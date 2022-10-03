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Путін може наказати атакувати аеропорти Польщі, - сенатор США Рубіо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубіо

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо припускає, що після поразок в Україні президент РФ Володимир Путін може віддати наказ атакувати країни НАТО, зокрема аеропорти у Польщі, щоб блокувати постачання Україні західного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою, цілком можливо, що він може врешті завдати удару по деяких з місць розподілу, через які відбувається постачання, зокрема у Польщі", - зазначив сенатор.

Рубіо припускає що під ударом можуть опинитися польські аеропорти.

Відповідаючи на питання як НАТО реагуватиме на удар, він сказав, що це "залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки".

Рубіо також зазначив, що ризик ядерної атаки з боку Путіна "сьогодні вищий, ніж місяць тому", але його більше турбують "проміжні" кроки, які може зробити Путін.

Також читайте: Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
НАТО ще подумає, що їм робити, в разі такої атаки? Мда...
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03.10.2022 12:10
+29
Поляки самі, без НАТО кацапів розкатають

Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
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03.10.2022 12:14
+23
НАТА йому впердолить по саме німагу.
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03.10.2022 12:09
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НАТА йому впердолить по саме німагу.
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03.10.2022 12:09 Відповісти
Поляки самі, без НАТО кацапів розкатають

Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
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03.10.2022 12:14 Відповісти
Во первых, это война с НАТО, а орки Киев за 3 дня взять не могут.
Во вторых, есть аэропорты в других странах, которые поддерживают Украину.
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03.10.2022 12:09 Відповісти
имеется ввиду только применения ЯО... в рашке давным давно поняли что армия ихняя говно и конечно же конвенциальную войну с НАТО просрут за 3 дня... план такой, они наносят удар по аэропорту в Польше показывая что они **#нутые на всю голову, НАТО пугается и не отвечает потому что понимает что следующий шаг будет применения ЯО... и перестает помогать Украине
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03.10.2022 12:52 Відповісти
НАТО не отвечает? )) если по территории НАТО? да еще и ядеркой? та НАТО если узнает про такие намерения со стороны кацов, то превентивно еще ответит.
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03.10.2022 15:32 Відповісти
НАТО ще подумає, що їм робити, в разі такої атаки? Мда...
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03.10.2022 12:10 Відповісти
Ви або не освічена людина або просто не розумієте мову політиків, чи не уважно читали.
Він усе вірно сказав , й нічого про те що вони будуть думати. Уважніше читайте. Й ще 17 поставили "лайк" .... Цензору треба перевіряти чи є 18 років тим хто на форум заходить бо іноді таке враження що діти коменти залишають або слабкі на мозок кацапи.
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03.10.2022 12:40 Відповісти
"залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки" Джерело: https://censor.net/ua/n3371139
Це про що?
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03.10.2022 12:43 Відповісти
Це про те, якого саме завдати удару, а не про "вдарити чи ні?"
А там простір для вибору необмежений: від вводу сил НАТО на территорію України, до знищення всього ядерного потенціалу лаптєй. І все це марожено у будь-якій комбінації
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03.10.2022 13:00 Відповісти
Дякую. Сподіваюся, саме про це і мова
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03.10.2022 13:06 Відповісти
а Вы ,образованный, что читали внимательно? пятая статья примерно такая же ******* как будапештский меморандум.. решение примут когда в Польше ни одной целой ввп не останется.
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03.10.2022 12:57 Відповісти
Х¥3тень це кацапська "фтарвя армія в мірє" а НАТО тільки чхне й кацапська армія зникне. ЗСУ аби мали достатньо зброї то вже давно були б у Криму а про потенціал війск Британії чи Америки й казати немає сенсу та й Поляки можуть рашистам гарно ввалити.
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03.10.2022 15:54 Відповісти
Як може знати депутат,що НАТО прийме атаки на країну НАТО.... там все таки є протокол і депутати до них не мають відношення
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03.10.2022 12:10 Відповісти
М.Рубио(от шт.Флорида) - заместитель председателя сенатского комитета по разведке(председатель -Марк Уорнер,демократ от шт.Вирджиния).
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03.10.2022 12:52 Відповісти
Припущення на Світову .
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03.10.2022 12:10 Відповісти
Если Путин рискнет зацепить Польшу это будет означать что он существо с самым низким iq за всю историю планеты.
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03.10.2022 12:11 Відповісти
он и без этого - шлепер-2, только и того , шо может моментами говорить связно
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03.10.2022 12:18 Відповісти
Он старий свихнувшийся уьийца
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03.10.2022 12:26 Відповісти
Мало того, а быстрее всего, почему... Его в молодости учнi подопустили в туалете за то, шо слюнтяй серой молью, рассекал в шузах "прощай молодость".
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03.10.2022 12:34 Відповісти
Судя по всему это просто найболее из развитых двойников)
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03.10.2022 12:31 Відповісти
Кто знает, может чмутин решит, что для него это наиболее оптимальный выход из ситуации. Сейчас продолжать войну - это в конце концов приведёт к поражению - позор. Прекращать войну и начинать переговоры - тоже позор. А так хоть какой-то другой вариант.
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03.10.2022 17:02 Відповісти
Хроника пикирующего )(уйла.
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03.10.2022 12:11 Відповісти
не вірю що німчура і хранцузи будуть воювати за Польщу.. ну не вірю і все..
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03.10.2022 12:11 Відповісти
Дивна трактовка обов'язків НАТО....тільки Польщу прикривають і німчура і хвранцузи і макаронники.
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03.10.2022 12:14 Відповісти
нема там "обов'язків". вони можуть надавати допомогу, а можуть й ні. також, країни самі визначають якою саме буде ця дпопомога
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03.10.2022 12:30 Відповісти
А якже агресія проти однієї країни НАТО вважається агресією на усі 29 країн НАТО. Може НАТО спочатку реагує, а потім обговорює...
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03.10.2022 12:37 Відповісти
Кресло под карликом уже конкретно шатается. Не думаю, что кто-нибудь на параше осмелится выполнить столь самоубийственный приказ.
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03.10.2022 12:11 Відповісти
А тим часом.....
Трое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области. Об этом сообщил ЕАН информированный источник.

