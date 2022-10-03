Путін може наказати атакувати аеропорти Польщі, - сенатор США Рубіо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо припускає, що після поразок в Україні президент РФ Володимир Путін може віддати наказ атакувати країни НАТО, зокрема аеропорти у Польщі, щоб блокувати постачання Україні західного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою, цілком можливо, що він може врешті завдати удару по деяких з місць розподілу, через які відбувається постачання, зокрема у Польщі", - зазначив сенатор.
Рубіо припускає що під ударом можуть опинитися польські аеропорти.
Відповідаючи на питання як НАТО реагуватиме на удар, він сказав, що це "залежатиме від характеру, масштабу та розмаху атаки".
Рубіо також зазначив, що ризик ядерної атаки з боку Путіна "сьогодні вищий, ніж місяць тому", але його більше турбують "проміжні" кроки, які може зробити Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Ну й "найменший дюйм території", про який казав Діду Джо, без отвєтки на знищення не залишиться
Во вторых, есть аэропорты в других странах, которые поддерживают Украину.
Він усе вірно сказав , й нічого про те що вони будуть думати. Уважніше читайте. Й ще 17 поставили "лайк" .... Цензору треба перевіряти чи є 18 років тим хто на форум заходить бо іноді таке враження що діти коменти залишають або слабкі на мозок кацапи.
Це про що?
А там простір для вибору необмежений: від вводу сил НАТО на территорію України, до знищення всього ядерного потенціалу лаптєй. І все це марожено у будь-якій комбінації
Трое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области. Об этом сообщил ЕАН информированный источник.
По данным инсайдера, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем. Редакция ЕАН обратилась к депутату Государственной думы от Свердловской области Максиму Иванову, который находится на связи с командованием Еланского гарнизона, чтобы проверить эту информацию.
«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», - сообщил ЕАН парламентарий.
ОНА УТОНУЛА, САКИ, ФІННИ В НАТО - ще продовжувати ?
Дуже чітка відповідь, схоже що в разі нападу на східні країни альянсу їх почнуть виключати з НАТО, та висловлювати стурбованість. Поки що сміємося над одкб та Вірменією...
В организме много лишних гормонов.
вірю що цю ***** він вигадав виключно через те що вже не знав що вигадати.
Ніхто не очікував від українців такого запеклого опору.
Але питання, чи готові країни НАТО до війни з психологічної точки зору, відкрите.
Російська пропаганда багато років малювала образ тендітних хлопчиків, яких виводить з ладу відсутність туалетного паперу (був у задорнова такий жарт).
Тому ***** дійсно може вдарити.
Суто під впливом своєї ж пропаганди.
кацапам пасть порвать или кацапам пасть разорвать !