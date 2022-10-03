Швидке визнання Путіним проблем "часткової мобілізації" підкреслює неефективність цього рішення вже протягом першого тижня, - Британська розвідка

У Британській розвідці зазначили, що оголошена Путіним мобілізація у РФ - неефективна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованому огляді за 3 жовтня.

29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до Ради національної безпеки щодо "часткової мобілізації", яку він оголосив 21 вересня.

За його словами, під час цієї мобілізаційної кампанії виникає дуже багато питань, і" ми повинні оперативно виправляти свої помилки і не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не мають чіткого уявлення про точні масштаби та правове обґрунтування кампанії. Вони, ймовірно, призвали якийсь персонал, який виходить за межі визначень, заявлених Путіним і Міністерством оборони", - підкреслюють у розвідці.

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У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання і пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.