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Освобождение Лимана отрезало пути снабжения и нарушило логистику войск РФ, - Нацгвардия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацгвардія

Освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над важными участками и путями на этом направлении, которые, в частности, враг использовал для попытки наступления на Славянск.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

"Отрезаны и некоторые пути снабжения, и нарушена логистика, что уменьшило наступательный потенциал противника на этом участке фронта.

Перед этим вблизи Лимана ВСУ и Нацгвардия освободили несколько населенных пунктов, в частности Ямполь. Украинские военные захватили как трофеи авто – и бронетехнику противника, некоторые виды вооружения, патроны и боеприпасы.

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Сейчас в освобожденном Лимане гвардейцы привлечены к проведению стабилизационных действий и контрдиверсионных мероприятий. Совместно с правоохранителями они проверяют информацию о возможном местонахождении остатков оккупационных войск.

Также там уже работает полиция, принимаются меры по восстановлению безопасности. Выявление коллаборантов, разминирование и документирование преступлений – это те действия, которые производятся вместе с укреплением линии обороны", - рассказал он.
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по истерике парашников, дела вообще идут не плохо ))
"На Харьковском (Теперь уже судя по всему Северодонецком) фронте крайне тяжёлая обстановка. Противник продвигается к Сватово. Стабилизировать фронт не удаётся" (С)
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03.10.2022 17:09 Ответить
А шо такое? Неужто ******?
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03.10.2022 17:50 Ответить

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03.10.2022 22:33 Ответить
Невелика але все ж таки перемога з маленьких перемог Україна поступово здобуде основну перемогу але це тривалий час і кількість зброї
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03.10.2022 17:15 Ответить
И наконец позволило нам выровнять фронт.
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03.10.2022 18:23 Ответить
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03.10.2022 21:25 Ответить
 
 