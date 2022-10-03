Путін може наказати атакувати аеропорти Польщі, - сенатор США Рубіо

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо припускає, що після поразок в Україні президент РФ Володимир Путін може віддати наказ атакувати країни НАТО, зокрема аеропорти у Польщі, щоб блокувати постачання Україні західного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою, цілком можливо, що він може врешті завдати удару по деяких з місць розподілу, через які відбувається постачання, зокрема у Польщі", - зазначив сенатор.

Рубіо припускає що під ударом можуть опинитися польські аеропорти.

Відповідаючи на питання як НАТО реагуватиме на удар, він сказав, що це "залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки".

Рубіо також зазначив, що ризик ядерної атаки з боку Путіна "сьогодні вищий, ніж місяць тому", але його більше турбують "проміжні" кроки, які може зробити Путін.

Також читайте: Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО