Швидка допомога, що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні
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Водій загинув, фельдшер постраждав.
Про це написала волонтерка Наталя Попова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - написала Попова.
Топ коментарі
+4 Сергей Гусаченко fe44ea74
показати весь коментар02.10.2022 14:07
+1 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+1 ВАСЯ Теркин 7ea02976
показати весь коментар02.10.2022 15:34
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Жди трындюдины, сейчас твой куратор прочтет мое сообщение, где ты Maksym Kovalchuk, читающий на сайте всего одного Тараса Редьку и уже так облажался называя твоего куратора Бортникова ЧМОм. Вася, ты тупой или просто дебил?
Хай кацапоморді підороси трохи покайфують на своїх територіях від денаціоналізації та деокупації...!!!