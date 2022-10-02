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Харківщина (4273) швидка (216) Балаклія (245)

Швидка допомога, що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швидка

Водій загинув, фельдшер постраждав.

Про це написала волонтерка Наталя Попова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - написала Попова. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
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02.10.2022 14:07
+1
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
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02.10.2022 14:25
+1
Усі прикордонні ТЕРИТОРІЇ ПІДОРОСІЇ, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькою областями мають НЕГАЙНО бути засіяні з дронів протипіхотними мінами в глибину на 5-10 кілометрів...!!!
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!
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02.10.2022 15:34
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кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
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02.10.2022 14:07 Відповісти
кацап, какой же ты дебил. Хотя на рабссее сойдешь за умного, хотя бы можешь комменты серливые на украинских сайтах выкладывать. А вот Бортникова ты ЧМОм зря назвал...
Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
показати весь коментар
02.10.2022 14:25 Відповісти
Усі прикордонні ТЕРИТОРІЇ ПІДОРОСІЇ, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькою областями мають НЕГАЙНО бути засіяні з дронів протипіхотними мінами в глибину на 5-10 кілометрів...!!!
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!
показати весь коментар
02.10.2022 15:34 Відповісти
 
 