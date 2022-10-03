Путин может приказать атаковать аэропорты Польши, – сенатор США Рубио

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предполагает, что после поражений в Украине президент РФ Владимир Путин может отдать приказ атаковать страны НАТО, в частности, аэропорты в Польше, чтобы блокировать поставки Украине западного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конце концов нанести удар по некоторым местам распределения, через которые происходит снабжение, в частности в Польше", - отметил сенатор.

Рубио предполагает, что под ударом могут оказаться польские аэропорты.

Отвечая на вопрос, как НАТО будет реагировать на удар, он сказал, что это будет "зависеть от характера, масштаба и размаха атаки".

Рубио также отметил, что предположил, что риск ядерной атаки со стороны Путина "сегодня выше, чем месяц назад", но его больше беспокоят "промежуточные" шаги, которые может предпринять Путин.

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