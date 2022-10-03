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Новости Война в Украине Мобилизация в РФ
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Быстрое признание Путиным проблем "частичной мобилизации" подчеркивает неэффективность этого решения уже в течение первой недели, - Британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

В Британской разведке отметили, что объявленная Путиным мобилизация в РФ – неэффективна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном обзоре за 3 октября.

29 сентября 2022 года президент Путин обратился в Совет национальной безопасности по частичной мобилизации, которую он объявил 21 сентября.

По его словам, во время этой мобилизационной кампании возникает очень много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неэффективность мобилизации в течение первой недели. У местных чиновников, вероятно, нет ясного представления о точных масштабах и правовом обосновании кампании. Они, вероятно, призвали некий персонал, выходящий за пределы определений, заявленных Путиным и Министерством обороны", – подчеркивают в разведке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.

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В кацапні і думки немає,що їх путін може "наламати дров".Вони всі варті свого лідера-параноїка і гандона.
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03.10.2022 09:12 Ответить
Признати помилки - це відмінити мобілізацію і вивести віиська з Украіни .
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03.10.2022 09:14 Ответить
а что это изменит? не важно, что ***** говорит публично. важно то, что у него в голове. а в его голове ничего не изменилось.
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03.10.2022 09:14 Ответить
Боєць ТрО Фірсов: Хлопці у Бахмуті вже прагнуть іти у наступ, бо нудно сидіти в
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03.10.2022 09:16 Ответить
ножі нагострені, калаші заладовані, "коні" заправлені, бійці "застояні"
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03.10.2022 09:17 Ответить
Коні п"яні, хлопці запряжоні.(С)
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03.10.2022 09:20 Ответить
Кацапи п"яні, а в хлопців ак заряджені
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03.10.2022 09:51 Ответить
 
 