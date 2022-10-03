Путин может приказать атаковать аэропорты Польши, – сенатор США Рубио
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предполагает, что после поражений в Украине президент РФ Владимир Путин может отдать приказ атаковать страны НАТО, в частности, аэропорты в Польше, чтобы блокировать поставки Украине западного вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конце концов нанести удар по некоторым местам распределения, через которые происходит снабжение, в частности в Польше", - отметил сенатор.
Рубио предполагает, что под ударом могут оказаться польские аэропорты.
Отвечая на вопрос, как НАТО будет реагировать на удар, он сказал, что это будет "зависеть от характера, масштаба и размаха атаки".
Рубио также отметил, что предположил, что риск ядерной атаки со стороны Путина "сегодня выше, чем месяц назад", но его больше беспокоят "промежуточные" шаги, которые может предпринять Путин.
Пожалуйста, подождите...
Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
Во вторых, есть аэропорты в других странах, которые поддерживают Украину.
Він усе вірно сказав , й нічого про те що вони будуть думати. Уважніше читайте. Й ще 17 поставили "лайк" .... Цензору треба перевіряти чи є 18 років тим хто на форум заходить бо іноді таке враження що діти коменти залишають або слабкі на мозок кацапи.
Це про що?
А там простір для вибору необмежений: від вводу сил НАТО на территорію України, до знищення всього ядерного потенціалу лаптєй. І все це марожено у будь-якій комбінації
Трое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области. Об этом сообщил ЕАН информированный источник.
По данным инсайдера, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем. Редакция ЕАН обратилась к депутату Государственной думы от Свердловской области Максиму Иванову, который находится на связи с командованием Еланского гарнизона, чтобы проверить эту информацию.
«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», - сообщил ЕАН парламентарий.
ОНА УТОНУЛА, САКИ, ФІННИ В НАТО - ще продовжувати ?
Дуже чітка відповідь, схоже що в разі нападу на східні країни альянсу їх почнуть виключати з НАТО, та висловлювати стурбованість. Поки що сміємося над одкб та Вірменією...
В организме много лишних гормонов.
вірю що цю ***** він вигадав виключно через те що вже не знав що вигадати.
Ніхто не очікував від українців такого запеклого опору.
Але питання, чи готові країни НАТО до війни з психологічної точки зору, відкрите.
Російська пропаганда багато років малювала образ тендітних хлопчиків, яких виводить з ладу відсутність туалетного паперу (був у задорнова такий жарт).
Тому ***** дійсно може вдарити.
Суто під впливом своєї ж пропаганди.
кацапам пасть порвать или кацапам пасть разорвать !