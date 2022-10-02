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Харьковщина (4125) скорая (350) Балаклея (245)

Скорая помощь, которая ехала по вызову в Балаклею, подорвалась на мине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швидка

Водитель погиб, фельдшер пострадал.

Об этом написала волонтер Наталья Попова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кононенко Александр Викторович водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте", - написала Попова.

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Топ комментарии
+4
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
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02.10.2022 14:07
+1
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
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02.10.2022 14:25
+1
Усі прикордонні ТЕРИТОРІЇ ПІДОРОСІЇ, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькою областями мають НЕГАЙНО бути засіяні з дронів протипіхотними мінами в глибину на 5-10 кілометрів...!!!
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!
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02.10.2022 15:34
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кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
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02.10.2022 14:07 Ответить
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
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02.10.2022 14:25 Ответить
Усі прикордонні ТЕРИТОРІЇ ПІДОРОСІЇ, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькою областями мають НЕГАЙНО бути засіяні з дронів протипіхотними мінами в глибину на 5-10 кілометрів...!!!
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!
показать весь комментарий
02.10.2022 15:34 Ответить
 
 