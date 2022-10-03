Поразки на полі бою на Харківщині і в Лимані та провал мобілізації докорінно змінюють інформпростір РФ, - ISW
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Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські мілблогери - відома спільнота, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів - невдоволені втратою Лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації у РФ", - зазначили фахівці.
В ISW вказують, що пропагандисти пояснюють поразку навколо Лимана й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити та посилити війська РФ на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни проти України.
Американські аналітики підкреслили, що деякі гості сильно відредагованих кремлівських телевізійних шоу, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адмінкордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності РФ коли-небудь повністю окупувати ті території.
"Пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконний призов деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих", - інформують в Інституті вивчення війни.
За даними фахівців, пропагандисти сумніваються, що мобілізація створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.
В ISW наголосили, що поразка біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.
"Вплив Лимана більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою", - додали аналітики.
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Кто такой Куйло?
Это самый лучший агент ЦРУ под кликухой Куй первый Муйло. В госдепе много спорили о его полезности. Внешний вид - это типичный представитель вырождающегося идиота, способного только мелочь просить в подземных переходах. Но спецы из ЦРУ сказали, что из таких дебилов получаются самые лучшие агенты. Не важно, что у него на роже написано, что он конченный кретин. Пока он служил баянистом в клубе в ГДР и руководил хором нацистских бабушек, спецы из ЦРУ вбухали в это чучело много денег и всему научили. Куйлу была поставлена задача развалить и расчленить ссср, а теперь и россию. С ссср он опоздал, был еще молод и глуп, как 7 за..лу..п, там другие агенты ЦРУ постарались. А с россией повезло. Через Барезовского сделали Куйла презом и он успешно выполняет свое задание. А 245 миллиардов баксов, которые Куй первый Муйло прятал в Ватикане пока заблокировали. Выполнит задачу, получит бабло. Тем более, еще годик, и рассию он полностью развалит
Міс Криму (страшна дура) вже "врізала" "Червону калину"
Каже пісня гарна
Весь Крим на вухах ходить, вимагають посадити 😂
А сейчас в честь нашева президента мы исполним украинскую народную песню «Висела Писенька»
Полно объявлений - "Выдаем микрокредиты на покупку аптечки".
А общая сумма экипировки, которую чмобы должны приобрести за свой счет - более 200.000 деревянных.
А зараз все - "питання вирішуватиметься з майбутнім президентом Росії". Путіна вже не помічають.
Саміт ШОС у Самарканді, де він сподівався заручитись підтримкою Китаю та Індії, все прояснив. Путіна своє звання людини, яка вирішує любе питання, втратив.
"Сбитий льотчик"(с)
Ні "ніжок буша", ні мільярдних кредитів для підтримки шатанів.
Немає і не було жодної Росії під гнітом тоталітаризму.
Росія - це сама вона і є тоталітаризм, диктатура, придушення.
І з нею настав час закінчувати.
Лишь танец белых лебедей, даст всем надежду на спасенье..
Днепра : *****. Коротко и ясно, и это его погоняло приняли во всем мире.
Соловьинный помет кукарекал, что стоит *****, срущему в чемодан, приподнять бровь в сторону Украины, так армия наша разбежится, и Киев за 2 дня. А когда получили под Киевом, так они начали блеять, что им Киев не очень то надо. Ну а после ударов ВСУ на харьковщине и взятии Лимана, вся эта пропогандонская срань начала соплями давиться от злобы и все валить на генералов, отбеливая фюрера. После взятия Херсона ***** и его пропогандонам надо будет вешаться, чтобы не выглядеть обосранными перед всем миром.
А уж когда чмобики "внезапно", окажутся неспособными воевать и держать оборону, то вопли с болот будут слышны даже в Австралии.
Один только минус - всё больше будут убеждать х=ло использовать ядерное оружие, и тут надо очень сильно его напугать США и европейцам, чтобы он не решился.
- Да отъе@%тесь уже от нас!
- Не-ет, мы своих не бросаем!