Скорая помощь, которая ехала по вызову в Балаклею, подорвалась на мине

Водитель погиб, фельдшер пострадал.

Об этом написала волонтер Наталья Попова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кононенко Александр Викторович водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте", - написала Попова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 300 км дорог разминировано и расчищено в освобожденных районах Харьковщины. ФОТОрепортаж