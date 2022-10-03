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Поразки на полі бою на Харківщині і в Лимані та провал мобілізації докорінно змінюють інформпростір РФ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лиман

Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські мілблогери - відома спільнота, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів - невдоволені втратою Лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації у РФ", - зазначили фахівці.

В ISW вказують, що пропагандисти пояснюють поразку навколо Лимана й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити та посилити війська РФ на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни проти України.

Американські аналітики підкреслили, що деякі гості сильно відредагованих кремлівських телевізійних шоу, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адмінкордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності РФ коли-небудь повністю окупувати ті території.

"Пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконний призов деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих", - інформують в Інституті вивчення війни.

За даними фахівців, пропагандисти сумніваються, що мобілізація створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Також читайте: ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана. ВІДЕО+ФОТО

В ISW наголосили, що поразка біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.

"Вплив Лимана більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою", - додали аналітики.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
В россии на более удобные рубежи отошла не только армия, но и экономика, а также моральный и интеллектуальный уровень большинства россиян.
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03.10.2022 07:28
+40
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03.10.2022 07:25
+38
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03.10.2022 08:11
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03.10.2022 07:25 Відповісти
Я до 20 года очень активно тролил кацапов на Росбалте с 12 года, там модеры были весьма терпеливы к моим наездам на их орду. А потом мой любимый ник Кот Бегемот забанили по айпишнику. На цензоре тоже. Бубочку слишком обижал Кот Бегемот. Вот мой пост о ***** с моего микроархива перед выборами на кацапии :

Кто такой Куйло?

Это самый лучший агент ЦРУ под кликухой Куй первый Муйло. В госдепе много спорили о его полезности. Внешний вид - это типичный представитель вырождающегося идиота, способного только мелочь просить в подземных переходах. Но спецы из ЦРУ сказали, что из таких дебилов получаются самые лучшие агенты. Не важно, что у него на роже написано, что он конченный кретин. Пока он служил баянистом в клубе в ГДР и руководил хором нацистских бабушек, спецы из ЦРУ вбухали в это чучело много денег и всему научили. Куйлу была поставлена задача развалить и расчленить ссср, а теперь и россию. С ссср он опоздал, был еще молод и глуп, как 7 за..лу..п, там другие агенты ЦРУ постарались. А с россией повезло. Через Барезовского сделали Куйла презом и он успешно выполняет свое задание. А 245 миллиардов баксов, которые Куй первый Муйло прятал в Ватикане пока заблокировали. Выполнит задачу, получит бабло. Тем более, еще годик, и рассию он полностью развалит
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03.10.2022 08:35 Відповісти
Ваши фантазии ,да Богу в уши ‼️
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03.10.2022 20:21 Відповісти
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03.10.2022 12:02 Відповісти
Ушла в туман. Осень.
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03.10.2022 13:56 Відповісти
prevratilasj v staju belyx žigulei, ne?
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03.10.2022 19:39 Відповісти
Армия орков испарилась
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03.10.2022 20:23 Відповісти
Ахаха, ржу
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03.10.2022 12:20 Відповісти
Неровен час скабеева соловьев и симонян попытаются надеть либо петлю на шею либо вышиванки..
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03.10.2022 07:26 Відповісти
Якшо вышиванки, так это вобще будет эпик
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03.10.2022 07:34 Відповісти
І пісні Українські заспівають.
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03.10.2022 07:43 Відповісти
Навіг, своїми гівнячими ротами українські пісні паплюжити будуть.
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03.10.2022 09:05 Відповісти
Вже!