По данным инсайдера, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем. Редакция ЕАН обратилась к депутату Государственной думы от Свердловской области Максиму Иванову, который находится на связи с командованием Еланского гарнизона, чтобы проверить эту информацию.

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», - сообщил ЕАН парламентарий.
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03.10.2022 12:12 Відповісти
Так там походу всё связано с бухлом. Один "синий" выпал из окна,у второго от водки эпилептический припадок,ну а третьего диагностировали)
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03.10.2022 12:18 Відповісти
Если бы кацапа не убило бухло, его мог бы убить солдат НАТО
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03.10.2022 12:32 Відповісти
а самое обидное для ватосамок то, что и воина нет, и белой лады тоже не будет. )
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03.10.2022 15:35 Відповісти
Это будет его последний припадок.
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03.10.2022 12:14 Відповісти
це рубіо у пуйла на підсосі сидить, чи що?
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03.10.2022 12:15 Відповісти
Амеріканці настільки далекі від настроїв українців і східної Европи , що не розуміють З ЯКИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ СХІДНІ ЕВРОПЕЙЦІ БУДУТЬ ВБИВАТИ РУСНЮ і е за що
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Флаг в руки. Быстрее будет уничтожен.
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03.10.2022 12:15 Відповісти
Треба бути реалістами, для пуйла ця війна - ідти ва-банк. Він перед тим як здохне може вчиняти просто як останній божевільний.
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03.10.2022 12:15 Відповісти
Дык, кацапы же нос дерут вгору, шо лишнехромосомные, а значит, должны тверезо оценить ситуацию и изолировать муйла от бала свету. Нет? -Тогда будут они все скопом изолированы.
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03.10.2022 12:21 Відповісти
З якого дива "ва-банк" ? Годі цих казок - хйуло засвоїло єдиний у житті урок: треба лякати до останнього, а коли дали по пиці - утертись.
ОНА УТОНУЛА, САКИ, ФІННИ В НАТО - ще продовжувати ?
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03.10.2022 12:25 Відповісти
100%
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03.10.2022 12:31 Відповісти
You are totally right
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03.10.2022 12:33 Відповісти
що за бред
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03.10.2022 12:17 Відповісти
сначало аэропорт а потом вокзалы
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03.10.2022 12:18 Відповісти
А потом почту, телеграф і банки)
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Відповідаючи на питання як НАТО реагуватиме на удар, він сказав, що це "залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки"
Дуже чітка відповідь, схоже що в разі нападу на східні країни альянсу їх почнуть виключати з НАТО, та висловлювати стурбованість. Поки що сміємося над одкб та Вірменією...
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03.10.2022 12:21 Відповісти
замість того щоб знищити кремлівського скаженого виродка, всі чомусь спостерігають і вгадують якої біди ще може натворити нквдешна мразота путін.
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03.10.2022 12:21 Відповісти
Ще одна путінська консерва проявилась.
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03.10.2022 12:22 Відповісти
Бред. ***** наполняет свой чемодан фекалиями доверху как только подумает о НАТО
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03.10.2022 12:23 Відповісти
Тут кацапи не можуть справитися з українцями 8-й місяць, то про яку атаку на НАТО може йти мова!
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03.10.2022 12:25 Відповісти
Что то етот индеец несет бред.
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03.10.2022 12:25 Відповісти
51 год - до прихода мудрости надо ещё подождать.
В организме много лишних гормонов.
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03.10.2022 12:31 Відповісти
он трампыньская подстилка, несет то что ему сказано из кремля
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Можно подумать, польские аэропорты - последние в Европе.
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03.10.2022 12:27 Відповісти
там все пэтриотами обставлено в три эшелона
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03.10.2022 12:33 Відповісти
...начиная со стран Балтии - прямой наводкой, почти шо пятимильная зона... первым ляжет членинграда... О Кенигсберге я ваапше ма-алчу.
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03.10.2022 12:42 Відповісти
Это не родственник ТОГО Рубио?
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03.10.2022 12:35 Відповісти
***** схиблений але не думаю що настільки щоб атакувати країну НАТО.
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03.10.2022 12:41 Відповісти
цей рубіо пришелепкуватий.

