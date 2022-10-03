Освобождение Лимана отрезало пути снабжения и нарушило логистику войск РФ, - Нацгвардия

Освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над важными участками и путями на этом направлении, которые, в частности, враг использовал для попытки наступления на Славянск.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

"Отрезаны и некоторые пути снабжения, и нарушена логистика, что уменьшило наступательный потенциал противника на этом участке фронта.

Перед этим вблизи Лимана ВСУ и Нацгвардия освободили несколько населенных пунктов, в частности Ямполь. Украинские военные захватили как трофеи авто – и бронетехнику противника, некоторые виды вооружения, патроны и боеприпасы.

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Сейчас в освобожденном Лимане гвардейцы привлечены к проведению стабилизационных действий и контрдиверсионных мероприятий. Совместно с правоохранителями они проверяют информацию о возможном местонахождении остатков оккупационных войск.

Также там уже работает полиция, принимаются меры по восстановлению безопасности. Выявление коллаборантов, разминирование и документирование преступлений – это те действия, которые производятся вместе с укреплением линии обороны", - рассказал он.