Міс Криму (страшна дура) вже "врізала" "Червону калину"
Каже пісня гарна
Весь Крим на вухах ходить, вимагають посадити 😂
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03.10.2022 10:27 Відповісти
Уже предвижу это. Выходит Симонян и такая -

А сейчас в честь нашева президента мы исполним украинскую народную песню «Висела Писенька»
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03.10.2022 19:41 Відповісти
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03.10.2022 19:53 Відповісти
Не для того они ртом работали, чтобы в петлю лезть.
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03.10.2022 10:05 Відповісти
a pridetsia. Kak tam fuckin VV skazav pro nravitsia-nenravitsia?...
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03.10.2022 19:41 Відповісти
В россии на более удобные рубежи отошла не только армия, но и экономика, а также моральный и интеллектуальный уровень большинства россиян.
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03.10.2022 07:28 Відповісти
Ну, да...
Полно объявлений - "Выдаем микрокредиты на покупку аптечки".
А общая сумма экипировки, которую чмобы должны приобрести за свой счет - более 200.000 деревянных.
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03.10.2022 07:34 Відповісти
Это пока про успехи в направлении Херсона молчат.... вчера к полуночи был интересный ролик ЮТУБ по материалам россияан там истерика и паника мы бежим из под Херсона а что происходит и так далее.. телегармм каналы РФ захлебнулись у россиян в истериках... на почти 30 минут новости... https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=624s наши прорвали фронт и как Тузик грелку рвут рашистов это даже покруче Лимана и Харькова вместе разом будет ситуация...
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03.10.2022 08:17 Відповісти
Там залишки трьох кацапський дивізій вдв та спецназ гру і відкрита місцевість,тому як у Лимані точно не буде.
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03.10.2022 08:36 Відповісти
600 тис деревянних.лише бронік піднявся до 200 тис
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03.10.2022 08:30 Відповісти
Якщо вловити загальний мотив світових і насамперед американських ЗМІ, то виникає впевненість, що на Путіні поставили хрест. Раніше вирішували то переговори, то умови, то наступ, то оборона, але завжди все спиралося на нього - як на це відреагує путін.
А зараз все - "питання вирішуватиметься з майбутнім президентом Росії". Путіна вже не помічають.
Саміт ШОС у Самарканді, де він сподівався заручитись підтримкою Китаю та Індії, все прояснив. Путіна своє звання людини, яка вирішує любе питання, втратив.
"Сбитий льотчик"(с)
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03.10.2022 07:32 Відповісти
А після того як стане гірше россiянам треба ще трохи почекати й тоді буде геть *****
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03.10.2022 07:44 Відповісти
А все, повторення 1992-го і тієї тотальної підтримки, яку світ надав Росії, що "звільнилася від кайданів тоталітаризму", більше не буде
Ні "ніжок буша", ні мільярдних кредитів для підтримки шатанів.
Немає і не було жодної Росії під гнітом тоталітаризму.
Росія - це сама вона і є тоталітаризм, диктатура, придушення.
І з нею настав час закінчувати.
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03.10.2022 07:50 Відповісти
..В стране подонков и ******, где ложь кругом,а жизнь мученье..
Лишь танец белых лебедей, даст всем надежду на спасенье..
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03.10.2022 08:02 Відповісти
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03.10.2022 08:14 Відповісти
Сбитый летчик - для этого обосранного окурка слишком высокое звание. Самое точное определение ему дали футбольные фаны Шахтера и
Днепра : *****. Коротко и ясно, и это его погоняло приняли во всем мире.
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03.10.2022 08:25 Відповісти
Взагалі перші були фани харківського Металіста.
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03.10.2022 08:45 Відповісти
Вообще-то мои земляки-харьковчане это первые спели.
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03.10.2022 08:55 Відповісти
На это претендуют уже 17 областей.
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03.10.2022 17:54 Відповісти
але з такими темпами української крові цей "сбитий льотчік" вип'є ще дуже і дуже багато.
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03.10.2022 09:43 Відповісти
Росіян нема. Є тупе кацапське бидло.
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03.10.2022 07:33 Відповісти
По сути уже и рашки нэма. Есть слепленные до кучи территории, которые начинают понимать, шо с московитами им делать нечего
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03.10.2022 07:37 Відповісти
"Дебилизация России уже свершилась" - академик Сергей Капица, 2009 год
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03.10.2022 08:04 Відповісти