вірю що цю ***** він вигадав виключно через те що вже не знав що вигадати.
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03.10.2022 12:45 Відповісти
Хто знає, як воно буде.
Ніхто не очікував від українців такого запеклого опору.
Але питання, чи готові країни НАТО до війни з психологічної точки зору, відкрите.
Російська пропаганда багато років малювала образ тендітних хлопчиків, яких виводить з ладу відсутність туалетного паперу (був у задорнова такий жарт).
Тому ***** дійсно може вдарити.
Суто під впливом своєї ж пропаганди.
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03.10.2022 12:48 Відповісти
Как всегда, в таких случаях нужно отбрасывать шапкозакидательство типа "завтра над кремлем поднимем прапор", и помнить истину: "Никогда не говори "никогда!".
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03.10.2022 12:48 Відповісти
Путин может нападать только на страны более слабые в военном отношении, при этом прикрывается женщинами и детьми. Нападает на всех, кто не может дать сдачи, подло, коварно. Польша это страна НАТО, которая может дать сдачи, может повыбивать зубы Путину. Поэтому Путин не рискнет напасть.
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03.10.2022 12:49 Відповісти
Це якась херня. Московії тоді буде повний і безповоротний.
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03.10.2022 12:51 Відповісти
Какие аэродромы , инвалидов гонит воевать , от Украины окуевший , мразь не ожидала отпора , уже не знает как запугать...
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03.10.2022 12:53 Відповісти
Ще одна Ванга намалювалася. Рубіо, чому злочинець трамп тарарамп не в буцигарні??? Хотів же рудий здійснити державний переворот після виборів президента.
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03.10.2022 12:58 Відповісти
Трампа ще на другий строк замість Байдена виберуть...
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03.10.2022 13:44 Відповісти
НАТО будет решать какой из 2-х вариантов применить:
кацапам пасть порвать или кацапам пасть разорвать !
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03.10.2022 12:59 Відповісти
У Польши имеются современная достаточная армия и отличное оружие что у Пути не хватит смелости атаковать.. Тем более он уже получает тяжелые поражения в Украине...
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03.10.2022 13:02 Відповісти
Вроді наймогутніша країна але інколи таке видають "хоть стій хоть падай".
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03.10.2022 13:24 Відповісти
Трампыньская подстилкаа шлюхио, разгоняет про ядерные удары
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03.10.2022 13:32 Відповісти
не підказуй! самі чекаємо разом з НАТО
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03.10.2022 13:35 Відповісти
та хєр там. забздить. з Україною нічого не може зробити, а тут ще то Польщі (і НАТО) доковирятися.... хіба може йому Орбан дав чесне мадьярське, що НАТО буде приймати їх з хлібом і сіллю, а вони повинні їхати в парадних мундирах походними колонами...
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03.10.2022 13:43 Відповісти
Мы вместе с Поляками и без НАТО,так потом впердолим бункерному,что плешь плесенью покроется...Как там у ************** говорят-Герой,Епта...обоср...
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03.10.2022 14:17 Відповісти
Рубіо певно годується з рук *****. Раз несе ахінею. ***** в Україні вже огріб, яка Польша? Чим? короткими руками? це все пуфф.
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03.10.2022 17:11 Відповісти
 
 