Скорая помощь, которая ехала по вызову в Балаклею, подорвалась на мине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Водитель погиб, фельдшер пострадал.
Об этом написала волонтер Наталья Попова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кононенко Александр Викторович водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте", - написала Попова.
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Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!