До речі, теж з українським корінням. Капіца - насправді спотворене безграмотними московськими колоніальними чиновниками українське прізвище Копиця.
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03.10.2022 10:42 Відповісти
Пропагандони вже сумніваються? Хай самі могилізуються, бл..ді.
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03.10.2022 07:36 Відповісти
Перевожу: Фуй его знает, что уже звиздеть
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03.10.2022 07:48 Відповісти
Пропагандони починають підозрювати, що їх провів ху-ло, а на справді він клятий бандерівець. Бо для Української держави зробив величезну послугу, як вмілий хірург виявляючи та знищуючи метастази "москальського міра" на тілі України.
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03.10.2022 07:58 Відповісти
Їм краще, щоб суд був в Україні, а не в Гаазі, бо там смертна кара до сих пір є, а вони розуміють, що їх здадуть перших
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03.10.2022 08:17 Відповісти
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03.10.2022 08:11 Відповісти
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03.10.2022 08:20 Відповісти
Бєженка з Одеси?
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03.10.2022 08:30 Відповісти
Вона у ватостополі.
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03.10.2022 09:12 Відповісти
Она даже в Риге как коренная рижанчинчанка засветилась.
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03.10.2022 10:09 Відповісти
Бедные, бедные лаптекоппытные пропогандоны...
Соловьинный помет кукарекал, что стоит *****, срущему в чемодан, приподнять бровь в сторону Украины, так армия наша разбежится, и Киев за 2 дня. А когда получили под Киевом, так они начали блеять, что им Киев не очень то надо. Ну а после ударов ВСУ на харьковщине и взятии Лимана, вся эта пропогандонская срань начала соплями давиться от злобы и все валить на генералов, отбеливая фюрера. После взятия Херсона ***** и его пропогандонам надо будет вешаться, чтобы не выглядеть обосранными перед всем миром.
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03.10.2022 08:19 Відповісти
нам від того не легше, бо їхнє невдоволення - це невдоволення, що українців не ефективно вбивають
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03.10.2022 08:20 Відповісти
Америка на нас долар поставила.
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03.10.2022 08:30 Відповісти
На вас,фашиствующую русню, уже никто и цента не поставит
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03.10.2022 11:17 Відповісти
та ні - десятки мільярдів доларів
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03.10.2022 15:15 Відповісти
Така приказка --- у двобоі поставили на нас .
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03.10.2022 15:21 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть, а якщо і гудуть, то тихо-тихо.
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03.10.2022 08:33 Відповісти
То ли еще будет после крушения Херсонского плацдарма и освобождения ВСУ Херсона...
А уж когда чмобики "внезапно", окажутся неспособными воевать и держать оборону, то вопли с болот будут слышны даже в Австралии.
Один только минус - всё больше будут убеждать х=ло использовать ядерное оружие, и тут надо очень сильно его напугать США и европейцам, чтобы он не решился.
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03.10.2022 10:18 Відповісти
dyk vrode užp skazano, - uvidiat praporščika vblizi šaxty, srazu 300 "toporov" so sredizemnogo moria poletiat po vsem šaxtam ta bunkeru xujla.
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03.10.2022 19:49 Відповісти
До некоторого времени можно было отойти из Лимана и сохранить личный состав российской армии, но из-за готовящегося обращения Путина о присоединении новых областей Украины к России, не было допущено попадание в общественные массы плохих новостей. Поэтому в день обращения Путина внезапно начали российские СМИ сообщать, что российские войска разблокировали дорогу и даже ведут контрнаступление. То есть Путин пожертвовал своими войсками, чтобы не портить праздник, кинул их на произвол судьбы. После этого, как можно воспринимать заявления, что русские своих не бросают. И вообще как можно воспринимать частые заявления Путина, что мы своих не бросаем, а пришли защищать своих русскоговорящих в то время, когда он бросил свои войска.
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03.10.2022 12:25 Відповісти
Как можно воспринимать частые заявления Путина, что мы своих не бросаем? А вот как:

- Да отъе@%тесь уже от нас!
- Не-ет, мы своих не бросаем!
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03.10.2022 19:11 Відповісти
пропагандонов нужно отдельно судить\сажать. у них приказа нет, все по велению души. и в результате куча трупов и военные преступления.
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03.10.2022 17:34 Відповісти
 
 