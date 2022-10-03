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Путин может приказать атаковать аэропорты Польши, – сенатор США Рубио

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубіо

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предполагает, что после поражений в Украине президент РФ Владимир Путин может отдать приказ атаковать страны НАТО, в частности, аэропорты в Польше, чтобы блокировать поставки Украине западного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Суспільне.

"Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конце концов нанести удар по некоторым местам распределения, через которые происходит снабжение, в частности в Польше", - отметил сенатор.

Рубио предполагает, что под ударом могут оказаться польские аэропорты.

Отвечая на вопрос, как НАТО будет реагировать на удар, он сказал, что это будет "зависеть от характера, масштаба и размаха атаки".

Рубио также отметил, что предположил, что риск ядерной атаки со стороны Путина "сегодня выше, чем месяц назад", но его больше беспокоят "промежуточные" шаги, которые может предпринять Путин.

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Топ комментарии
+31
НАТО ще подумає, що їм робити, в разі такої атаки? Мда...
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03.10.2022 12:10
+29
Поляки самі, без НАТО кацапів розкатають

Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
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03.10.2022 12:14
+23
НАТА йому впердолить по саме німагу.
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03.10.2022 12:09
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НАТА йому впердолить по саме німагу.
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03.10.2022 12:09 Ответить
Поляки самі, без НАТО кацапів розкатають

Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
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03.10.2022 12:14 Ответить
Во первых, это война с НАТО, а орки Киев за 3 дня взять не могут.
Во вторых, есть аэропорты в других странах, которые поддерживают Украину.
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03.10.2022 12:09 Ответить
имеется ввиду только применения ЯО... в рашке давным давно поняли что армия ихняя говно и конечно же конвенциальную войну с НАТО просрут за 3 дня... план такой, они наносят удар по аэропорту в Польше показывая что они **#нутые на всю голову, НАТО пугается и не отвечает потому что понимает что следующий шаг будет применения ЯО... и перестает помогать Украине
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03.10.2022 12:52 Ответить
НАТО не отвечает? )) если по территории НАТО? да еще и ядеркой? та НАТО если узнает про такие намерения со стороны кацов, то превентивно еще ответит.
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03.10.2022 15:32 Ответить
НАТО ще подумає, що їм робити, в разі такої атаки? Мда...
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03.10.2022 12:10 Ответить
Ви або не освічена людина або просто не розумієте мову політиків, чи не уважно читали.
Він усе вірно сказав , й нічого про те що вони будуть думати. Уважніше читайте. Й ще 17 поставили "лайк" .... Цензору треба перевіряти чи є 18 років тим хто на форум заходить бо іноді таке враження що діти коменти залишають або слабкі на мозок кацапи.
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03.10.2022 12:40 Ответить
"залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки" Джерело: https://censor.net/ua/n3371139
Це про що?
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03.10.2022 12:43 Ответить
Це про те, якого саме завдати удару, а не про "вдарити чи ні?"
А там простір для вибору необмежений: від вводу сил НАТО на территорію України, до знищення всього ядерного потенціалу лаптєй. І все це марожено у будь-якій комбінації
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03.10.2022 13:00 Ответить
Дякую. Сподіваюся, саме про це і мова
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03.10.2022 13:06 Ответить
а Вы ,образованный, что читали внимательно? пятая статья примерно такая же ******* как будапештский меморандум.. решение примут когда в Польше ни одной целой ввп не останется.
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03.10.2022 12:57 Ответить
Х¥3тень це кацапська "фтарвя армія в мірє" а НАТО тільки чхне й кацапська армія зникне. ЗСУ аби мали достатньо зброї то вже давно були б у Криму а про потенціал війск Британії чи Америки й казати немає сенсу та й Поляки можуть рашистам гарно ввалити.
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03.10.2022 15:54 Ответить
Як може знати депутат,що НАТО прийме атаки на країну НАТО.... там все таки є протокол і депутати до них не мають відношення
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03.10.2022 12:10 Ответить
М.Рубио(от шт.Флорида) - заместитель председателя сенатского комитета по разведке(председатель -Марк Уорнер,демократ от шт.Вирджиния).
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03.10.2022 12:52 Ответить
Припущення на Світову .
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03.10.2022 12:10 Ответить
Если Путин рискнет зацепить Польшу это будет означать что он существо с самым низким iq за всю историю планеты.
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03.10.2022 12:11 Ответить
он и без этого - шлепер-2, только и того , шо может моментами говорить связно
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03.10.2022 12:18 Ответить
Он старий свихнувшийся уьийца
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03.10.2022 12:26 Ответить
Мало того, а быстрее всего, почему... Его в молодости учнi подопустили в туалете за то, шо слюнтяй серой молью, рассекал в шузах "прощай молодость".
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03.10.2022 12:34 Ответить
Судя по всему это просто найболее из развитых двойников)
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03.10.2022 12:31 Ответить
Кто знает, может чмутин решит, что для него это наиболее оптимальный выход из ситуации. Сейчас продолжать войну - это в конце концов приведёт к поражению - позор. Прекращать войну и начинать переговоры - тоже позор. А так хоть какой-то другой вариант.
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03.10.2022 17:02 Ответить
Хроника пикирующего )(уйла.
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03.10.2022 12:11 Ответить
не вірю що німчура і хранцузи будуть воювати за Польщу.. ну не вірю і все..
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03.10.2022 12:11 Ответить
Дивна трактовка обов'язків НАТО....тільки Польщу прикривають і німчура і хвранцузи і макаронники.
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03.10.2022 12:14 Ответить
нема там "обов'язків". вони можуть надавати допомогу, а можуть й ні. також, країни самі визначають якою саме буде ця дпопомога
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03.10.2022 12:30 Ответить
А якже агресія проти однієї країни НАТО вважається агресією на усі 29 країн НАТО. Може НАТО спочатку реагує, а потім обговорює...
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03.10.2022 12:37 Ответить
Кресло под карликом уже конкретно шатается. Не думаю, что кто-нибудь на параше осмелится выполнить столь самоубийственный приказ.
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03.10.2022 12:11 Ответить
А тим часом.....
Трое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области. Об этом сообщил ЕАН информированный источник.

