10.2022 09:46 Відповісти
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03.10.2022 10:23 Відповісти
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