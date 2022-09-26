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На деокупованих територіях відновлюють електропостачання, - ОП

електроенергія

Сьогодні Балаклія отримає електроенергію, далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ 

"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - йдеться в повідомленні. 

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Ізюм (325) Балаклія (274) Тимошенко Кирило (558)


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https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374 Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало!https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374
Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.
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26.09.2022 12:54 Відповісти
оПачка, по чём борщевой набор, когда будет сообщение? а гигиена в туалетах на рынках соблюдается?
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26.09.2022 13:21 Відповісти
 
 