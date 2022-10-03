Быстрое признание Путиным проблем "частичной мобилизации" подчеркивает неэффективность этого решения уже в течение первой недели, - Британская разведка
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В Британской разведке отметили, что объявленная Путиным мобилизация в РФ – неэффективна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном обзоре за 3 октября.
29 сентября 2022 года президент Путин обратился в Совет национальной безопасности по частичной мобилизации, которую он объявил 21 сентября.
По его словам, во время этой мобилизационной кампании возникает очень много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".
"Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неэффективность мобилизации в течение первой недели. У местных чиновников, вероятно, нет ясного представления о точных масштабах и правовом обосновании кампании. Они, вероятно, призвали некий персонал, выходящий за пределы определений, заявленных Путиным и Министерством обороны", – подчеркивают в разведке.
В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.
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