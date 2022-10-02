Швидка допомога, що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні

Водій загинув, фельдшер постраждав.

Про це написала волонтерка Наталя Попова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - написала Попова.

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