По данным инсайдера, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем. Редакция ЕАН обратилась к депутату Государственной думы от Свердловской области Максиму Иванову, который находится на связи с командованием Еланского гарнизона, чтобы проверить эту информацию.

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», - сообщил ЕАН парламентарий.
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03.10.2022 12:12 Ответить
Так там походу всё связано с бухлом. Один "синий" выпал из окна,у второго от водки эпилептический припадок,ну а третьего диагностировали)
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03.10.2022 12:18 Ответить
Если бы кацапа не убило бухло, его мог бы убить солдат НАТО
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03.10.2022 12:32 Ответить
а самое обидное для ватосамок то, что и воина нет, и белой лады тоже не будет. )
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03.10.2022 15:35 Ответить
Это будет его последний припадок.
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03.10.2022 12:14 Ответить
це рубіо у пуйла на підсосі сидить, чи що?
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03.10.2022 12:15 Ответить
Амеріканці настільки далекі від настроїв українців і східної Европи , що не розуміють З ЯКИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ СХІДНІ ЕВРОПЕЙЦІ БУДУТЬ ВБИВАТИ РУСНЮ і е за що
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03.10.2022 12:30 Ответить
Флаг в руки. Быстрее будет уничтожен.
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03.10.2022 12:15 Ответить
Треба бути реалістами, для пуйла ця війна - ідти ва-банк. Він перед тим як здохне може вчиняти просто як останній божевільний.
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03.10.2022 12:15 Ответить
Дык, кацапы же нос дерут вгору, шо лишнехромосомные, а значит, должны тверезо оценить ситуацию и изолировать муйла от бала свету. Нет? -Тогда будут они все скопом изолированы.
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03.10.2022 12:21 Ответить
З якого дива "ва-банк" ? Годі цих казок - хйуло засвоїло єдиний у житті урок: треба лякати до останнього, а коли дали по пиці - утертись.
ОНА УТОНУЛА, САКИ, ФІННИ В НАТО - ще продовжувати ?
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03.10.2022 12:25 Ответить
100%
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03.10.2022 12:31 Ответить
You are totally right
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03.10.2022 12:33 Ответить
що за бред
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03.10.2022 12:17 Ответить
сначало аэропорт а потом вокзалы
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03.10.2022 12:18 Ответить
А потом почту, телеграф і банки)
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03.10.2022 12:30 Ответить
Відповідаючи на питання як НАТО реагуватиме на удар, він сказав, що це "залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки"
Дуже чітка відповідь, схоже що в разі нападу на східні країни альянсу їх почнуть виключати з НАТО, та висловлювати стурбованість. Поки що сміємося над одкб та Вірменією...
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03.10.2022 12:21 Ответить
замість того щоб знищити кремлівського скаженого виродка, всі чомусь спостерігають і вгадують якої біди ще може натворити нквдешна мразота путін.
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03.10.2022 12:21 Ответить
Ще одна путінська консерва проявилась.
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03.10.2022 12:22 Ответить
Бред. ***** наполняет свой чемодан фекалиями доверху как только подумает о НАТО
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03.10.2022 12:23 Ответить
Тут кацапи не можуть справитися з українцями 8-й місяць, то про яку атаку на НАТО може йти мова!
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03.10.2022 12:25 Ответить
Что то етот индеец несет бред.
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03.10.2022 12:25 Ответить
51 год - до прихода мудрости надо ещё подождать.
В организме много лишних гормонов.
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03.10.2022 12:31 Ответить
он трампыньская подстилка, несет то что ему сказано из кремля
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03.10.2022 13:33 Ответить
Можно подумать, польские аэропорты - последние в Европе.
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03.10.2022 12:27 Ответить
там все пэтриотами обставлено в три эшелона
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03.10.2022 12:33 Ответить
...начиная со стран Балтии - прямой наводкой, почти шо пятимильная зона... первым ляжет членинграда... О Кенигсберге я ваапше ма-алчу.
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03.10.2022 12:42 Ответить
Это не родственник ТОГО Рубио?
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03.10.2022 12:35 Ответить
***** схиблений але не думаю що настільки щоб атакувати країну НАТО.
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03.10.2022 12:41 Ответить
цей рубіо пришелепкуватий.

