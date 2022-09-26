На деокупованих територіях відновлюють електропостачання, - ОП
Сьогодні Балаклія отримає електроенергію, далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.