На деокупованих територіях відновлюють електропостачання, - ОП

Сьогодні Балаклія отримає електроенергію, далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - йдеться в повідомленні.

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