вірю що цю ***** він вигадав виключно через те що вже не знав що вигадати.
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03.10.2022 12:45 Ответить
Хто знає, як воно буде.
Ніхто не очікував від українців такого запеклого опору.
Але питання, чи готові країни НАТО до війни з психологічної точки зору, відкрите.
Російська пропаганда багато років малювала образ тендітних хлопчиків, яких виводить з ладу відсутність туалетного паперу (був у задорнова такий жарт).
Тому ***** дійсно може вдарити.
Суто під впливом своєї ж пропаганди.
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03.10.2022 12:48 Ответить
Как всегда, в таких случаях нужно отбрасывать шапкозакидательство типа "завтра над кремлем поднимем прапор", и помнить истину: "Никогда не говори "никогда!".
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03.10.2022 12:48 Ответить
Путин может нападать только на страны более слабые в военном отношении, при этом прикрывается женщинами и детьми. Нападает на всех, кто не может дать сдачи, подло, коварно. Польша это страна НАТО, которая может дать сдачи, может повыбивать зубы Путину. Поэтому Путин не рискнет напасть.
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03.10.2022 12:49 Ответить
Це якась херня. Московії тоді буде повний і безповоротний.
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03.10.2022 12:51 Ответить
Какие аэродромы , инвалидов гонит воевать , от Украины окуевший , мразь не ожидала отпора , уже не знает как запугать...
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03.10.2022 12:53 Ответить
Ще одна Ванга намалювалася. Рубіо, чому злочинець трамп тарарамп не в буцигарні??? Хотів же рудий здійснити державний переворот після виборів президента.
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03.10.2022 12:58 Ответить
Трампа ще на другий строк замість Байдена виберуть...
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03.10.2022 13:44 Ответить
НАТО будет решать какой из 2-х вариантов применить:
кацапам пасть порвать или кацапам пасть разорвать !
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03.10.2022 12:59 Ответить
У Польши имеются современная достаточная армия и отличное оружие что у Пути не хватит смелости атаковать.. Тем более он уже получает тяжелые поражения в Украине...
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03.10.2022 13:02 Ответить
Вроді наймогутніша країна але інколи таке видають "хоть стій хоть падай".
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03.10.2022 13:24 Ответить
Трампыньская подстилкаа шлюхио, разгоняет про ядерные удары
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03.10.2022 13:32 Ответить
не підказуй! самі чекаємо разом з НАТО
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03.10.2022 13:35 Ответить
та хєр там. забздить. з Україною нічого не може зробити, а тут ще то Польщі (і НАТО) доковирятися.... хіба може йому Орбан дав чесне мадьярське, що НАТО буде приймати їх з хлібом і сіллю, а вони повинні їхати в парадних мундирах походними колонами...
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03.10.2022 13:43 Ответить
Мы вместе с Поляками и без НАТО,так потом впердолим бункерному,что плешь плесенью покроется...Как там у ************** говорят-Герой,Епта...обоср...
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03.10.2022 14:17 Ответить
Рубіо певно годується з рук *****. Раз несе ахінею. ***** в Україні вже огріб, яка Польша? Чим? короткими руками? це все пуфф.
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03.10.2022 17:11 Ответить
 
 